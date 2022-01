Es oficial: ¡The Kooks ya anunció su próximo disco con todo y tres rolas nuevas!

Si de algo podemos estar seguros, es que el 2022 nos traerá varias sorpresas musicales de alto calibre y en esa bolsa podemos echar a The Kooks desde ahora mismo. Los británicos, a quienes pudimos ver hace poco en el Pa’l Norte de Monterrey y en un concierto en el Metropólitan de la CDMX, están listos para mostrarnos su nuevo disco y ya tenemos un adelanto.

El material llevará por nombre 10 Tracks To Echo In The Dark y verá la luz el hacia finales del próximo mes de julio. Así lo confirmó la banda recientemente con el lanzamiento de un EP promocional y el video oficial del tema “Connection”, además de otras canciones que ya pueden escuchar por acá. ¿Emocionados?

The Kooks anuncia su sexto material discográfico

Han pasado prácticamente cuatro años desde que The Kooks lanzó Let’s Go Sunshine. Luego de ese material, la banda se metió al estudio en 2019, después vino la pandemia y pues los planes para trabajar en un nuevo disco debieron frenarse… pero como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años.

El grupo está oficialmente de regreso, listos para abrir una nueva etapa en su carrera. Como mencionamos antes, el sexto álbum de los liderados por Luke Pritchard se llamará 10 Tracks To Echo In The Dark y está programado para lanzarse el 22 de julio. Esta placa cuenta con la particularidad de que se grabó en Berlín y contará con algunas colaboraciones de la talla de Milky Chance y el productor sueco de EDM Neikid.

No le queremos echar limón a la herida, pero recordemos que en noviembre pasado, The Kooks debieron cancelar su presentación en el Corona Capital 2021 en la Ciudad de México ya que la esposa de Luke, Ellie Rose, estaba a punto de dar a luz. Por ello, el vocalista debió volar de último momento de regreso a Inglaterra para asistir al nacimiento de su bebé.

Esto lo mencionamos ya que buena parte del nuevo material está precisamente inspirado en su matrimonio con Ellie y la llegada de su hijo. “Lo es, al 100 por ciento. Se trata de la noche que nos conocimos… Bebimos martinis toda la noche y luego Elle me ganó al ajedrez. Fue entonces cuando me enamoré de ella [dijo sobre el tema ‘Connection’],… Escribí ‘Beautiful World’ la mañana que descubrí que Elle estaba embarazada. Obviamente me sentía súper positivo y escribí esta canción sobre lo increíble que es la vida nueva”, relató Pritchard a NME.

Para comenzar la promoción de su nuevo disco, la banda lanzó el jueves 27 de enero el video oficial de la canción “Connection”, además de otras dos canciones llamadas “Jesse James” y “Modern Days” que ya pueden escuchar en plataformas como parte del EP Connection – Echo In The Dark Part 1. A continuación les dejamos el nuevo clip.

Entrevista con Luke Pritchard

En 2021, The Kooks celebraron el 15 aniversario de su disco debut Inside In/Inside Out con todo y una edición especial del material. Aprovechando el momento, nos sentamos a platicar con Luke Pritchard y Hugh Harris sobre todos los detalles y las historias que alberga este discazo. A continuación les dejamos la charla.