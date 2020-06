¿Y la música nueva para cuándo? The Libertines estrenan un show web con marionetas

Además de ser pilares del rock británico actual, a The Libertines los conocemos por tener ideas que quizá no se le ocurrirían a cualquier banda, pues han hecho prácticamente de todo. En agosto del año pasado, los miembros del grupo inauguraron The Albion Rooms, un hotel que cuenta con un estudio y hasta patrocinaron al equipo de futbol Margate F.C., pero ahora quieren entrarle a algo completamente nuevo.

Desde que comenzó la cuarentena, Pete Doherty, Carl Barát, John Hassall y Gary Powell han estado buscando en sus archivos y publicando presentaciones nunca antes vistas de la banda. Pero ahora sí nos sorprendieron porque más allá de estar componiendo rolas en estos meses, decidieron poner su esfuerzo y dedicación a otro proyecto, un show con marionetas.

Sí, leyeron bien. Resulta que The Libertines acaban de estrenar el primer episodio de Skint and Minted, un show web donde los miembros de la banda dejan sus instrumentos un rato para darle voz a cuatro títeres que traen puestos los trajes rojos que tanto los caracterizaron durante sus primeros años y que a través de esos personajes, hacen una divertida sátira de algunos escándalos por los que han pasado.

El espectáculo inicia con el baterista Gary Powell, autoproclamándose como el miembro más importante del grupo. Pero conforme va avanzando, aparece John Hassall para hacerle segunda y contar cómo fue que se convirtieron en una banda. De la nada aparece la marioneta de Carl Barât diciendo que renuncia y el mismo Powell dice que ese es el pasatiempo favorito de The Libertines, botar todo, aunque menciona que después de eso está reformar a la banda.

Y si se preguntaban qué onda con Pete Doherty, no se preocupen, que también sale. Tras una larga noche de copas y locura, Pete y Carl aparecen en un cuarto de The Albion Rooms, donde se les ocurre grabar una canción llamada “Can’t Stand Me Now” y formar una banda llamada Babyshambles –a petición de Doherty–. Además, cuentan cómo fue que Rough Trade Records les llamó para firmar un contrato discográfico.

Carl y Pete terminan diciendo “siempre seremos amigos y nunca jamás discutiremos o nos separaremos o robaremos las cosas del otro”. Spoiler: hicieron todo lo contrario. A través del humor y hasta con risas pregrabadas, los cuatro integrantes se burlan de todo lo que han tenido que pasar, como si se tratara de una especie de terapia para tomar con muy buen humor los conflictos que hubo entre ellos.

Mejor no les contamos más, chequen a continuación el primer episodio de Skint and Minted, el show web de marionetas que The Libertines trae para hacer más amena la cuarentena: