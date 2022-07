Un poco de nostalgia dosmilera no nos vendría mal… Sin duda, cuando se habla de aquella época de inicios de los 2000, el nombre de t.A.T.u es recordado de manera bastante especial.

Prácticamente, todo el mundo rememora al icónico dúo que nos trajo ese mega hit que significó “All The Things She Said”, que dicho sea de paso es un clásico del pop de inicios del nuevo milenio. Así que no faltará a quien le emocione el regreso del proyecto, que ya está más que confirmado.

t.A.T.u. en la época de inicios de los 2000. Foto: Getty.

Lena Katina ya habían dado pistas del regreso

Con la pandemia en medio durante los dos últimos años, no nos imaginábamos ni tantito las grandes sorpresas que se darían en la industria de la música. Y en ese sentido, mucho menos se esperaba que t.A.T.u diera señales de vida para un posible regreso.

Pero pasó. En octubre del 2021, se hizo viral una declaración donde Lena Katina respondía a una fan a través de un video enInstagram. A grandes rasgos, la cantante rusa dijo que habría un tributo a su antiguo proyecto musical y este se daría en la primavera del 2022.

Incluso Lena preguntó al público qué artistas o DJ’s invitados les gustaría ver en el regreso. Hasta ahí se quedó el tema de la vuelta de la banda y en los meses previos a este momento, no se hizo mucho ruido al respecto… hasta ahora.

t.A.T.u sí vuelve en el este 2022 a los escenarios

Tras aquel anuncio de Lena Katina y luego de varios años en los que se reprocharon cosas mutuamente a través de diferentes entrevistas, t.A.T.u ahora sí prepara su regreso.

De manera oficial, tanto Lena como Julia Volkova anunciaron este viernes 29 de julio que volverán a cantar juntas. La reunión se dará el 3 de septiembre cuando se presenten en el festival Ovion Show en la ciudad de Minsk, Rusia.

La bronca es que no se sabe todavía si esta presentación será el inicio de lo que podría ser una gira de reunión como tal. Por ahora, parecería que es el único show que tienen contemplado ya que su anuncio solo señala este evento, pero quién sabe…. en una de esas, igual y nos sorprenden con un anuncio más grande próximamente.

Esta será la primera vez que t.A.T.u canten juntas un set completo en casi una década. Como recordarán, el dúo ruso se separó oficialmente en el 2011 y tras la ruptura, solo tuvieron algunas apariciones especiales posteriores. Un concierto completo en 2013, para luego ser una de las invitadas musicales de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014.

Veremos qué sucede y si se da un tour mundial o algo por el estilo.