Somebody Told Me! The Killers tocará 'Hot Fuss' completo con una residencia en Las Vegas

Lo que necesitas saber: Para celebrar los 20 años de 'Hot Fuss', The Killers tocará su disco debut completo en una residencia en Las Vegas. ¡Van los detalles!

El 7 de junio de este 2004 se cumplirán 20 años del lanzamiento de ‘Hot Fuss’, el disco debut que puso a The Killers en el radar gracias a canciones como “Smile Like You Mean It”, “Somebody Told Me”, “Mr. Brightside” y otras que se hicieron clásicos que hoy en día siguen vigentes.

Al ser una de las obras más aclamadas de la banda originaria de Las Vegas, no queda duda de que Brandon Flowers y compañía iban a celebrar las dos décadas del disco en grande. Y es que The Killers anunció que tocarán este disco por completo en su ciudad natal.

Portada de ‘Hot Fuss’. Foto: Island/Universal Music.

The Killers celebrará los 20 años del ‘Hot Fuss’ en Las Vegas

Este martes 23 de enero la banda estadounidense informó que dará una serie de conciertos en el Coliseo del Caesar’s Palace, en Las Vegas, para tocar las 11 canciones del ‘Hot Fuss’: desde “Jenny Was a Friend of Mine” hasta “Everything Will Be Alright”.

De acuerdo con la banda, serán ocho conciertos que se realizarán los días 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28 y 30 del mes de agosto. Los boletos para estos conciertos saldrán a la venta a partir del 27 de enero a través de la página del Caesars Palace (dando click por acá).

The Killers dará una residencia en Las Vegas para tocar el ‘Hot Fuss’ completo. Foto: Caesars Palace

La banda dará una residencia en su ciudad natal para tocar ‘Hot Fuss’ por completo

Además de la residencia en Las Vegas para celebrar los 20 años del ‘Hot Fuss’, The Killers tiene ya programadas varias fechas en Estados Unidos y Europa para este año. Aunque eso sí, las fechas son para promocionar ‘Rebel Diamonds’, su disco de grandes éxitos.

Si bien muchos esperamos que The Killers anuncie su regreso a México este 2024, ojalá lo hagan para tocar completo su disco debut y de paso, interpreten algunas rolas recientes como “Your Side of Town” y “We did it in the name of love”, canción que estrenaron en la Navidad pasada.

The Killers también saldrá de gira por Estados Unidos y Europa este 2024. Foto: Getty Images

¿Será que The Killers regresará a México este 2024?

“¿Saben? Nos preguntan mucho cuáles son nuestros países favoritos para tocar. Somos afortunados de tener maravillosos fans por todo el mundo, hay algo especial en la Ciudad de México”, mencionó Brandon Flowers en el concierto que The Killers dio el año pasado en el Palacio de los Deportes.

Así que por ahora no queda más que esperar noticias o bien, sacar los ahorros para ir a ver a The Killers en Las Vegas con este show que seguramente será imperdible y donde estarán los fans más fieles (y que puedan costear el ticket) de la banda.

It’s good to be home. Join the 4 of us for 8 shows at The Colosseum in Caesars Palace in August as we celebrate 20 years of Hot Fuss. Tickets go on sale starting January 27. pic.twitter.com/M9GIZeHbb5 — The Killers (@thekillers) January 23, 2024

Te puede interesar