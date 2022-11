La cantante puertorriqueña María Zardoya, líder y vocalista del grupo The Marias, acusó mediante de sus historias de Instagram al baterista de The Neighbourhood, Brandon Fried, por agredir sexualmente de ella en un bar donde ambos se encontraban.

Fue a través de la cuenta de la banda donde Zardoya dio a conocer lo ocurrido con Fried: “Anoche estaba en un bar y Brandon Fried, el baterista The Neighbourhood, me manoseó debajo de la mesa”, indicó la cantante quien detalló el momento desagradable.

Foto: Deja Gum

María Zardoya de The Marías acusó a Brandon Fried de tocarla sin su consentimiento

“Fue una de las cosas más incómodas que he experimentado. Sentí una invasión de mi espacio, mi privacidad y mi cuerpo. The Neighbourhood necesitarán un nuevo baterista, este tipo es un completo asqueroso”, escribió María Zardoya en dicho mensaje.

Foto: The Marías (Instagram)

Y los de The Neighbourhood no tardaron en enterarse de lo que pasó, pues a través de un pequeño comunicado en la misma red social, indicaron que ese tipo de comportamiento no será tolerado dentro de la banda y por lo mismo Brandon Fried está fuera de la agrupación.

The Neighborhood despidió a su baterista por la agresión sexual

“Estamos agradecidos a María por pronunciarse. Tenemos tolerancia cero para cualquier tipo de comportamiento inapropiado hacia las mujeres. Como resultado de las acciones de Brandon, ya no será miembro de The Neighbourhood”, indicó la banda comandada por Jesse Rutherford.

Foto: The Neighbourhood (Instagram)

Por su parte, el baterista también tomó sus stories de Instagram para disculparse con la cantante de The Marías por lo que hizo. Todo esto bajo el argumento que se encontraba sobre los influjos del alcohol y otras substancias.

El músico ofreció una disculpa a María a través de su cuenta de Instagram

“Estoy terriblemente avergonzado con María. Mis acciones fueron inexcusables e intolerables. No reflejan quién soy como persona, pero claramente es un reflejo de en quién me convierto bajo la influencia”, indicó el músico y ahora ex-integrante de The Neighborhood.

“Es evidente que debo abordar mis problemas con el alcohol y el abuso de sustancias, para los cuales ahora estoy buscando ayuda. Quiero disculparme con las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de comportamiento que las ha dejado sintiéndose incómodas y violadas”, agregó.

“También lo siento por The Neighborhood y nuestros fanáticos por decepcionarlos”, escribió el músico al final de su mensaje.