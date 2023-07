The Chemical Brothers anuncian los detalles de 'For That Beautiful Feeling', su nuevo disco

Lo que necesitas saber: Luego de cuatro años de espera, The Chemical Brothers volverán con el disco 'For That Beautiful Feeling"

La buena música no nos ha faltado este 2023, pues muchas bandas y artistas que nos laten han sacado discos y rolas increíbles. Sin embargo, este año tenemos regresos muy importantes dentro de la industria, como el caso de The Chemical Brothers, quienes están de vuelta con un nuevo disco bajo el brazo.

Como recordarán, fue en 2019 cuando el dúo británico conformado por Tom Rowlands y Ed Simmons lanzaron su más reciente material discográfico, No Geography. Desde entonces, The Chemical Brothers se dedicaron a tocar por todo el mundo. Pero ya era momento de que regresaran por la puerta grande y como se debe.

The Chemical Brothers tocando en el festival Cala Mijas 2022/Foto: Getty Images

¡The Chemical Brothers soltaron los detalles de su nuevo disco!

A lo largo de este año, The Chemical Brothers han sacado algunas rolas que nos hicieron mover el bote sabroso, como “No Reason” y “Live Again” en colaboración con la artista francesa Halo Maud. Sin embargo, además de sacar su propia biografía, este grupazo volverá dentro de muy poco con un nuevo disco que promete muchísimo.

Resulta que este 19 de julio, a través de sus redes sociales, The Chemical Brothers anunciaron los detalles de su siguiente álbum de estudio. Este material discográfico se llamará For That Beautiful Feeling, el cual contará con 11 rolas en donde además de trabajar con la ya mencionada Halo Maud, también colaboran de nuevo con el mismísimo Beck.

Esta es la portada de ‘For That Beautiful Feeling’, el nuevo disco de The Chemical Brothers/Foto: EMI Records

En un comunicado de prensa y según NME, The Chemical Brothers dijeron que el sonido del disco busca capturar la sensación de estar inmerso en la música y profundamente conectado con una canción. Pero además de esto, querían armar rolas que viajaran entre la alegría de bailar y el caos que genera el ruido.

“Este es un disco que busca y captura ese momento salvaje cuando el sonido te abruma y casi te sumerge, pero finalmente te permite montar su ola a destinos desconocidos. Es un disco que señala el momento exacto en el que pierdes todo el control, donde te rindes y dejas que la música te mueva como si te jalara un hilo invisible”. “Cada canción de ‘For That Beautiful Feeling’ nació del deseo de encontrar ese punto de visión en el estudio, un punto que luego podría reflejarse en la pista de baile a través de la música. Como resultado, es una colección de música vívidamente colorida, segura y profundamente psicodélica; belleza imposible tallada en el ruido y el caos y el ritmo fluido sin fin”.

The Chemical Brothers tocando en el festival All Points East 2022/Foto: Getty Images

También tenemos nuevo video de The Chemical Brothers

Por si esto no fuera suficiente, The Chemical Brothers también estrenaron el videoclip de “Live Again”, el cual contó con la dirección de Dom & Nic, colaboradores habituales del dúo británico. En este visual seguimos la historia de una chica, quien está en medio de un sueño surrealista lleno de baile y escenarios alucinantes.

Anoten muy bien la fecha, porque el próximo 8 de septiembre podremos escuchar completito For That Beautiful Feeling, lo nuevo de The Chemical Brothers. Y mientras llega el día para reventarnos todo este álbum, prepárense checando a continuación el video oficial de “Live Again” y el tracklist del disco.

Tracklist de For That Beautiful Feeling

1. “Intro”

2. “Live Again” (feat. Halo Maud)

3. “No Reason”

4. “Goodbye”

5. “Fountains”

6. “Magic Wand”

7. “The Weight”

8. “Skipping Like A Stone” (feat. Beck)

9. “The Darkness That You Fear” (Harvest Mix)

10. “Feels Like I’m Dreaming”

11. “For That Beautiful Feeling” (feat. Halo Maud)

