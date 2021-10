Pura nostalgia: Tears for Fears regresarán después de 17 años con un nuevo disco

Vaya que el 2021 es el año de los regreso dentro de la industria musical. Y no, no solo nos referimos a que un montón de conciertos y festivales en vivo reanudaron actividades, también lo decimos porque varias bandas y artistas volvieron con rolas recién salidas del horno, aunque hay vueltas que nos emocionan un poquito más que otras. Tal es el caso de Tears for Fears, pues el famoso grupo ochentero regresa a nuestras vidas con grandes planes.

Como recordarán, en 2019 tuvimos chance de ver al dúo conformado por Roland Orzabal y Curt Smith en México, como parte de los actos principales del festival Solar GNP. Sin embargo, más allá de las presentaciones que de repente dan por todo el mundo, desde 2017 con el estreno de los sencillos “I Love You But I’m Lost” y “Stay”, los cuales formaron parte de su disco de grandes éxito, Rule The World, no han publicado música nueva.

Tears for Fears regresan con un nuevo disco

Pero tranquilos, que esa situación está a punto de cambiar para todos aquellos que los extrañan. Resulta que este 7 de octubre, Tears for Fears acaba de anunciar para sorpresa de todos y con bombo y platillo que vuelven un nuevo álbum de estudio, el primero que lanzan en 17 años desde que vio la luz su sexto material discográfico, Everybody Loves a Happy Endingde 2004. Y sin duda, esta noticia tiene emocionada a toda la industria.

El título de este disco es The Tipping Point, un material en el que incluirán 10 canciones inéditas y tres bonus tracks. De acuerdo con NME, Orzabal y Smith volvieron a trabajar con su viejo colaborador, Charlton Pettus, así como con los productores y compositores Sacha Skarbek y Florian Reutter para darle forma a todas estas rolas. Por si esto no fuera suficiente, también presentaron el primer sencillo, el tema homónimo y la verdad suena muy bien.

Además estrenaron una rola espectacular

Se trata de una canción donde Tears for Fears nos muestra una faceta un tanto experimental que nos voló la cabeza, sobre todo con los sonidos que aparecen al inicio. Sin embargo, conforme avanza la rola van apareciendo elementos que ya hemos escuchado en la discografía del dúo británico y es posible que hasta les recuerde a algunas melodías que compusieron en el pasado. Sin duda, es un excelente balance entre su pasado y futuro.

Sobre el disco, Roland Orzabal declaró lo siguiente: “Antes de que todo saliera tan bien con este álbum, primero tuvo que salir todo mal, tardó años, pero algo pasa cuando juntamos nuestras cabezas”. Por otro lado, Curt Smith añadió que al principio fue complicado pero con el paso del tiempo vinieron las rolas a ellos: “Para ponerlo en términos simples, un disco de Tears For Fears y lo que la gente percibe como el sonido de Tears For Fears, es lo que ambos podemos acordar”.

The Tipping Point, el nuevo material discográfico de Tears for Fears llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 25 de febrero de 2022. Pero mientras esperamos a que llegue el día de escuchar por completo todo el disco, a continuación les dejamos el tracklist oficial del álbum y lo más importante, el primer sencillo:

1. “No Small Thing”

2. “The Tipping Point”

3. “Long, Long, Long Time”

4. “Break The Man”

5. “My Demons”

6. “Rivers Of Mercy”

7. “Please Be Happy”

8. “Master Plan”

9. “End Of Night”

10. “Stay”