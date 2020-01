El 2020 llegó, y con él la cuenta regresiva para escuchar el nuevo disco de Green Day Father Of All Motherfuckers. Sólo un mes cuatro días nos separan del decimotercer álbum de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, pero al parecer un afortunado fan ya ha consiguió la funda de vinilo del disco con el traklist incluido.

GreenDayFans.com reveló que un fan llamado Jason recibió la funda de vinilo en su casa de California a través del sistema postal de los Estados Unidos. Aparentemente Green Day se quiso aventar un Coldplay, ya que la banda inglesa a finales del año pasado le envió a algunos fans afortunados unas notas hechas por ellos mismos en máquina de escribir donde confirmaban su próximo álbum. Ahora Green Day repite la dosis mandándole el tracklist a un fan.

“¡Imagínese mi sorpresa cuando un paquete anónimo, matasellado desde California, llegó a mi buzón que contiene el álbum que todos hemos estado esperando, ‘Father Of All Motherfuckers’ de Green Day que no saldrá hasta el 7 de febrero de 2020!”, Jason escribió. “Por desgracia, mi entusiasmo inicial se vio ligeramente amortiguado cuando resultó que el paquete contenía solo la funda de vinilo para el decimotercer álbum de estudio de Green Day y no incluía ningún tipo de música, pero ciertamente no es ninguna queja”.

Hasta el momento Green Day no ha comentado absolutamente nada la respecto, pero la lista de canciones se ve bastante confiable: tiene ambos sencillos que ya lanzaron, “Father of All” y “Fire Ready Aim”, así como varias roas que Billie Joe Armstrong reveló en una entrevista con Kerrang! el año pasado (“Junkies On A High” y “Sugar Youth”).

Aparentemente, este será el tracklist de las 10 canciones de Green Day que saldrán el 7 de febrero bajo el nombre Father Of All Motherfuckers:

1. Father Of All…

2. Fire, Ready, Aim

3. Oh Yeah!

4. Meet Me On The Roof

5. I Was A Teenage Teenager

6. Stab You In The Heart

7. Sugar Youth

8. Junkies On A High

9. Take The Money And Crawl

10. Graffitia