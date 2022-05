¡Puro funk! Tame Impala y Diana Ross estrenan la rola "Turn Up The Sunshine"

Puede que estén pasando muchas cosas en este mundo, pero la buena música no nos hace falta. A lo largo de estos meses hemos escuchado un montón de rolas y discos impresionantes, y en lo que falta del 2022 también se vienen más álbumes muy esperados. Sin embargo, en esta ocasión vaya que nos llevamos una enorme sorpresa porque Tame Impala acaba de lanzar una rola impresionante.

Como recordarán, en 2020 el proyecto liderado por Kevin Parker estrenó su cuarto material discográfico, The Slow Rush. Desde entonces han lanzado remixes y lados B de este álbum, una reedición de su disco debut y hasta los vimos en nuestro país, tocando en el Corona Capital 2021, así como en Guadalajara y Monterrey. Pero luego de esto, la banda australiana no había presentado música nueva, hasta hoy.

Kevin Parker con Tame Impala. Foto: Getty Images

Tame Impala y Diana Ross armaron una rola para la nueva película de ‘Minions’

Hace algunas semanas se anunció el soundtrack oficial de Minions: The Rise Of Gru, la nueva película de la franquicia de Mi Villano Favorito. Y vaya que nos llevamos una enorme sorpresa, porque hay artistas que no pensábamos ver en esta cinta, pero ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado porque como adelanto tenemos una colaboración entre Tame Impala y la enorme Diana Ross.

El nombre de esta rola es “Turn Up The Sunshine” y es una verdadera maravilla, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque tiene toda la esencia del sonido de Kevin Parker combinado con una vibra funk que te hace mover el cuerpo desde el primer momento. Y por supuesto que debemos resaltar la participación de la ‘Diva del Soul’, que se roba por completo la canción aportando su legendaria voz. Ahora sí este tema es algo que no sabíamos que necesitábamos.

Foto: Getty Images

El soundtrack de esta película tiene a un montón de musicazos

Además de Tame Impala y Diana Ross, hay un montón de artistas impresionantes que participan en el soundtrack de Minions: The Rise Of Gru covereando puro hitazo. Para que se den una idea de lo que hablamos, St. Vincent, Brittany Howard, Kali Uchis, Phoebe Bridgers y Gary Clark Jr. estrenarán versiones de rolas de Lipps Inc., Earth, Wind & Fire, Stan Getz & Joao Gilberto, The Carpenters y The Ides of March respectivamente.

La película se estrenará en México el próximo 30 de junio, pero mientras esperamos a que llegue a la pantalla grande y para calentar motores, a continuación pueden escuchar “Turn Up The Sunshine” y checar el tracklist oficial de la cinta:

“Turn Up The Sunshine” – Diana Ross ft. Tame Impala “Shining Star” – Brittany Howard ft. Verdine White (Earth, Wind & Fire 1975) “Funkytown” – St. Vincent (Lipps Inc 1979) “Hollywood Swinging” – BROCKHAMPTON (Kool & The Gang 1974) “Desafinado” – Kali Uchis (Stan Getz & Joao Gilberto 1959) “Bang Bang” – Caroline Polachek (Nancy Sinatra 1966) “Fly Like An Eagle” – Thundercat (Steve Miller Band 1976) “Goodbye To Love” – Phoebe Bridgers (The Carpenters 1972) “Instant Karma!” – Bleachers (John Lennon 1970) “You’re No Good” – Weyes Blood (Linda Ronstadt 1975) “Vehicle” – Gary Clark Jr. (The Ides of March 1970) “Dance To The Music” – H.E.R. (Sly and The Family Stone 1967) “Black Magic Woman” – Tierra Whack (Santana 1970) “Cool” – Verdine White “Born To Be Alive” – Jackson Wang (Patrick Hernandez 1979) “Cecilia” – The Minions (Simon & Garfunkel 1970) “Bang Bang” – G.E.M. (Nancy Sinatra 1966) “Kung Fu Suite” – RZA “Minions: The Rise Of Gru Score Suite” – Heitor Pereira