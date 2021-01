Steven Wilson estrena una reflexiva y experimental rola de su próximo disco

Apenas va a terminar enero y el 2021 ya nos está recibiendo con varias sorpresas musicales. Sí, todavía no regresan los conciertos y festivales en vivo y a todo color, pero eso se compensará con todas las bandas y artistas que lanzarán música y discos nuevos este año. Uno de ellos es Steven Wilson, quien vuelve tras un buen rato de silencio con un material discográfico que promete ser uno de los mejores de su carrera.

Como recordarán, en 2017 el líder de Porcupine Tree lanzó su último álbum de estudio, To The Bone, en el que para sorpresa de sus fans from hell se clavó muchísimo más en el sonido electrónico. Por supuesto que esto sacó de onda a todos los que lo siguen desde la banda de rock progresivo, porque desde entonces colgó la guitarra, apagó el amplificador y se dedicó a crear melodías en sintetizadores y teclados.

Steven Wilson vuelve con ‘The Future Bites’

Y aunque es sumamente interesante lo que Steven Wilson presentó en este disco, por alguna extraña razón el músico “desapareció” por mucho tiempo. Pero afortunadamente, en el caótico 2020 regresó con un montón de noticias interesantes, la principal es que lanzaría su sexto álbum como solista, The Future Bites, el cual tras un montón de retrasos y cambios en su fecha de estreno, por fin verá la luz este año.

En total, serán 9 las rolas que vendrán en este material discográfico, el cual produjo el propio Steven junto a David Kosten –conocido por trabajar con artistas del tamaño de The Flaming Lips, Bat for Lashes, Marina and the Diamonds, Chris Martin y Michael Stipe–. Para el disco, decidió retomar el camino de la electrónica para hablar sobre temas actuales, como la influencia de las redes sociales en nuestras vidas y el consumismo en la era de la tecnología.

Steven Wilson ha publicado cuatro sencillos de The Future Bites, pero ahora, nos sorprendió estrenando “Man Of The People”, un tema que habla sobre la gente que está detrás de estas figuras que son controversiales y que terminan pagando los daños colaterales. Pero quizá lo más interesante de esta rola es que si bien se basa en sintetizadores y una batería eléctrica, tenemos escondida una guitarra haciendo riffs y acordes muy puntuales en un ritmo un tanto estresante.

The Future Bites, el sexto álbum de estudio de Steven Wilson llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 29 de enero. Y bajita la mano tuvimos chance de platicar con él sobre esta faceta de su carrera, pero mientras llega ese día y les compartimos la nota, escuchen a continuación “Man Of The People”, su más reciente sencillo: