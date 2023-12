¡Feliz navidad! Escucha la nueva canción que The Killers lanzó este 25 de diciembre

Lo que necesitas saber: The Killers celebra la Navidad con una nueva canción que no tiene nombre, pero nos recuerda los inicios musicales de la banda.

Navidad llegó finalmente y si son de los que no encontraron nada abajo de su arbolito, no se apuren que The Killers lo tienen todo resuelto. Y es que este 25 de diciembre la bandas de Las Vegas se lució con un regalo en forma de una nueva canción. ¡Sííí!

A través de un video posteado en su cuenta de X, donde se puede ver un regalo en forma de la letra K, The Killers posteó una canción de 3 minutos 57 segundos de duración. “Santa tiene una canción completamente nueva en su bolsa. ¡Feliz Navidad!”, se lee en su navideño mensaje.

The Killers nos ha sorprendido con una nueva canción. Foto: Getty Images

Escucha la nueva canción que The Killers lanzó en Navidad

Si bien la nueva canción de The Killers parece no tener nombre (o al menos no hasta ahora), en ella podemos escuchar a Brandon Flowers y compañía adentrarse nuevamente a una onda muy ochentera new wave/goth que nos recuerda bastante a sus inicios con discos como ‘Hot Fuss’.

Acá se las dejamos por si aún no la han escuchado:

Santa’s got a brand new song in his bag. Merry Christmas! pic.twitter.com/x0P7rP0e3E — The Killers (@thekillers) December 25, 2023

En esta nueva rola, The Killers nos recuerda a sus inicios musicales

Esta nueva rola parece que es la confirmación (por si a alguien le había quedado duda) de que la próxima etapa de The Killers estará más enfocada al sonido de la banda en sus inicios. Algo que ya habían mostrado en otros nuevos sencillos como “Your Side of Town” y “Spirit”.

Además, el mismo Brandon Flowers dijo en una reciente entrevista a NME que uno de los planes a largo plazo para The Killers es enfocarse más al género del rock: “Me di cuenta de que el vehículo en el que quiero viajar tiene menos sintetizadores y menos rayos láser”, afirmó.

La nueva rola de The killers no tiene nombre, pero musicalmente es bastante familiar. Foto: Getty Images

Brandon Flowers ya dijo que ese es el nuevo camino que quiere tomar con la banda

Flowers aseguró que The Killers ya ha hecho discos con ese sonido, como es el caso de ‘Sam’s Town’ o ‘Pressure Machine’, este último que se diferenció por varias canciones donde la banda volvía a sus raíces en todos los sentidos (por acá lean nuestra reseña del disco).

“No estoy menospreciando ese sonido; mucha de esa música ha dado forma a quién soy, pero a medida que envejezco quiero ser auténtico con quién soy y cómo me siento. Tengo que seguir eso, y simplemente siento que me está llevando más hacia la música de guitarra, el rock and roll y la música americana”, aseguró el vocalista.

The Killers están de vuelta con un disco de grandes éxitos/Foto: vía Instagram.

Y espera que The Killers siga evolucionando como lo ha hecho desde hace dos décadas

En la charla con NME, el músico estadounidense también mencionó que otra de las prioridades es que a pesar de la distancia física, los integrantes de The Killers vuelvan a trabajar como un solo ente y todos se sientan orgullosos de lo que se hace en conjunto con la banda.

Apenas el pasado 8 de diciembre Brandon Flowers y compañía lanzaron ‘Rebel Diamonds’, el disco de éxitos de The Killers que de acuerdo con el mismo vocalista, es una representación de la evolución musical que la banda ha tenido en 22 años de trayectoria.

Te puede interesar