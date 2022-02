Ámonos: Sting se animó a cantar en español en la rola “Por su amor”

Es muy común que los músicos intenten conectar con sus fanáticos de muchas maneras. Cuando las bandas y artistas que nos encantan visitan nuestro país, lo normal es que los veamos alzando la bandera de México e incluso hay algunos que se avientan a hablar en español aunque de repente no se les entienda nada . Sin embargo, hay otros que incluso se avientan a cantar en nuestro idioma sin temor a nada, tal es el caso del mismísimo Sting.

Por acá les hemos contado de artistas legendarios que nos han demostrado que también puede aventarse rolas en español, como el caso de Roger Waters interpretando “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara (AQUÍ pueden escuchar su versión de este clásico de la música chilena). Pero en este ocasión, el exvocalista y bajista de The Police nos sorprendió estrenando una rola cantada 100% en castellano… así como lo leen, no es broma.

Sting se animó a cantar en español en la rola “Por su amor”

Resulta que Sting participó en la entrega 2022 de los premios Lo Nuestro, sí, la ceremonia que lleva a cabo en Estados Unidos y que organiza Univisión. Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿qué tiene qué ver una cosa con otra? Bueno, pues aunque no lo crean, el músico británico se presentó en dicha gala y aprovechó la oportunidad para estrenar una canción llamada “Por su amor”, la cual interpretó para todos los asistentes del evento.

En realidad, se trata de una versión en español de la canción “For Her Love”, la cual estrenó el frontman de The Police a finales de 2021 en su más reciente material discográfico, The Bridge. Y la verdad es que a pesar de que se nota que le costó trabajo cantar algunas frases –porque nuestro idioma no es sencillos–, no suena nada mal, sobre todo porque el tema original tiene un sabor latino acompañados de algunas guitarras flamencas.

El músico británico explicó por qué se aventó una rola en nuestro idioma

Sobre la idea de hacer esta canción en español, Sting le contó a Billboard que todo surgió mientras se encontraba de vacaciones en México. Inspirado por el mar de Baja California Norte y motivado por su manager, grabó este tema en su propia habitación y el resto es historia. Cabe aclarar que no es la primera vez que el músico se avienta a cantar en castellano, pues en 1988 lanzó un EP llamado Nada Como El Sol en el que hay rolas hasta en portugués.

“Me gusta la música del propio idioma. Incluso aparte del significado de las palabras, hay algo cuando hablas en español: es una cualidad emocional que me da. Es como tocar un instrumento diferente”, dijo el exvocalista de The Police sobre esta versión. Pero ya estuvo bueno de hablar, es momento de pasar a la música, dejen lo que están haciendo para escuchar a Sting cantando en nuestro idioma en la rola “Por Su Amor”: