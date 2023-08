Lo que necesitas saber: Taylor Swift se hizo tendencia por darle 100 mil dólares a su equipo en la gira de 'The Eras Tour' por Estados Unidos.

“Es humilde mi chiquita” es una frase que ya no sólo le pertenece a Paris Hilton (por acá un poco de contexto), sino también a Taylor Swift, a quien no le duele codo cuando se trata de pagarle a su staff. Prueba de eso son los 100 mil dólares que dio a los camioneros que la acompañan en su ‘The Eras Tour’.

Sí, leyeron bien. Como seguro saben, Taylor Swift se encuentra en la gira más grande y ambiciosa de su carrera (el simple hecho de que se eche 40 y tantas canciones en cada show ya dice mucho de eso), por lo que el apoyo de su staff es muy importante.

Taylor Swift pronto finalizará su gira por Estados Unidos. Foto: Getty Images

Taylor Swift ya finalizará su gira por Estados Unidos

Eso lo sabe la cantautora estadounidense –que ya este mes de agosto vendrá a México por primera vez–, pues decidió recompensar a los camioneros que desde hace meses transportan todo su equipo para sus conciertos por varias ciudades de Estados Unidos.

De acuerdo con el portal TMZ, antes del sábado 29 de julio, Taylor le dio 100 mil dólares a cada camionero que trabajó con ella en el ‘The Eras Tour’, como parte de una bonificación por el fin de la gira en Estados Unidos, ya que este mes de agosto comenzará el tour por México y Latinoamérica.

La cantante decidió premiar a su equipo de trabajo por rifarse en ‘The Eras Tour’. Foto: Getty Images

Y recompensó a su equipo con 100 mil dólares

“Nos dijeron que las personas que reciben el dinero son camioneros de producción que han estado transportando el equipo de Taylor para The Eras Tour”, dijo TMZ al detallar que alrededor de 50 camioneros recibieron esta envidiable comisión.

Si nuestras matemáticas nos dan, esto quiere decir que Taylor Swift gastó 5 millones de dólares a los camioneros de su gira, lo cual convertido a pesos no habla de que la cantante desembolsó 84 millones 514 mil 750 pesos mexicanos. ¡Qué rifada!

Taylor Swift/Foto: Getty Images

Taylor Swift dio miles de dólares a su equipo por trabajar con ella

Y ya ni hablar de las otras personas alrededor de Taylor Swift que también recibieron una bonificación por su chamba en el ‘The Eras Tour’, pues TMZ indicó que Taylor también bonificó a los miembros de su banda, bailarines, técnicos de iluminación y sonido, proveedores de catering y otras personas más.

“No está claro cuánto recibieron las personas que no son camioneros, pero se nos dice que fue una ‘cantidad muy generosa'”, indicó el portal que con esta información ya nos despertó la envidia de no poder trabajar para Taylor Swift en la actualidad.

Les dio miles de dólares a sus camioneros y otros miembros del staff. Foto: Getty Images

Y ya nos dio envidia de la buena

No cabe duda que Taylor Swift no sólo se sabe la de chambear, sino que también comparte sus ganancias con quienes no se ven en el escenario, pero hacen posible cada uno de los shows que la cantante dio en Estados Unidos. ¿Será que en México será similar?

Aprovechando el tema, recuerden que la cantante dará cuatro conciertos en la CDMX del 24 al 27 de agosto en el Foro Sol, donde seguramente dará shows que quedarán marcados en la memoria de miles. ¡Ya queremos que sean los conciertos!

Estas son las fechas que Taylor Swift dará en México/Foto vía Instagram: @taylorswift

