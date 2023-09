Steve Harwell, exvocalista de Smash Mouth, está en su lecho de muerte

Lo que necesitas saber: A Steve Harwell, quien fue vocalista y fundador de Smash Mouth, le queda una semana de vida. Lo conocemos por éxitos como "Im A Believer" que salieron en el soundtrack de 'Shrek'.

Tristes noticias para los fans de Smash Mouth, en especial para los que amamos el soundtrack de la película ‘Shrek’ (2001). Y es que este 3 de septiembre se reporta que Steve Harwell se encuentra en su lecho de muerte a sus 56 años de edad.

De nueva cuenta fue el portal TMZ el que dio a conocer esta información. El sitio de noticias indicó que Harwell, quien de 1994 a 2021 fue fundador y vocalista de Smash Mouth, se está despidiendo de sus familiares debido a su grave estado de salud.

Steve Harwell fue quien interpretó las canciones que escuchamos en la primera película de ‘Shrek’. Foto: Capturas de YouTube.

Steve Harwell, exvocalista de Smash Mouth, tiene pocos días de vida

Fue el manager del cantante quien le dijo a TMZ que, luego de una larga batalla contra el abuso de alcohol, la insuficiencia en el hígado de Steve Harwell llegó ya a su punto más alto y a pesar de recibir tratamiento en un hospital, parece que ya no hay nada por hacer.

Actualmente Steve Harwell se encuentra en su casa, donde amigos y seres queridos “se han reunido durante los últimos 3 días”. Según la información del manager del cantante, al fundador de Smash Mouth le quedaría aproximadamente una semana de vida.

En 2021 se retiró luego de luchar contra su adicción por el alcohol

Fue a finales de 2021, en el mes de octubre para ser exactos, cuando a los fans comenzó a preocuparles el estado de salud de Steve Harwell, esto luego de que en una presentación con la banda, en Nueva York, apareciera en pésimas condiciones.

En algunos videos grabados por el público se veía al vocalista arrastrando las palabras, desorientado y dirigiéndose al público de manera agresiva. No sólo eso, sino que además algunos aseguraron que el músico hizo un saludo nazi durante el concierto de Smash Mouth.

El músico fue vocalista y líder de Smash Mouth durante casi tres décadas. Foto: Smash Mouth (Facebook)

El alcohol afectó su cerebro y le dio varios padecimientos

En ese entonces un representante de la banda dijo que Steve Harwell luchaba con problemas de adicción desde hace varios años, mismos que lo llevaron a ser diagnosticado con un padecimiento en el corazón y la encefalopatía de Wernickes.

La encefalopatía de Wernickes es un trastorno grave en el cerebro que usualmente (aunque no en todos los casos) está relacionado con el abuso crónico de alcohol. En el caso de Harwell, dichos padecimientos afectaron su capacidad cerebral y motora.

Smash Mouth en 1999. Foto: Getty.

En 2021 Steve Harwell dijo adiós a Smash Mouth por problemas de salud

Posteriormente, el vocalista anunció su retiro a través de un comunicado emitido por TMZ: “Desde que era niño, soñaba con ser un rockstar actuando frente a estadios con entradas agotadas y he sido muy afortunado de vivir ese sueño“, mencionó Harwell en ese entonces.

Steve dio gracias a sus compañeros de grupo por compartir tantos años juntos en ese “viaje salvaje” por el que se sentía muy agradecido, y también ofreció una disculpa a sus fans por no haber logrado superar sus problemas y tener que abandonar la banda.

Pudimos haberlo visto por última vez en el Corona Capital Guadalajara 2022

“Me he esforzado mucho para superar mis problemas de salud física y mental para tocar frente a ustedes una última vez, pero no pude. No puedo esperar a ver lo que Smash Mouth logra y estoy ansioso por agregarme como uno de los nuevos fans de la banda“, finalizó.

Para los fans mexicanos de Smash Mouth, la noticia fue bastante dura ya que meses atrás, en marzo de 2021, la banda confirmó que se presentarían en el Corona Capital Guadalajara de ese año. Algo que sí ocurrió, pero hasta la edición de 2022 y con Zach Goode como nuevo vocalista.

Zach Goode es el actual vocalista de Smash Mouth. Foto: Stephania Carmona

La última vez que Steve Harwell vino a México con Smash Mouth fue en el Festival Roxy, de Guadalajara, en el 2017. Ahí muchos fans escucharon rolones como “All Star”, “I’m a Believer” y otras más que Steve hizo famosas y parte del soundtrack de nuestra infancia/adolescencia.

