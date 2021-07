¡St. Vincent dará un concierto en línea y acá les contamos cómo verlo!

Este 2021 las cosas están cambiando para la industria musical. Luego de la cancelación de un montón de conciertos y festivales en todo el mundo a raíz del coronavirus en 2020, las presentaciones en vivo poco a poco están regresando a la ‘nueva normalidad’. Sin embargo, y mientras las cosas retoman su curso, varios artistas le siguen apostando a los shows en línea y ese es justo el caso de St. Vincent, que está planeando algo espectacular.

Como recordarán, hace algunas semanas Annie Clark nos sorprendió estrenando el sexto material discográfico de su carrera, Daddy’s Home (si todavía no lo escuchan, POR ACÁ les dejamos nuestra reseña). Por supuesto que ante la situación con el COVID-19, la cantautora y multiinstrumentista estadounidense no tuvo chance de presentarlo en vivo y a todo color frente a un público enorme, pero eso está a punto de cambiar.

St. Vincent le entra a los conciertos en línea

Resulta que este 13 de julio y en pleno Día Mundial del Rock, St. Vincent anunció que se estrenará en los conciertos en línea con una presentación sumamente especial llamada Down And Out Downtown. Se trata de un show que a diferencia de otros, será completamente en vivo y no solo eso, sino que también nos mostrará una puesta en escena dirigida por Bill Benz, quien estuvo a cargo de The Nowhere Inn, la cinta de Annie.

En este concierto, Clark tocará por primera vez frente a un público virtual varias canciones de su más reciente álbum Daddy’s Home, además de interpretar con nuevos arreglos algunas de sus temas más reconocidos y de otros discos como Masseduction, Strange Mercy y su disco homónimo. Así como verán, este será un verdadero showsazo que promete darnos un enorme espectáculo audiovisual y que ningún fan se puede perder.

¿Cómo le hago para ver este showsazo?

Ahora sí, llegamos a lo que a todos les importa, ¿cuándo y cómo pueden ver la presentación espectacular que St. Vincent está planeando? Bueno, pues les contamos que para los fans de América (incluido México, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica), podrán disfrutar de este concierto el próximo 4 de agosto a las 8 de la noche –hora del centro de México–, para que vayan apartando la fecha en su calendario.

Para poder entrarle tendrán que comprar su boleto, el cual costará 303 pesitos mexicanos y que incluso podrán acompañar con algún otro producto de la mercancía oficial de la compositora, como una playera, un póster y hasta un afterparty. (POR ACÁ pueden comprar sus entradas). Mientras esperamos a que llegue el día para ver a Annie Clark en vivo pero a la distancia, chequen la plática que tuvimos hace unos meses con ella sobre su nuevo disco y más.