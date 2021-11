Tame Impala nos voló la cabeza en el primer día del Corona Capital 2021

Dicen por ahí que no esperar vale la pena y eso justo nos pasó con Tame Impala. Después de sus shows en Monterrey y Guadalajara, la banda australiana regresó a la CDMX para armar una presentación épica en el Corona Capital 2021. Un verdadero showsazo audiovisual que estamos seguros que le voló la cabeza a todo los que tuvieron chance de verlos y que probablemente, no puedan superar un buen rato porque de verdad, fue espectacular.

En medio de un intro en el que una enfermera nos introdujo al mundo del Rushium y en punto de las 10:20 de la noche, Kevin Parker y compañía subieron al escenario Corona para dar un enorme recorrido por su discografía, y sobre todo para presentar en la capital chilanga las nuevas rolas de su más reciente material discográfico, The Slow Rush. Sin duda, en este show, la agrupación no se guardó absolutamente nada, incluso tocaron una que otra rareza, pero no nos adelantemos.

Tame Impala cerró de manera espectacular el primer día del Corona Capital 2021

Desde el inicio, se veía que Tame Impala ya no aguantaba las ganas de salir a tocar frente a las miles de personas que abarrotaron el escenario principal del Corona Capital 2021. Prácticamente no cabía ni un alfiler cuando se presentaron y comenzaron a tocar “One Year”, pero poco a poco fueron soltando canciones para todos los gustos, desde los fans que los conocieron por su último álbum de estudio o los que amaron discos como Innerspeaker, Lonerism o Currents.

Poco a poco, la agrupación fue soltando rolas que esperaban sus fans. De la vibra relajada y un tanto tropical de “Borderline” pasamos a “Nangs” y de ahí a un punto alto de su show, “Mind Mischief” (que por cierto, sonó increíble). Kevin Parker y compañía saben cómo armar un setlist completamente variado, es por eso que a partir de ahí sonaron clásicos como “Elephant” y “Apocalypse Dreams” (que por cierto, estas dos canciones sonaron macizo).

La banda armó un setlist para los fans nuevos y los old school

De ahí siguieron temas como “Lost In Yesterday””, pero la primera sorpresa de la noche llegó con “Beverly Laurel“, uno de esos b-sides que tenían años sin tocar y que para nuestra suerte, que se escuchó a todo volumen en el Corona Capital 2021. Aunque no fue la única rareza en su setlist, ya que por ahí también incluyeron “Endors Toi”, un rolón de aquellos que agradecimos todos los que seguimos a esta bandota desde hace ya algunos años.

Además de la música, se notó la enorme conexión que existe entre el grupo y el público mexicano, porque a lo largo de la presentación de Tame Impala se pudo sentir una vibra mágica e única –sí, no exageramos–, lo cual le dio otro toque al momento. Poco a pco nos fuimos acercando al final, pero no faltaron rolas del tamaño de “Feels Like We Only Go Backawards”, “The Less I Know, The Better” y “Eventually”, dando pie al cierre definitivo con una explosión de papelitos mientras sonaba “New Person, Same Old Mistakes”.

¡Ándale! Tame Impala (@tameimpala) anda desempolvando las canciones perdidas 🤩🎶 Así sonó “Beverly Laurel” en el Corona Capital 😌👌🏼#CoronaCapital2021 #CC2021XSopitas pic.twitter.com/MXBsWtaoMh — SopitasFM (@sopitasfm) November 21, 2021

Kevin Parker y compañía nos llevaron por un viaje único

Otro punto a destacar del show es el tema de la experiencia audiovisual que arman en cada uno de sus conciertos. La banda se voló la barda presentando un montón de luces (mención honorífica al aro de luces que parece un ovni que montaron en el escenario), así como los visuales que proyectaron en las pantallas. Para no hacerles el cuento más largo en este aspecto, Kevin Parker y compañía nos llevaron por un viaje del que no nos recuperaremos en un buen rato.

Tame Impala dio el carpetazo al primer día del Corona Capital 2021 de una manera tan increíble y espectacular, que hasta se nos olvidó el show en la CDMX que se canceló´. No solo demostraron por qué se encuentran en el estatus en el que ahora están, también confirmaron en vivo que están a otro nivel en cuanto a música y show audiovisual, una experiencia que si eres an o no tanto, tienes que vivir al menos una vez en la vida.

Probablemente ellos hayan sido uno de los mejores headliners que ha tenido el festival en toda su historia, y sin duda entra en el top de los mejores conciertos que han dado en México. Pero sobre todo, estamos seguros que la próxima vez nos dejarán con el ojo cuadrado con algo nuevo. Por unos minutos, Kevin Parker hizo que nos olvidáramos de todo para subirnos a un trip del que por supuesto, no queremos bajarnos, ¿a poco no?