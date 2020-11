Navidad punk rock: Así suena el cover de The Offspring a “Christmas (Baby Please Come Home)”

Aunque no lo crean y por más increíble que parezca, estamos a unos cuantos días de Navidad, esa fecha de unión con la que prácticamente le decimos adiós al año. Y aunque estamos en noviembre y apenas vamos terminando de comernos el pan de muerto, muchas personas ya están comenzando a preparar todo para festejar el 25 de diciembre como se merece y la música no es la excepción como The Offspring, que traen en el espíritu navideño a todo lo que da.

Desde 2012 la banda de punk rock no ha lanzado material nuevo, pero eso lo han compensado con conciertos espectaculares por todo el mundo, donde se echan un enorme recorrido por su discografía y tocando rolas que ahora son clásicos (si no nos creen, chequen POR ACÁ como se puso su show en el Pepsi Center WTC de la CDMX hace un año). Y tampoco lo vamos a negar, seguimos esperando a que Dexter Holland y compañía estrenen música.

The Offspring sacan su lado navideño

Pero mientras se dignan a presentarnos un nuevo álbum o mínimo una canción recién salida del horno, The Offspring nos está poniendo en el mood navideño con un cover bastante peculiar. Resulta que el pasado 4 de noviembre, la banda californiana anunció a través de sus redes sociales que lanzarían su versión de “Christmas (Baby Please Come Home)”, uno de los clásicos de esta época interpretado por la cantante de soul, Darlene Love.

El grupo mencionó brevemente que creían que en medio de todo lo que estamos enfrentando este 2020, una canción en vísperas de la Navidad no le caería nada mal a nadie. Aunque eso sí, dejaron muy claro que hicieron su mejor esfuerzo a la hora de grabarla: “Parecía que al mundo le vendría bien una bonita canción navideña en este momento. Espero que disfruten nuestra versión de “Christmas (Baby Please Come Home)” – ¡Intentamos no arruinarla!”.

It just seemed like the world could use a nice holiday song right now. Hope you enjoy our take on “Christmas (Baby Please Come Home)” – we tried not to wreck it! https://t.co/M5M2qJbqqv pic.twitter.com/Aio22cJtBm — The Offspring (@offspring) November 4, 2020

¿A qué suena esta rola?

Y por más extraño que parezca, la verdad es que su cover de esta rola no les quedo nada mal. Tanto la versión de Love como la de The Offspring podemos escuchar el tintineo de las campanas navideñas, aunque la canción original cuenta con instrumentos de metal y un coro mucho más efusivo, mientras que por obvias razones la banda le ha dado un toque típicamente punk, con un bajo potente y unos metales que atacan, todo ello acompañado por un piano y potentes riffs de guitarra.

En pocas palabras, Dexter Holland y los demás integrantes se encargaron de darnos una versión para poner en la cena de Navidad y armar un moshpit bastante familiar, jiar jiar. Pero basta de hablar, vayan preparándose para las fiestas decembrinas escuchando el cover que The Offspring armó para “Christmas (Baby Please Come Home” a continuación: