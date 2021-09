Recordemos cuando Soda Stereo tocó su mejor versión de “Prófugos”

Quien vivió ese momento, debe recordarlo con emoción. Y quien no, puede experimentar un poco de esa euforia a continuación. El 2007 parece lejano pero una de las cosas geniales que sin duda nos dejó, fue el regreso de Soda Stereo a los escenarios.

En ese momento, habían pasado 10 años desde que la mítica banda argentina había dado su último concierto antes para luego tomar caminos separados. Así que la ocasión parecía inmejorable para que tanto Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti dieran una muestra imperial de su bien conocida capacidad sobre el escenario.

Y es que, desde luego, hay montones de momentos para destacar sobre esa reunión. Pero en esta ocasión, queremos rescatar uno que a todas luces, fue uno de los más destacados directo desde la tarima; ese que incluso un amplio sector de los fans llaman la mejor interpretación que dieron de “Prófugos”.

La gira ‘Me verás volver’

La separación de Soda Stereo en 1997 pegó fuerte en la escena musical latinoamericana. Como dijimos, se trataba de la despedida del grupo más emblemático de la región; uno de los que llevó al rock en español a su máximo esplendor. Y por ello, la noticia de su breve pero significativo regreso no era tema menor.

Una década después y contra todo pronóstico -sobre todo por aquello de la distancia que pusieron de por medio-, el legendario trío bonaerense estaba listo para limar un tanto las asperezas y revivir su propio legado a lo largo de una gira que los llevó de Argentina hasta Estados Unidos pasando por México, Perú, Venezuela, Chile y más.

Fueron 22 fechas que en un principio serían menos ya que, dentro de todo, no se sabía cómo se sentiría la dinámica y el ánimo entre Cerati, Bosio y Alberti. Por fortuna, las cosas no se dieron para nada mal entre ellos y estuvieron de acuerdo en agregar conciertos. Me verás volver, esa hipnótica frase inmortalizada dentro de “En la ciudad de la furia”, le quedaba como anillo al dedo a esta momentánea aventura a lo largo del continente.

Y la fecha llegó… El 19 de octubre de 2007, Soda Stereo comenzó el tour justo en el lugar donde había cerrado su gira de despedida del 97: el Estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires. La capital argentina veía a sus hijos pródigos atiborrar el mítico recinto futbolero como ningún otro artista lo había hecho antes, con seis presentaciones ahí y una asistencia total aproximada de 1 millón 62 mil almas congregadas tan solo en ese sitio (ahora imagínense todo lo que generaron con cada show a lo largo del continente).

Tal como lo recuerda Infobae en su artículo por el 10 aniversario de la gira Me verás volver, la banda sentía los nervios de volver a pisar una tarima tan amplia después de tanto tiempo, pero se sobrepusieron al momento. Y no solo eso; también lo disfrutaron. “¡Por fin! Una eternidad esperé este instante”, dijo Cerati cuando saludó al público en el primer recital, recordando otra poética frase suya enmarcada esta vez en “Entre caníbales”.

Y así, ese 19 de octubre, comenzaron a arrojar el arsenal sonoro de canciones, clásicos y sorpresas que habían preparado a detalle para recorrer cada país que tenían en su mapa. Y sí, lo sabemos: cada tema es especial, pero hubo uno que esencialmente llamó la atención por poderosa interpretación.

La mejor versión de “Prófugos” de Soda Stereo

Soda Stereo tiene uno de los repertorios más ricos del rock en América Latina. La etapa ochentera de la banda, bien se sabe, nos arrojó muchos de esos clásicos que todos conocen a pesar de la brecha del tiempo. Y es justo decir que ahí, “Prófugos” tiene un espacio importante como una de las canciones más recordadas de la etapa del álbum Signos (1986).

Desde su lanzamiento hasta 2007, pasaron 20 años y esta canción, es válido decirlo, no solo resistió a su manera la prueba del tiempo; también evolucionó. Y su mayor evolución se pudo escuchar precisamente en la gira Me verás volver. El track original de los 80 se destacada por su bailable ambientación new wave y durante un buena época, las presentaciones en vivo se respetaron bajo esa esencia.

Y bueno, no queremos demeritar la composición original, pero hay que decir que la interpretación de 2007 en el primer show de la gira de regreso es simplemente épica. Como mencionamos, incluso para muchos se trata del mejor performance que se ha hecho de ella.

Desde luego, Charly Alberti y Zeta Bosio proveen una base rítmica demoledora, que es parte del sello de la casa de Soda Stereo. Y desde luego, no podemos dejar pasar todo lo que Gustavo Cerati hizo sobre el escenario aquella noche del 19 de octubre de 2007. La guitarra arrancó con el riff principal de la canción, pero en el inicio ya se veía venir una mística distinta, sobre todo porque el vocalista optó por meterle algunas texturas más hardrockeras al punteo (y tiene sentido pues Cerati en ese momento venía de editar su disco en solitario Ahí vamos).

Pero Gustavo se dejó ir con todo. De todos sobre el escenario, él se robó el show mostrando su conocida habilidad con la guitarra… pero aquella ocasión lo llevó a un nuevo nivel. ¿Por qué? Conocemos a Cerati por sus virtudes como compositor y letrista, pero de repente pasamos por alto su exquisitez con la guitarra en todos los sentidos.

En la interpretación de aquel show, podemos verle saltar entre géneros. De la textura hard rock, pasa a sonidos más funky. Y cuando se trata de cantar y tocar al mismo tiempo, aparece el new wave natural del track. Por si fuera poco, él mismo se avienta cualquier cantidad de solos de guitarra, entre efectos y recursos de ejecución, para llevar este tema a un terreno impresionante. Y si no nos creen, les dejamos la prueba por acá. El mar de gente confirma lo que les platicamos:

“Prófugos” sigue sorprendiendo al mundo

Y se preguntarán, ¿por qué hablamos con tanto fervor de “Prófugos” de Soda Stereo? Pues bien, aunque no lo crean, esta canción ha recibido elogios desde 2020 y es precisamente la presentación de 2007 la que se ha llevado el aplauso alrededor del mundo.

Si buscan en YouTube reacciones de dicho show, se encontrarán con un montón de youtubers (coach vocales, productores y otros relacionados con música) del Reino Unido, Estados Unidos, España, Noruega y otras partes del planeta que están rescatando y destacando la estupenda puesta en escena de Gustavo Cerati y compañía.

Acá les dejaremos algunas reacciones para que, así como ellos, sientan la emoción de revivir y recordar a Soda Stereo. Y como diría el eterno Gustavo: ¡Gracias totales!