La curiosa historia sobre el inesperado éxito que significó “Naive” de The Kooks

Una de las cosas más emocionantes de la música es que uno nunca sabe qué canción llegará para impregnarse en tu vida para siempre. Y aunque esto lo decimos desde el punto de vista del público, hay que decir que también aplica para algunos artistas como The Kooks que comparten una singular relación con varios de sus éxitos.

La icónica banda inglesa, una de las que cimentó de manera importante el camino del indie-rock dosmilero, tienen un listado de enormes canciones… pero como suele suceder con cualquier grupo o cantante, siempre hay una que tiene un brillo especial: sí, esa es “Naive”.

Y es que aunque no lo crean, resulta bastante curioso que este track se haya convertido en el hit más reconocible del combo liderado por Luke Pritchard, sobre todo si tomamos en cuenta que no era una de las más llamativas para ellos al momento de conformar su aclamado álbum debut Inside In/Inside Out.

“Naive”, la canción que no le gustaba tanto a Luke Pritchard

El mundo de la música está lleno de curiosas anécdotas donde músicos o algunas de las bandas más grandes de la historia tienen un vínculo especial, negativo o positivo, con la que bien podría ser su canción más popular. Casos sonados hay por montones y ahí, por ejemplo, caben la aversión que llegó a sentir Kurt Cobain por “Smells Like Teen Spirit” o los propios Radiohead con su clásica “Creep”.

Como dijimos, son situaciones bastante anecdóticas las que ciertos grupos suelen tener con su hit más importante. Y en esa misma bolsa, podemos echar a The Kooks. Los británicos, como recordarán, hicieron su entrada en la industria musical por la puerta grande en 2006 con el tremendo debut que significó el disco Inside In/Inside Out, que a su vez se convirtió en una de las piedras angulares de la escena indie británica de aquellos tiempos junto al Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not de Arctic Monkeys.

Vaya época, ¿no?… incluso en su momento, muchos medios compararon los niveles de popularidad y las supuestas fricciones entre ambos combos con la vieja rivalidad entre Oasis y Blur. Si a eso le agregamos la historia de la patada de Luke a Alex Turner (que te contamos POR ACÁ), la cosa se pone más densa… Pero como sea, lo cierto es que cada banda ha hecho una carrera importante por su cuenta. Y bueno, luego del breve recorrido que hicimos por la escena dosmilera inglesa, ahora sí enfoquémonos en “Naive”, rola de la que vinimos a platicar.

Tal vez está de más decirlo, pero se vale recalcarlo: esta es la rola definitiva, la que todos conocemos de The Kooks; esa que terminó por ponerlos en el mapa y la que se lleva el alarido más fuerte en los shows que suelen otorgar. Paradójicamente, el que sería el sencillo más grande y exitoso de la banda, no era el favorito de Luke Pritchard en el momento en que tocó armar el tracklist. Sin embargo, cuando el productor Tony Hoffer lo convenció de agregarla y los demás miembros de la banda le pusieron su toque especial, el asunto cambio.

“Definitivamente no estaba en mi top de canciones al entrar en el disco, no tenía idea de que lo había escrito… antes de que The Kooks realmente iniciara era una canción vieja que tenía por ahí. Pensé que tal vez era demasiado floja, ya sabes, y fue gracioso que se los llevé a Hugh y a Tony Hoffer le encantó la canción y fue algo como: ‘Amigo, tenemos que grabar esto’…. “, dice Luke en una entrevista que tuvimos con él en Sopitas.com.

El hit que estuvo cerca de quedar fuera del álbum debut

El destino, la vida en sí, son raros. Aunque lo intentamos, uno nunca saben al 100 por ciento qué decisión traerá el mejor beneficio o en todo caso, qué oportunidades se perderán. Para The Kooks y en especial para Pritchard, la idea antes mencionada tiene todo el sentido al hablar de “Naive”.

Como contamos más arriba, para Luke esta no era siquiera una de sus canciones predilectas y era una vieja composición que tenía arrumbada por ahí. Pero eso también suele suceder a menudo con ciertas personas: a veces, no vemos el oro aunque lo tengamos de frente. “Toda mi vida hubiera sido diferente si no hubiera hecho esa canción… esa [“Naive”] realmente impulsó todo”, dijo el vocalista en entrevista para el sitio australiano Beat.

Ya con el beneficio de la perspectiva, todo cambia. Sin embargo, el frontman de The Kooks recuerda un episodio muy especial cuando su disquera le dijo que sí o sí debían agregar el track a su disco debut. “No quería la canción en el corte final… No estaba realmente tan interesado en eso, pero nuestro sello discográfico y la gerencia estaban obsesionados. Recuerdo que en el estudio armé un escándalo tipo: ‘No quiero hacer esta, tenemos mejores canciones’“… ¿Se imaginan qué hubiera sido de The Kooks sin esa rola?

¿Amor, desamor o paranoia en “Naive” de The Kooks?

La letra de “Naive” de The Kooks no es difícil de entender. Hay un tema cercano al desamor, al engaño y la decepción que se entienden tanto en el video como en la lírica. Y por mucho tiempo, como se sabe casi de manera extraoficial, el álbum tiene cierto sabor a dedicatoria para Katie Melua, la que fue novia de Luke por aquellos tiempos.

¿Entonces también ese track podía ser una carta de desamor para la mencionada Katie? Luke Pritchard no lo afirma ni lo niega -por más que algunos precisen lo contrario-, aunque si da una explicación interesante sobre cómo la compuso y lo que significa para él:

“Probablemente la escribí como en una hora porque antes solía escribir canciones con un coro, un verso y simplemente repetía. Comencé a escribir cuando tenía como 12, 13 años… recuerdo tenerla durante mucho tiempo y no haberla tocado con nadie… Si tuviera que analizarla un poco, creo que es una canción sobre la paranoia de la persona con la que estás…”, dijo en una sesión de Song Stories con la NME.

Si era una composición sobre las dificultades y el sentir del amor adolescente, eso ya no importa tanto para quienes hemos crecido con ella y para quienes siguen descubriéndola. La canción, a su modo, sigue rompiendo la barrera del tiempo y de una u otra forma, es el himno de The Kooks del que nunca nos cansaremos.

Checa a continuación nuestra entrevista con Luke Pritchard y Hugh Harris en la que recuerdan y repasan los ‘Inside In/Inside Out a 15 años de su lanzamiento