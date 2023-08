Lo que necesitas saber: https://www.sopitas.com/cine-y-tv/10-cosas-quiza-no-sabias-elvis-presley-coronel-tom-parker/

Elvis Presley es una de las leyendas más grandes dentro de la música y a pesar de que ya pasaron 46 años de su muerte, cualquier cosa en torno a él llama tanto la atención de los fans que muchos no dudan en gastar miles de dólares por tener alguna de sus pertenencias.

Prueba de ello fue la reciente subasta que realizó Rock Island Auction Company, empresa que desde hace unos años comenzó a ofertar varias de las armas de fuego que el llamado ‘Rey del Rock & Roll’ coleccionó en vida. La más reciente, de hecho, se vendió en más de tres millones de pesos mexicanos.

El revolver de Elvis se subastó en miles de dólares. Foto: Rock Island Auction Company

Un revolver de Elvis Presley fue subastado por miles de dólares

Este 29 de agosto el portal TMZ dio a conocer que un revólver de doble acción Smith & Wesson Modelo 53 fue subastado por la cantidad de 199 mil 750 dólares, que en nuestra moneda vienen siendo poco más de 3 millones 360 mil pesos. ¡No le perdieron!

El revolver subastado fue un arma que Elvis recibió como un regalo en noviembre de 1976, aproximadamente nueve meses antes de morir, por lo que se convirtió en uno de los objetos más deseados por los fans del cantante estadounidense.

El revolver de Elvis fue un regalo especial. Foto: Rock Island Auction Company

El arma fue un regalo especial para el fallecido cantante

Si bien Rock Island Auction Company esperaba que el revolver de Elvis Presley lograra recaudar entre 60 y 90 mil dólares, el arma consiguió juntar más del doble de dinero. Y cómo no si esta arma del fallecido Elvis es una única en su tipo.

El revólver de Elvis Presley que fue subastada tiene un grabado especial realizado por Russell J. Smith, un maestro grabador de Smith & Wesson, el mayor fabricante de armas de fuego cortas de Estados Unidos, quien en 1976 trabajó en ese regalo especial conmemorativo para Presley.

El revolver subastado cuenta con varios detalles únicos

En una carta citada por Daily Mail, el revolver en cuestión tiene detalles como un águila americana dorada con la bandera estadounidense en sus garras a un lado, trece estrellas para representar las trece colonias originales y la frase “El espíritu del 76” tallada en un estandarte dorado debajo de la bandera americana.

En otra de sus caras, el arma de fuego tiene un minutero en relieve dorado al lado de dos estrellas plateadas, los años 1776-1976 grabados y una mira en rampa de oro de 18 quilates. Toda una joya para un amante de las armas como lo fue Elvis Presley.

Elvis en 1965. Foto: Getty Images

Y no es el único de Elvis que se ha puesto a la venta

De acuerdo con el sitio web de Rock Island Auction, Elvis Presley supuestamente tenía 37 armas de fuego y una ametralladora con las que practicaba constantemente. En el caso del revolver que se acaba de subastar, el cantante lo llevó consigo durante varias semanas antes de morir.

Este revolver no es el primer arma de Elvis que es subastada. Y considerando el impacto que ha tenido entre los coleccionistas, no dudamos que no sea la última. ¿Ustedes cuánto pagarían por un arma perteneciente al rey del Rock & Roll?

Elvis Presley en un escenario de Hollywood, California. Foto: Getty Images

