¡Sopitas.com te lleva a un M&G exclusivo con The Last Dinner Party!

Lo que necesitas saber: Si quieren conocer a The Last Dinner Party en un M&G antes de su show primer show en la CDMX, éntrenle a la dinámica especial que tenemos.

Estamos seguros que a muchos les gustaría platicar o pasar un rato con esas bandas que les gustan o admiran. Y si ustedes son fans de The Last Dinner Party, ojito porque tenemos una sorpresota que les hará la semana, el mes y probablemente todo el año. Sigan leyendo para enterarse de que se trata.

Para quienes no las conozcan, esta agrupación originaria de Londres conformada por Abigail Morris, Lizzie Mayland, Emily Roberts, Georgia Davies y Aurora Nishevci está haciendo cosas muy interesantes, pues traen una propuesta de art rock y pop barroco muy cool que emocionó por completo no solo a la escena del Reino Unido, también en otras partes del mundo (nos incluimos).

No por nada, The Last Dinner Party apareció en el soundtrack del EA Sports FC 24 (antes conocido como FIFA), se llevaron el premio Rising Star de los Brit Awards 2023 y hasta fueron teloneras de artistas del tamaño de The Rolling Stones o Florence + The Machine. Así que como verán, estamos hablando de unas rifadas.

The Last Dinner Party dará su primer concierto en México

Después de mucha espera y expectativa, este 2024, The Last Dinner Party estrenó su aclamado álbum debut, Prelude to Ecstasy, el cual ha recibido grandes comentarios por parte de medios especializados e incluso, hay quienes de plano ya lo andan considerando entre los mejores discos del 2024 (acá les dejamos la reseña para chequen por qué tanto revuelo con este material)

Por supuesto que para promocionar su primer álbum de estudio, la banda londinense armará una gira para presentarlo. Y contra todo pronóstico, decidieron incluir a México en ese tour, pues el próximo 19 de marzo hará su debut en nuestro país con un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, donde demostrarán por qué son una de las grandes promesas de la música británica actual.

Este es el póster oficial del concierto de The Last Dinner Party en México/Foto: OCESA

En Sopitas.com te llevaremos a conocer a esta bandota

Aunque aún no son tan grandes en México, sabemos que existen algunos fans de The Last Dinner Party que darían todo por conocerlas o aunque sea pasar un ratito con ellas. Y si ustedes andan en esa situación, en Sopitas.com tenemos una oportunidad totalmente única para ustedes que definitivamente, no podrán dejar pasar.

Resulta que nos pondremos ‘la del Puebla’ armando una convivencia donde tendrán chance de platicar un rato con Emily, Lizzie, Abigail, Aurora y Georgia justo antes de que den su primer show en la capital chilanga… así como lo leen. Lo único que deben hacer para ganarse esta experiencia imperdible es entrarle a una sencilla dinámica, que les presentamos a continuación.

Tendremos un M&G exclusivo con The Last Dinner Party en la CDMX/Imagen: Sopitas.com

Ojo a este dato: Para entrarle a la dinámica y tener chance de pasar un rato con The Last Dinner Party, ya debes contar con tu boleto para su show en el Lunario del Auditorio Nacional . Ahora sí, ahí va la dinámica:

1. Sigue las redes de Sopitas (Facebook, X/Twitter, Instagram) y Sopitas FM (Facebook, X/Twitter, Instagram).

2. Suscríbete al newsletter. Aquí lo puedes hacer.

3. Comparte esta nota en tu cuenta de X (o Twitter, pues) con el hashtag #TheLastDinnerPartyXSopitas. No olvides tener tu cuenta pública, para que podamos checar tu posteo.

4. Responde esta pregunta:

¿Cómo se llama el lugar donde The Last Dinner Party le abrió a The Rolling Stones? Si quieres encontrar la respuesta antes que nadie, te recomendamos que revises muy bien esta nota.

5. Entra a este enlace y responde el formulario con la información que se te pide: nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, el link de tu tuit y la respuesta del paso 4. Estos datos son para contactarte en caso de que seas ganador/ganadora.

¡Y listo! Con eso ya están participando por un lugar en el M&G que tendremos con The Last Dinner Party en la CDMX antes de su show en el Lunario del Auditorio Nacional. Solo nos queda desearles mucha suerte y que ganen los mejores.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es solo para mayores de edad.

– Es necesario seguir las redes de Sopitas y Sopitas FM, así como suscribirte al newsletter como se indica en la dinámica para participar.

– Recuerda que para participar y llevarte el premio en caso de ganar, ya debes tener tu boleto para el concierto de The Last Dinner Party en el Lunario del Auditorio Nacional .

– Esta dinámica comienza el martes 12 de marzo y termina el viernes 15 del mismo mes por la mañana.

– Anunciaremos a los ganadores el 15 de marzo por la tarde.

– Pondremos los nombres de los ganadores al final de esta nota y también los notificaremos por correo electrónico con las instrucciones para que entren al M&G.

– Toma en cuenta que el M&G con The Last Dinner Party se llevará a cabo en la CDMX, por lo que la llegada al lugar corre por cuenta de los ganadores. El premio de está dinámica no incluye traslado al lugar del evento.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.

