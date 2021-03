Que se arme el festival en casa: ¡Te regalamos boletos para la edición virtual de Pa’l Norte!

Por más increíble que parezca y aunque muchos aún no lo crean, ya cumplimos un año sin conciertos ni festivales en vivo gracias al coronavirus. Sin embargo, desde que nos encerramos en casa, aparecieron los shows virtuales que si bien no son lo mismo, hacen el paro mientras todo ‘vuelve a la normalidad’ y en muchas ocasiones nos dejan con el ojo cuadrado. Pero estamos seguros que aún no han visto algo como lo que Tecate Pa’l Norte tiene preparado para nosotros.

En marzo de 2020 y cuando creímos que la cosa se calmaría rápido, el festival de la tierra de la carnita asada pospuso el pachangón para septiembre de aquel año. Sin embargo, y como ya lo sabemos, la cosa se complicó más cuando nos acercábamos a dicha fecha, es por eso que los organizadores decidieron suspender los planes y comenzar a preparar todo para que en 2021 vuelva a rugir más fuerte que nunca la música en el Parque Fundidora.

Tecate Pa’l Norte nos sorprende con una edición virtual

Mientras la situación lo permite y aguantamos al próximo 12 y 13 de noviembre, Tecate Pa’l Norte está trabajando en un show muy especial. Resulta que hace algunos días, anunciaron que independientemente al festival presencial, armarían una edición virtual el próximo 17 de abril; y no, no solo veremos a un montón de bandas y artistas nacionales e internacionales tocando a distancia, sino que también montarán un espectáculo que promete volarnos la cabeza.

Pero además de la música y algunos invitados especiales en el backstage como Franco Escamilla e Iván ‘La Mole’ Fematt, también ofrecerán toda una experiencia en línea. Para que se den una idea de lo que hablamos, contarán con algunas de las empresas más importantes de producción audiovisual en tercera dimensión y efectos especiales que colaboraron en los proyectos de Tomorrowland, quienes crearán varios escenarios virtuales.

Ya para terminar y complementando todo esto, los organizadores de Pa’l Norte también prepararon otras actividades donde podrás ganarte un montón de premios como artículos conmemorativos y una que otra sorpresa de las marcas que patrocinan. Como verán, esta versión del festival no solo busca traernos un espectáculo enorme, también quieren llevar hasta nuestras casas la sensación de estar con miles de personas en el Fundidora.

¿Alguien quiere boletos?

Como sabemos que muchos por acá tienen ganas de vivir esta edición virtual del Tecate Pa’l Norte y ver a todos los artistas que están en el lineup, en Sopitas.com nos pondremos la del Puebla. En esta ocasión les regalaremos unos cuantos boletos para que sean parte de esta experiencia, lo único que tienen que hacer es entrarle a esta fácil y sencilla dinámica, seguir todos los pasos y contestar correctamente las preguntas, ¿están listos? Ahí les va.

1.- Sigue a Sopitas y a SopitasFM en todas tus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). Paso indispensable.

2.- Comparte esta nota en tu cuenta personal de Twitter y dinos cuatro canciones que te gustaría escuchar en la edición virtual de Pa’l Norte. No olvides mencionar a @Sopitas @SopitasFM y agrega el hashtag #PalNorteXSopitas.

3.- Ingresa el enlace del tuit del paso 2 en este ENLACE, llena muy bien todos los datos que te piden en el formato y ahí mismo contesta las siguientes preguntas:

¿Cuántos son los artistas que estarán en el Pa’l Norte en línea?

¿Quién es la única mujer que se presentará el próximo 17 de abril?

¿Cuántos artistas del lineup son mexicanos?

OJO, para las respuestas ACÁ les dejamos unas cuantas pistas.

Y listo, eso es todo lo que deberás hacer para ganar un boleto para la versión en línea de Pa’l Norte. Recuerda llenar muy bien todos los campos antes de enviar tus datos, y no nos queda más que desearles mucha suerte a [email protected] [email protected] participantes!

IMPORTANTE:

– Para participar, hay que haber dado like a Sopitas y a SopitasFM en Twitter, Facebook e Instagram.

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores de un boleto sencillo para el show.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– Esta dinámica comienza a las 8 p.m. del 10 de marzo y termina el 12 de marzo a las 11 de la mañana.

– Los ganadores serán notificados el 12 de marzo durante las primeras horas de la tarde.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.