Este es el posible setlist para el concierto de Tame Impala en CDMX

Luego de bastante tiempo de espera (si es que no fueron al Corona Capital de 2021) y luego de cancelar sus fechas hace casi 3 años por la pandemia de COVID-19, finalmente estamos a unos cuantos días de poder disfrutar el concierto de Tame Impala en CDMX.

Será el próximo 10 de marzo cuando Kevin Parker y todos sus músicos regresarán a la CDMX para dar un show en el Palacio de los Deportes como parte de su ‘The Slow Rush Tour’, en donde Tame Impala se rifará un concierto que muchos llevamos esperando.

Tame Impala regresará a la CDMX este 2023. Foto: Getty Images

Tame Impala dará un concierto en la CDMX este 2023

Y es que este concierto de Tame Impala nos dejará escuchar en vivo las rolas de su cuarto disco de estudio, The Slow Rush, aunque también podremos escuchar otras rolas de álbumes como ‘Innerspeaker’ (2010), ‘Lonerism’ (2012) y ‘Currents’ (2015).

El concierto de Tame Impala en CDMX, que tendrá como telonero a Cuco, también traerá el conocido –por videos de TikTok principalmente– aro de luz lleno de luces psicodélicas, acompañadas de uno que otro láser y más elementos en el escenario.

Tame Impala dará un show en CDMX lleno de luces y lasers. Foto: Getty Images

Este sería el setlist del concierto de Tame Impala en CDMX

Sabemos que para muchos el concierto de Tame Impala es uno de los imperdibles de este 2023, sobre todo al pensar en la lista de canciones que Kevin Parker podría interpretar (y hasta con las que no podrían sorprender) en su regreso a la CDMX.

Así que para irles preparando a la noche de ‘The Slow Rush’ en la capital, acá les dejamos el posible setlist que podríamos escuchar en el concierto de Tame Impala en la CDMX:

1.- One More Year

2.- Borderline

3.- Nangs

4.- Mind Mischief

5.- Breathe Deeper

6.- Posthumous Forgiveness

7.- Elephant

8.- Lost in Yesterday

9.- Apocalypse Dreams

10.- Mutant Gossip

11.- Let It Happen

12.- Feels Like We Only Go Backwards

13.- Is It True

14.- Glimmer

15.- Eventually

16.- Runway, Houses, City, Clouds

17.- New Person, Same Old Mistakes

18.- The Less I Know the Better

19.- One More Hour

Foto: Kevin Parker de Tame Impala. Foto: Getty Images

¿Escucharemos canciones nuevas de Tame Impala?

Además de estas canciones, muchos fans de Tame Impala tienen la esperanza de que Kevin Parker se aviente en vivo “New Gold”, canción que hizo en colaboración con Gorillaz para el disco ‘Cracker Island’ que la banda virtual lanzó el pasado 24 de febrero.

¿Cuál canción de este setlist es la que más ganas tienen de escuchar en el concierto de Tame Impala de CDMX? ¿Será que Kevin Parker lanzará la casa por la ventana para este nuevo show?

Póster del concierto de Tame Impala en CDMX. Foto: Ocesa.