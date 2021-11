El Tecate Pa’l Norte 2022 y el despertar de la nostalgia dosmilera

Todavía no nos recuperamos del Tecate Pa’l Norte 2021, pero los organizadores ya nos están aventando su próxima entrega… y para nada es queja. La edición 2022 del festival regio está prácticamente lista y la fiesta volverá en abril del año venidero.

De hecho, para irle echando emoción al asunto, se acaba de revelar el line-up (POR ACÁ el detalle completo) con todo el talento que reventará las tarimas del evento. Y sí, como es costumbre, estamos de nuevo ante un cartel que combina grandes nombres de la escena musical internacional, así como de la industria hispanohablante y más.

Sin embargo, más allá del cartel que se mandaron los organizadores, algo que nos llamó bastante la atención es que muchos melómanos de la primera década de los 2000 van a disfrutar bastante de este festival.

La nostalgia dosmilera en el Tecate Pa’l Norte 2022

No importa si creciste en los 2000 musicalmente hablando, si solo conoces la época por lo que te ha platicado algún conocido o por lo que hayas visto en internet. Nomás de ver a algunos de los nombres en el cartel del Tecate Pa’l Norte 2022, muchos seguro se habrán remontado con nostalgia a la primera década del nuevo milenio.

Y es que hay un puñado de bandas que provocan esos recuerdos y hay para todos los gustps. Si eras un amante del nü-metal, ahí está Papa Roach; si creciste en el renacimiento del garage-rock revival y el rock indie, The Strokes y The Libertines no fallan; o si eran un fanático de hueso colorado del happy-punk/pop-punk de aquel momento, Simple Plan seguro sacará sus rolas más clásicas. Ya si andas en el modo más popero posible, hasta Maroon 5 se une a la lista.

Ah, qué recuerdos…. ¿Qué andabas haciendo mientras estas bandas estaban en rompiéndola por allá en los 2000? En lo que sacas el baúl de los recuerdos, repasemos a los grupos que despertarán la nostalgia dosmilera en el Tecate Pa’l Norte 2022.

Papa Roach seguro traerá un poco de su nü-metal de antaño

Como cualquier artista que busca innovar y satisfacer su hambre creativa, Papa Roach ha experimentado con todo tipo de estilos musicales durante los últimos años. Algo de tintes más pop, electrónicos y otras cosillas se escuchan, por ejemplo, en su más reciente disco Who Do You Trust?

¡Pero hey! Eso no quiere decir que han abandonado la esencia con la que llegaron al estrellato. Aún persisten las guitarras enérgicas y los versos de rap del vocalista Jacoby Shaddix en muchos tracks. Por supuesto, cuando lleguen al Tecate Pa’l Norte 2022, muchos esperarán varios de esos clásicos de discos como Infest (2000) o el Getting Away With Murder (2004).

Les tenemos una buena noticia: al menos en lo que respecta a su repertorio en sus presentaciones de este 2021, canciones como “Last Resort”, “Between Angels & Insects” y “Scars” entre otros clásicos, sí aparecen en el repertorio. Y ya que andamos en esas de recordar los viejos tiempos, ¿recuerdan la primera vez que Papa Roach vino a México? POR ACÁ les contamos de aquella ocasión.

The Strokes y The Libertines celebrarán en el Tecate Pa’l Norte

Tecate Pa’l Norte 2022 celebrará en grande por varias razones. Una de ellas es que el festival cumple su 10 aniversario de historia y en ese contexto, dos bandas también celebran importantes momentos: The Strokes y The Libertines, básicamente los dos grupos que marcaron el camino del indie-rock, en Estados Unidos y el Reino Unido respectivamente, durante el inicio del nuevo milenio.

Pero empecemos por The Strokes. La banda regresará a México tres años después de su última visita y lo hará para presentar formalmente su más reciente álbum, The New Abnormal que lanzaron en 2020. Y aunque eso nos motiva para verlos en vivo, no podemos olvidar que en este 2021 celebraron el cumpleaños número 20 de su aclamado disco debut, Is This It.

Entonces, es muy válido mencionar que cuando toquen canciones como “Hard To Explain”, “Someday”, “Last Nite” o la propia “Is This it”, se sentirá más nostalgia de lo común. Y aquí les va un dato: en su último festival, el Outside Lands del pasado mes de octubre, cerraron con “New York City Cops”, una canción original del Is This it que no era muy habitual de sus setlist. Igual y nos sorprenden en Pa’l Norte. AQUÍ les contamos la historia detrás de esa canción.

Un momento similar es el que viven The Libertines, quienes festejarán en 2022 también los 20 años de su álbum debut Up The Bracket (2002). La banda pasará con su tour de celebración por el festival regio y ya podemos ilusionarnos con escuchar en vivo “Time For Heroes”, “Horrorshow” y la rola homónima de ese discazo.

Además, si somos honestos, es inevitable pensar en el Tecate Pa’l Norte como un escenario genial para ver a estas dos bandas la cuales, como dijimos, definieron en gran parte la escena musical de los 2000 con sus materiales discográficos primerizos. Tremendo momento el que veremos en Parque Fundidora.

Simple Plan y Maroon 5, el lado el pop-rock más notorio

Otro estilo musical que brilló mucho en los 2000 es el pop-punk, coloquialmente llamado ‘happy-punk’,que tuvo en Blink-182, Sum 41 y Simple Plan a algunas de sus bandas emblemáticas. Y en el caso de estos últimos, serán los canadienses quienes lleguen al festival en Parque Fundidora para remontarnos a esos tiempos donde las bermudas, el skate, las muñequeras a cuadros y las gorras al revés estaban de moda.

De hecho, Pierre Bouvier y compañía también celebran en 2022 los 20 años de su disco debut No Pads, No Helmets… Just Balls. Ese material nos trajo hace casi 20 años rolas como “Perfect” o “I’m Just A Kid”, la cual hasta se hizo parte de uno de los trends más virales en TikTok a lo largo de 2020…. ahí nomás para que vean que Simple Plan sigue vigente, sea como sea.

Y ahora sí, no se hagan porque aunque Maroon 5 sean los más pop aquí mencionados, todos conocemos alguna canción de ellos. Al igual que The Libertines y Simple Plan, los liderados por Adam Levine celebran el 20 aniversario de su disco debut Songs About Jane, ese material que le dio al mundo hitazos de la talla de “This Love” y “She Will Be Loved” (que hasta el más metalero del mundo se sabe).

Vaya que el Tecate Pa’l Norte 2022 será una fiestota para recordar aquellos años de la primera década de los 2000 con todas estas bandas. Si pudieras colar otro grupo de aquella época, ¿a quién te hubiera gustado ver? Piénsale y nos vemos en abril del año venidero en tierras norteñas.