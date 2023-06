Estamos seguros que The Chemical Brothers es uno de los actos del Corona Capital 2023 que más le emocionan a la gran mayoría. Y cómo no, siente par de DJ’s y productores jamás decepcionan y siempre nos dan presentaciones espectaculares. Sin embargo, volverán a nuestro país en unos cuantos meses no solo con rolas nuevas, también con un libro con su biografía bajo el brazo.

Fue en 2019 cuando el dúo británico conformado por Tom Rowlands y Ed Simmons estrenaron su más reciente material discográfico, No Geography. Desde entonces, The Chemical Brothers se la han pasado tocando por gran parte del mundo y afortunadamente, este año están de vuelta con música recién salida del horno y otros planes aún más emocionantes.

The Chemical Brothers tocando en el festival Cala Mijas 2022/Foto: Getty Images

The Chemical Brothers están de vuelta con “Live Again”, una rola para la pista de baile

A inicios de marzo de este 2023, The Chemical Brothers nos sorprendieron estrenando “No Reason”, su primera rola en dos años. Casi un mes después sacaron “All Of A Sudden” y recientemente se aventaron una presentación espectacular en el festival Glastonbury. Sin embargo, parece que aún tienen un montón de música por compartir con nosotros, pues acaban de lanzar el sencillo “Live Again”.

La verdad es que esta rola –que cuenta con la participación de la artista francesa Halo Maud– representa a la perfección la sensación de estar en una pista de baile. The Chemical Brothers arranca la canción lento, y poco a poco van subiendo la intensidad, con un beat que al llegar al minuto y medio explota, y de inmediato nos invita a la fiesta y a sacar los pasos prohibidos. Sin duda, se armará el bailongo sabroso cuando la toquen en vivo.

The Chemical Brothers lanzarán un libro sobre su historia con Noel Gallagher, Beck y Wayne Coyne

Por si no fuera suficiente estrenar “Live Again”, The Chemical Brothers también anunciaron un proyecto que sin duda, amarán los fans de hueso colorado del dúo. Resulta que Ed Simmons y Tom Rowlands se juntaron con el autor británico Robin Turner para lanzar Paused in Cosmic Reflection, un libro que nos contará la historia de este grupazo y la biografía de sus integrantes.

Además de tener los testimonios de The Chemical Brothers, este libro incluirá las participaciones de varios colaboradores importantes del dúo, como Beck, Wayne Coyne de The Flaming Lips y el mismísimo Noel Gallagher. Así que ya estamos saboreándonos esas anécdotas e historias locas que estos músicos importantes tienen con Tom y Ed, pues han trabajado con ellos desde hace muchos años.

Esta es la portada de ‘Paused in a Cosmic Reflection’, el libro sobre la historia de The Chemical Brothers/Foto: White Rabbit Books

De acuerdo con Pitchfork, a través de un comunicado de prensa los miembros de The Chemical Brothers declararon que Robin Turner se ha convertido casi en el tercer miembro del grupo, pues los ha acompañado desde sus inicios. Así que él era la persona indicada para comandar un proyecto tan especial como este.

“Robin (Turner) ha sido parte de nuestra familia extendida desde 1994, apareciendo en nuestros primeros DJ sets. Desde entonces, nunca ha dejado la pista de baile, ya sea en el sótano de un pub lleno o en medio de la multitud de un festival, sin importar el clima, desde el Pyramid Stage hasta Fuji Rock y todos los puntos intermedios. Cuando vino a nosotros hace un par de años con la idea de un libro con un gran título que uniría los puntos entre nosotros y muchos de los increíbles colaboradores musicales y visuales con los que hemos trabajado a lo largo de los años, tenía mucho sentido”. “Quería contar las historias de los clubes en los que comenzamos, de cómo las canciones crecieron desde gérmenes de ideas hasta convertirse en música que se escucha en todo el mundo, de los conciertos que han crecido en escala año tras año, de nuestros videos favoritos y todos los visuales en vivo de los que estamos increíblemente orgullosos. ‘Paused in Cosmic Reflection’ cuenta todas estas historias y más. Es una puerta abierta a nuestro mundo a la que estás invitado a entrar. Ven con nosotros”.

Anoten muy bien la fecha, porque Paused in Cosmic Reflection, el libro sobre la historia de The Chemical Brothers estará disponible el próximo 26 de octubre a través del sitio web del dúo y la página de la librería White Rabbit Books. ¿Qué tal? ¿Están listos para conocer a detalle a uno de los proyectos más importantes en la historia de la música electrónica y checarlos en el Corona Capital 2023?