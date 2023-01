Apenas vamos encaminados en el primer mes del 2023, pero ya sabemos de antemano que se vienen muchos lanzamiento musicales de alto calibre próximamente. Y ahora, las sorpresas siguen pues The National se agrega a la lista de bandas que harán su regreso triunfal en este año.

El grupo comandado por Matt Berninger anunció este miércoles el lanzamiento del que será su noveno disco, que tendrá además muchas colaboraciones destacadas. Y claro, también tenemos un primer sencillo promocional.

Imagen ilustrativa de la banda. Foto: Cortesía.

The National anuncia su noveno álbum de estudio

Ya se les extrañaba… The National lanzó su último disco, I Am Easy To Find, en 2019 y sí: tampoco podemos creer que ya tengan prácticamente cuatro años fuera de escena. En ese tiempo, el vocalista Berninger le entró de lleno a su proyecto solista con el álbum Serpentine Prison del 2020 (AQUÍ nuestra entrevista con él) y pues uno se preguntaba cuándo volvería la banda.

La espera terminó pues, como les contábamos, el grupo romperá ese tiempo de ausencia con este disco titulado First Two Pages of Frankenstein, que se lanzará el próximo 28 de abril. El material tendrá 11 temas, tres de los cuales contarán con la colaboración de Taylor Swift, Phoebe Bridgers y Sufjan Stevens. Aquí la portada.

Portada de ‘First Two Pages of Frankenstein’. Foto: Cortesía.

En un comunicado, The National menciona que este disco es bastante especial no solo porque se trata de su regreso tras cuatro años de ausencia, sino que la producción llega luego de un complicado momento para Matt Berninger. “ No se me ocurrían letras ni melodías en absoluto. Aunque siempre habíamos estado ansiosos cuando trabajábamos en un disco, ésta fue la primera vez que sentí que las cosas realmente habían llegado a su fin“, dijo el vocalista.

Por fortuna, relata Bryce Dessner, el grupo “consiguió volver a juntarse y enfocarlo todo desde un ángulo diferente, y gracias a eso llegamos a lo que se siente como una nueva era para la banda“. Aquí abajito les dejamos el tracklist de First Two Pages of Frankenstein.

1. Once Upon A Poolside (feat. Sufjan Stevens)

2. Eucalyptus

3. New Order T-Shirt

4. This Isn’t Helping (feat. Phoebe Bridgers)

5. Tropic Morning News

6. Alien

7. The Alcott (feat. Taylor Swift)

8. Grease In Your Hair

9. Ice Machines

10. Your Mind Is Not Your Friend (feat. Phoebe Bridgers)

11. Send For Me

La banda comparte el sencillo “Tropic Morning News”

Junto con el anuncio del disco, The National nos trae también su nuevo sencillo “Tropic Morning News”, con esa ahora emotiva y melancólica que les conocemos. El tema fue escrito por Berninger junto a su esposa Carin Besser, y se inspira en la práctica del ‘doomscrolling’ (que es la actividad de pasar mucho tiempo leyendo una cantidad excesiva de noticias negativas).

“Se convirtió en una canción sobre lo difícil que es expresarse e intentar conectar con alguien cuando el ruido del mundo ahoga cualquier posibilidad de conversación“, dice Matt en el comunicado del lanzamiento. Acá abajito les dejamos la rola para vayan calando un poquito de lo que la banda ha estado preparando para su regreso en este 2023.

The National ya anunció algunas fechas de su gira de este año y ya nos estamos saboreando la posibilidad de que vengan a México. Ufff…