The Killers en el Estadio GNP Seguros: La celebración en la CDMX al legado de una banda llena de éxitos

El éxito en la industria musical es subjetivo. Para algunas bandas y artistas puede representar vender un montón de discos, merch, boletos para conciertos y tener millones reproducciones en plataformas de streaming. Otros creen que el éxito es el cariño del público, que miles de personas conozcan sus rolas y se identifiquen con ellas. Y solo unos cuantos pueden conseguir todo esto, entre ellos The Killers.

Para nadie es un secreto que la banda originaria de Las Vegas tiene una conexión especial con nuestro país. Prácticamente en cada oportunidad que tienen, se dan una escapadita para tocar de este del mundo, pues es impresionante cómo en cuanto Brandon Flowers y compañía se suben a un escenario, logran conectar desde los primeros minutos con sus seguidores mexas.

The Killers es una de las bandas que ha demostrado el amor que siente por México/Foto vía Facebook de la banda

Siendo muy honestos, en esta ocasión el regreso de The Killers a México se sentía un tanto apresurado –sobre todo porque desde 2022, los hemos tenido en años consecutivos tanto en la CDMX como en Guadalajara y Monterrey–. Sin embargo, volvieron para festejar a lo grande su enorme carrera y lego pasándosela bomba con los miles de fans que tienen en tierra azteca.

Ahora, la banda nos presentó la gira de Rebel Diamonds, con la cual andan celebrando con bombo y platillo su segundo material discográfico de grandes éxitos. Y aunque no se trajeron la producción completa que presentaron en Estados Unidos y algunas partes de Europa, lo compensaron por completo con el setlist y la energía que transmitieron (pero ya llegaremos a eso).

The Killers regresó a la CDMX junto a Franz Ferdinand

Luego de checar un poco de lo que había pasado en Guadalajara, al menos este sopibecario que les escribe que se considera seguidor del grupo, tenía muchas expectativas por ver lo que The Killers tenía planeado para nosotros en la primera noche en el Estadio GNP Seguros. Y al parecer no era el único que traía el hype a tope por este concierto.

Lo digo porque desde muuuy temprano, muchos le cayeron al venue para que no hubiera falla, quizá porque Franz Ferdinand empezaba temprano y estaba previsto que lloviera un rato en la zona del show. Quién sabe, el chiste es que todavía faltaba un buen rato para que comenzaran los de Las Vegas y ya se imaginarán, todas las calles alrededor era un caos.

The Killers vuelve a México un año después de su última visita/ Foto: OCESA

Tan es así que con todo el dolor de mi corazón y por un tema en la entrada, tristemente no pude ver toda la presentación de Alex Kapranos y compañía. De cualquier manera, ya en mi asiento chequé la última parte de su presentación, con temazos como “Love Illumination”, “Ulysses”, “This Fire” y claro, “Take Me Out”. Pero la verdad, me quedé con ganas de disfrutarlos como se debe… ni modo, no se confíen de los accesos.

A pesar del desaire que fue no aventarme todo el show de Franz Ferdinand, andaba con alta expectativas por lo que se venía después. En particular porque en lo alto del escenario del Estadio GNP Seguros colgaba el clásico logo de The Killers y a su lado, unas letras enormes que decían “Rebel Diamonds”. Así que desde ahí, el concierto ya prometía muchísimo.

Una verdadera celebración al legado y futuro de la banda

Pero antes de que arrancara todo, por acá nos dimos a la tarea de hacerles unas preguntas a los fans de la banda y vaya que al escuchar sus respuestas, me pegó duro en la nostalgia, pues recordamos la rola con la que conocimos a este grupazo y también que en 2024 cumplió 20 años ni más ni menos que Hot Fuss, el disco debut de Brandon Flowers y compañía. Así que como podrán imaginarlo, la melancolía me invadió y gacho.

En fin, luego de terminar esta dinámica con el público (que por cierto, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de platicar un rato con nosotros) y hacer una escala técnica en el baño, le metí pata para llegar a mi lugar. Y tras unos cuantos minutos de espera, las luces del Estadio GNP Seguros se apagaron para darle paso a The Killers.

Brandon Flowers y compañía volvieron con la gira ‘Rebel Diamonds’/Foto vía Facebook de la banda

Poco a poco, tanto los músicos como las coristas tomaron sus lugares, provocando que se armara el griterío durísimo. Sin embargo, los gritos se salieron de control cuando apareció Ronnie Vannucci Jr. y ya se imaginarán como se puso el asunto en el momento en el que sonó a lo lejos la voz Brandon Flowers. Y ni que decir del instante en el que todos lo vimos sobre el escenario… una locura.

Si algo nos dejó claro The Killers desde el inicio de su presentación en el Estadio GNP Seguros durante esta primera fecha es que no sería un concierto “normal”, estábamos a punto de vivir un reventón único en el que festejaríamos todo lo que ellos son y representan. Y eso se notó desde que vi que el piso del escenario estaba decorado como alfombra de casino (porque claro, son de Las Vegas) y por ahí tenían unos adornos picas y diamantes en referencia a la baraja inglesa.

The Killers no nos dio respiro desde el inicio de su show en la CDMX

Pero volviendo específicamente al concierto, la banda me sorprendió arrancando épicamente con “Read My Mind”, pues estoy seguro que nadie imaginaba que empezarían con este temazo que a muchos les causa un montón de sentimiento. Brandon y compañía no nos dejaron ni tomar aire, pues a este rolón le siguieron otros clásicos como “Somebody Told Me” y “Spaceman”. Así de brutal estuvo el principio.

“¿Cómo están, México? Mi nombre es Brandon Flowers y estoy emocionado de estar esta noche. ¿Cómo se la están pasando? Si hay algo en lo que pueda ayudarles, háganmelo saber”, dijo el frontman de The Killers, quien le echó ganas diciendo todo esto en español… así como lo leen, demostrando el cariño. que le tienen a los fans mexas que siempre los apoyan en todo momento.

La intensidad siguió con el combo de “Jenny Was A Friend of Mine”, “Smile Like You Mean It” y “Shot at the Night”. Y qué cosa con esta última rola, que a pesar de no formar parte de un disco de estudio de The Killers, podemos decir que ya es un himno del grupo, pues la gente la coreó con todas sus fuerzas e incluso prendieron las luces de los celulares para iluminar el Estadio GNP Seguros.

No les vamos a mentir, la emoción bajó un poquito cuando sonó “Dying Breed” y “Running Towards a Place”. Y no porque sean malas canciones o algo por el estilo. No, al contrario, pero al menos en la sección en la que estaba, muchos aprovecharon este par de rolas para sentarse, salir al baño, comprar una chela y recargar energías para prepararse para lo que se venía.

Un setlist lleno de himnos, éxitos y hasta rarezas

Como ya lo mencionábamos antes, este 2024 el Hot Fuss de The Killers cumplió 20 años de vida. Y sí, a lo largo del concierto sonaron los hits de este discazo (de hecho, pensaba que se chutarían más rolas de dicho álbum). Aunque para los fans de hueso colorado, la banda tocó “On Top”, una de esas canciones que no se aventaban en nuestro país desde sus primeros shows por acá.

El ánimo volvió a subir con “The Man” y fue aquí donde todos los reflectores se centraron en Brandon Flowers. Se sabe que es uno de los mejores frontman de los últimos tiempos y que siempre lo da todo sobre el escenario. Pero con esta rola –para quienes todavía tenían una duda– demostró por qué está al frente de la banda de Las Vegas, regalándonos un poco de esa energía y vibra tan auténtica que lo caracteriza y logra contagiar.

“No queremos calmarnos, queremos electrizarlos”, mencionó el buen Brandon. Y vaya que lo consiguió, pues esto lo dijo justo antes de “Runaways” (que por cierto, por ahí se la dedicó a alguna persona afortunada del público) y “All These Things That I’ve Done”, que nos regaló un momentazo de aquellos con el Estadio GNP Seguros coreando el “I got soul but i’m not a soldier” como si todos fuéramos uno solo. De esos instantes únicos que te ponen la piel chinita.

Con “When We Were Young”, la cual a muchos les recuerda la etapa de la adolescencia, cuando éramos felices y no lo sabíamos (me incluyo), y “Caution”, The Killers cerró la primera parte del concierto en la CDMX. Todos salieron del escenario, pero solo agarraron unos minutos para tomar un respiro, porque se venía otro round de temazos y tenían que estar preparados.

El cierre del concierto fue simplemente electrizante

Por supuesto que si la banda regresó a México con la gira de Rebel Diamonds, tenían que rifarse con algunas de las canciones nuevas que incluyeron en este disco de grandes éxitos. Y así fue, ya que volvieron con el público del Estadio GNP Seguros para tocar “Your Side of Town” y “Boy”, la cual me agarró en curva porque la mezclaron con “A Little Respect” de Erasure, donde Brandon incluso sacó los prohibidos.

El baile no paró, pues sonó un cachito de la versión electrónica de “Human”, otro de esos temazos que además de invitarte a brincar, te transmite una cierta sensación de paz, ¿a ustedes no les pasa lo mismo cuando suena esta rola? Para cerrar con broche de oro, la banda tocó “Mr. Brightside”, un momento en el que el público gastó todas las fuerzas que le quedaban (especialmente los de general, que saltaron como si su vida dependiera de ello, jiar jiar).

Después de casi dos horas de concierto y 20 canciones (sin contar el cover de Erasure), The Killers se despidió del Estadio GNP Seguros, dándonos las gracias a todos por asistir y deseando que tuviéramos un buen regreso a casa (aunque Ronnie Vanucci Jr. todavía se quedó un ratito para regalar sus baquetas y cotorrear a lo lejos con los fans).

A pesar de que el setlist estuvo increíble, fue inevitable no salir del show sintiendo que le faltó algo (si nos ponemos especiales, a mí específicamente se me hizo raro que no tocaran “For Reasons Unknown”). Y la verdad es que se entiende, pues en Guadalajara sonaron más rarezas del propio Hot Fuss, Sam’s Town o Day & Age, y tienen un montón de hits como para dar una presentación larguísima.

Sin embargo, esa es la idea de los conciertos de la gira de Rebel Diamonds: darle un set diferente a cada ciudad que The Killers visita y que sea algo completamente único para ese público. De cualquier manera es que en general, noté que la mayoría de la gente que caminaba hacia la puerta 15 del Estadio GNP Seguros salió contenta por el show que vieron. Y eso quizá sea lo más importante, ¿no lo creen?

En conclusión, puedo decir que lo de la banda en la CDMX fue una verdadera celebración no solo a sus más de dos décadas de carrera y a los himnos que han creado a lo largo de los años, también al amor mutuo que existe entre ellos y sus fans chilangos. Pero no solo eso, The Killers confirmó lo que comentaba al inicio de esta reseña: que en todos los sentidos posibles, son una de las agrupaciones más exitosas de la historia.

Setlist de The Killers en el Estadio GNP Seguros

“Read My Mind” “Somebody Told Me” “Spaceman” “Jenny Was a Friend of Mine” “Smile Like You Mean It” “Shot at the Night” “Dying Breed” “Running Towards a Place” “On Top” “The Man” “A Dustland Fairytale” “Be Still” “Runaways” “All These Things That I’ve Done” “When You Were Young” “Caution” “Your Side of Town” “Boy” “A Little Respect” (cover) “Human” “Mr. Brightside”

