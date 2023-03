The Chemical Brothers arman una fiestota en su primera rola en dos años

Vaya que el 2023 empezó a todo lo que da para los fanáticos de la música. Para empezar, lo decimos por la conciertiza y festivaliza que se viene en puerta, pero también por todos los lanzamientos rifados que hemos escuchados y que vendrán en los próximos meses. Sin embargo, no esperábamos que The Chemical Brothers regresaran con nueva música bajo el brazo.

Como recordarán, en 2019 este legendario dúo británico conformado por Tom Rowlands y Ed Simons estrenó su noveno álbum de estudio, No Geography. Con este disco regresaron a México a dar un par de shows, pero desde entonces, The Chemical Brothers estuvieron un tanto calladitos y con un perfil bajo.

The Chemical Brothers tocando en el festival All Points East 2022/Foto: Getty Images

The Chemical Brothers arman una fiestota con “No Reason”, su primera rola en dos años

Fue hasta 2021 cuando The Chemical Brothers estrenaron su más reciente rola, “The Darkness That You Fear’. Sin embargo, después de dos años sin sacar algo nuevo, vuelven después de dos años con un sencillo llamado “No Reason”, que para ser muy honestos, es una verdadera joyita que los hará sentir en un rave old school.

Para que se den una idea, la canción (que The Chemical Brothers estuvieron tocando en sus últimos conciertos y DJ sets) es una montaña rusa de emociones, que así como el juego, nos sube y baja a partir de un beat pegajoso con una vibra funky que va creciendo. Y sí, inevitablemente, “No Reason” hará que saquen sus pasos prohibidos.

The Chemical Brothers tocando “No Reason” en el festival Cala Mijas 2022/Foto: Getty Images

Otra parte interesante de la nueva rola de The Chemical Brothers es que, de acuerdo con NME, esta canción fue masterizada en sonido Dolby Atmos dentro de los icónicos Abbey Road Studios por ni más ni menos que Giles Martin, el hijo del legendario George Martin y quien también llevó a este formato de audio inmersivo el catálogo de The Beatles.

The Chemical Brothers también estrenaron un videoclip para “No Reason”, el cual contó con la dirección de Adam Smith y Marcus Lyall, los encargados de los visuales en los conciertos del dúo. En este video vemos varias imágenes de una coreografía surrealista –creada e interpretada por el Teatro Gecko–, que aparecieron en los más recientes shows del grupo y son una locura.

Por último pero no menos importante, diversos medios reportan que The Chemical Brothers se encuentran trabajando en su siguiente material discográfico, aunque aún no hay más detalles al respecto. Pero mientras esperamos a que aclaren esto, armen una fiesta a continuación al ritmo de “No Reason”: