Lo que necesitas saber: En su visita a la CDMX por el show de Fred again.., platicamos con el Director Global de Dance, Electrónica y DJ Mixes de Apple Music.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Stephen Campbell, Director Global de Dance, Electrónica y DJ Mixes de Apple Music, minutos antes de que Fred Again.. subiera al escenario de la Expo Santa Fe a echarse un set de 4 horas dentro de la gira USB 002, y justo el día del lanzamiento completo de la nueva parte del disco interminable (que reseñamos por acá).

Stephen fue uno de los elementos clave para que el show de Fred se transmitiera en vivo el viernes 12 de diciembre de 2025, y aprovechamos su visita para conocer más sobre la alianza estratégica de Apple Music con artistas como Fred Again.. y la importancia del rol de Apple en la electrónica global. Pueden escuchar los shows en vivo por acá.

Así se veía la Expo Santa Fe durante el show de Fred Again… Foto: © 2025 Cobrand.

Una plática con Stephen Campbell de Apple Music

sopitas.com: Stephen, gracias por tomarte el tiempo. Es un placer hablar contigo. ¿Habías venido antes a la Ciudad de México?

Stephen Campbell: “Es mi primera vez en la Ciudad. Es hermosa. Arquitectónicamente es impresionante. Es única, como una especie de Nueva York encontrándose con Los Ángeles, pero con un sabor europeo y una profundidad latina muy marcada. Es realmente especial.”

Fred again.. tuvo a Latin Mafia y a Paco Amoroso como invitados en la Expo Santa Fe. Foto: © 2025 Cobrand

La alianza entre Apple Music y Fred again.. para transmitir y grabar sus shows

sopitas.com: Nos sorprendió el enfoque que Apple Music ha tenido con la alianza exclusiva con Fred Again.., la gira se siente como un gesto cultural, no como marketing tradicional. ¿Qué tan intenciónal fue esta idea de capturar estos momentos en vivo y hacerlos permanentemente accesibles al público?

Stephen Campbell: “Sí, totalmente, tienes toda la razón. El origen de la idea viene directamente de su mente creativa y de su deseo de hacer algo que nunca se hubiera hecho antes, todo basado en el concepto del USB.”

“Un álbum como contenedor puede ser totalmente distinto: dinámico, cambiante, en contacto con la forma en que nosotros, como fans de la música electrónica, consumimos la música electrónica. Es muy especial”. – Stephen Campbell, Director Global de electrónica en Apple Music.

“Se sintió como una sinergia muy natural ser parte de esto, porque le permite a Fred capturar cosas y que duren para siempre, que no se pierdan en la oscuridad digital, sino que se mantengan en la más alta calidad de audio posible, escuchadas en audio espacial. Es un DJ mix con calidad de álbum. Eso es lo que se necesita. Así fue como todo se fue dando y por qué lo estamos haciendo.”

“Ahora mismo puedes estar escuchando la presentación en vivo de Fred en Apple Music, desde donde quieras. Eso es realmente especial. La otra cosa que hacemos, y que estamos haciendo esta noche, es capturar todo el espacio en audio espacial. Todo el lugar está microfoneado y luego tengo ingenieros que mezclan todos esos canales.”

“Trabajamos muy de cerca con Fred y con sus ingenieros para que ese mix sea perfecto. Así, cuando estás en casa, con audífonos o cualquier dispositivo compatible con audio espacial, cierras los ojos y es como si estuvieras en el rave.”

“Tú y yo ahorita vamos a regresar allá afuera, pero para llegar al punto dulce del sonido tenemos que empujar entre la gente, meternos al centro, y eso es divertido. Pero con esta tecnología, cualquiera puede hacerlo.“

Sobre el futuro de la electrónica en el streaming y su relación con México

sopitas.com: ¿Cuál es el siguiente paso para Club Radio y Apple Music en términos del contenido que publican?

Stephen Campbell: “Gran pregunta. Si soy honesto, apenas estamos comenzando con lo que hemos hecho aquí en México. El programa todavía es bastante embrionario. Empezó de la nada: era una idea, un concepto, y ahora es real. Millones de streams y algunos de los contenidos más escuchados en Apple Music. El objetivo para el año 2026 y más allá es volvernos hiperlocales. Quiero saber cuál es tu DJ favorito, cuál es tu club favorito, y asegurarme de que mi equipo esté ahí, para que tú y tus amigos estén igual de emocionados con ese contenido local, de la misma manera que lo están con el set más grande en Ibiza o en cualquier parte del mundo.“

sopitas.com: ¿Cuál es el enfoque principal de Apple Music como difusor cultural? ¿Qué te gustaría que la gente dijera sobre Apple Music y su manera de trabajar, considerando que compensan a los artistas de forma justa?

Stephen Campbell: “Lo que nos mueve como negocio y la razón por la que existimos es por los artistas. Es la única razón. Queremos ser la mejor plataforma posible para ellos. De ahí surge esa conexión entre humanidad y tecnología.

“Es algo en lo que Apple se especializa mucho, y es ese punto el que me entusiasma, porque nos permite ser fieles a la comunidad creativa. Hacemos lo que el artista quiere. Hablo con el equipo de Fred, con Fred mismo, escuchamos lo que tienen que decir, de qué se quejan, cuáles son los problemas, y tratamos de resolverlos.

“Para mí, el DJ mix es un problema generacional. No está bien que ese contenido exista y que la gente no reciba pago por él. Simplemente no está bien.” – Stephen Campbell, Director Global de electrónica en Apple Music.

“Por eso invertimos tanto tiempo y esfuerzo en resolverlo. Viene de un lugar muy simple: no es correcto, hagámoslo bien. Hay muchísimos DJ mixes perdidos: amigos que tenían un CD, cosas piratas. Fueron momentos fundamentales para nosotros como oyentes y también para los DJs. Ahora se emocionan cuando les dices: “¿Qué? ¿Esto se puede liberar oficialmente? ¿Es real? ¿Puede estar ahí para siempre?”. Sí, puede estar ahí y será para siempre. Para mí eso es algo muy bonito.“

sopitas.com: En Apple Music tienen las letras de las canciones, la función de karaoke, la nueva función de Automix, ¿Cuáles han sido los principales retos tecnológicos en Apple Music? ¿Cuáles han sido las mayores complejidades técnicas?

Stephen Campbell: “Todo es complejo, la verdad. Nada es particularmente simple o fácil. Pero tenemos algunas de las mentes más brillantes del mundo trabajando en esto. Esa conexión entre una inteligencia tecnológica profunda y verdaderos fans de la música es lo que permite que estas cosas existan.”

“Es la suma de personas distintas, con experiencias distintas, trabajando juntas, y de ahí surge la magia. Nuestro objetivo es simplificarle todo al usuario. Que no tenga que preocuparse por nada, solo disfrutar la música, de la forma más fluida posible. Quizá no respondí exactamente tu pregunta (risas), pero así es como se materializa.”

sopitas.com: Para alguien que apenas está entrando a Club Radio, ¿cuáles serían tus tres mixes favoritos que están ahora en la plataforma?

Stephen Campbell: “Gran pregunta. Déjame responderla de otra manera, si te parece. Tenemos dos hosts principales en Club Radio. Está Tim Sweeney, famoso por Beats in Space. Cada semana hace un mix y también invita a un DJ. Es casi imposible elegir un favorito porque Tim siempre está en el punto. Es un DJ increíble, un selector brutal, y sus invitados siempre aportan mucho. Luego está Naina, basada en Londres, parte de Hoover Sounds, uno de mis sellos favoritos. Ella también tiene su mix y mixes invitados.”

Así vivimos parte del show de Fred again.. en la Expo Santa Fe. Foto: © 2025 Cobrand.

“Aunque Tim y Naina aman la música electrónica, son muy distintos, y eso es importantísimo. Puedes amar el techno y aun así escuchar DJs completamente diferentes. Eso es maravilloso y debe celebrarse. El tercero sería nuestra serie Early Hours.”

“La creamos hace algunos años y funciona perfecto para regresar a casa después de una gran noche, o para empezar el día. Sale un nuevo episodio cada dos semanas. A los DJs les encanta porque pueden mostrar otra faceta: tal vez son DJs de techno muy duro y aquí eligen discos que nunca tocarían normalmente. Es una experiencia muy interesante y, para mí, un respiro, porque escucho música todo el tiempo. Siempre espero esos mixes.”

sopitas.com: Increíble. Eso sería todo, Stephen. Muchas gracias.

Stephen Campbell: “Gracias a ti”.