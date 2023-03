El 2023 empezó bravo en cuanto a estrenos musicales. Desde los primeros días del año aparecieron lanzamientos interesantes de bandas y artistas muy rifados, y los próximos meses no serán la excepción. Sin embargo, en esta ocasión andamos especialmente contentos porque tenemos música de Tame Impala recién salida del horno.

Como recordarán, fue en 2020 cuando Kevin Parker y compañía estrenaron su más reciente material discográfico, The Slow Rush. Desde entonces, Tame Impala se ha dedicado a tocar en gran parte del mundo, pero nos han sorprendido con sus rolas para películas como Minions: Rise of the Gru, Elvis o su colaboración con Gorillaz. Y parece que seguiremos escuchándolos en el cine.

Kevin Parker tocando con Tame Impala en el festival All Points East de 2022/Foto: Getty Images

Tame Impala muestra su amor por el rock progresivo en su nueva rola “Wings of Time

Pero ahora y a nada de tocar en el Palacio de los Deportes de la CDMX, Tame Impala nos sorprende este 10 de marzo estrenando una rola llamada “Wings of Time”, la cual forma parte del soundtrack de la película de Paramount Pictures, Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves, y en la que Kevin Parker muestra su amor por… ¿el rock progresivo?

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, esta canción de Tame Impala sí tiene algunos elementos que podrían recordarnos a los mejores años del progresivo combinado con un sonido más popero, donde una batería suena constante y a la que se le suman unos cuantos guitarrazos, sintetizadores y la icónica voz de Kevin Parker. Sin duda, es una rola interesante para analizar.

Kevin Parker tocando con Tame Impala en 2021/Foto: Getty Images

Sobre esta canción y de acuerdo con FADER, Kevin Parker la describe como “una oportunidad imperdible para disfrutar de mi antiguo amor por el rock progresivo fantástico”. A continuación les dejamos todo lo que dijo la mente detrás de Tame Impala sobre el proceso creativo y de grabación de la rola:

“Recluté a mi buen amigo Nicholas Allbrook, que es la persona que sé que más aprecia este tema. Alquilamos una villa en España, que parecía un castillo, durante dos noches mientras estábamos de gira para el Primavera (Sound, el festival de Barcelona). Ese lugar nos puso en el estado de ánimo adecuado y a partir de ahí empezó todo. Nos quedamos hasta tarde pensando en ideas raras y letras de canciones”.

Por ahora no sabemos cuáles son los planes para Tame Impala, pero sin duda, nos emociona saber que están explorando y jugando con otros géneros, como el progresivo. Pero mientras revelan más detalles y para que la espera sea más amena, escuchen a continuación “Wings of Time”, su rola para Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves.