¿Y eso? The Prodigy modificó la letra de la canción "Smack My Bitch Up"

Lo que necesitas saber: En un reciente show en Londres, The Prodigy sorprendió al modificar la letra de la canción "Smack My Bitch Up", canción que lanzaron hace 26 años y con la que los acusaron de incitar a la violencia contra la mujer.

De hecho hay una razón bastante razonable detrás de este cambio… “Smack My Bitch Up” es una de las canciones más populares de The Prodigy, quienes están conscientes que a diferencia de cuando la lanzaron, los tiempos han cambiado y la rola necesita adaptarse a ellos.

Como un poco de contexto, “Smack My Bitch Up” se lanzó en el año de 1997 como uno de los sencillos del disco The Fat of the Land. La rola, cuyo video muestra a un sujeto bajo los efectos de las drogas, se convirtió en todo un éxito dentro y fuera de la cultura popular.

“Smack My Bitch Up” es una de las canciones más populares de The Prodigy

Para que se den una idea, “Smack My Bitch Up” ha aparecido en escenas de películas como ‘Los Ángeles de Charlie’, ‘Scary Movie 2’, series como la conocida ‘Will & Grace’, además de que ha sido remixeada por artistas como Major Lazer.

Aunque la rola de The Prodigy se volvió todo un éxito, desde su lanzamiento estuvo envuelta en polémica debido al video dirigido por Jonas Åkerlund y también, porque artistas como los Beastie Boys y organizaciones a favor de las mujeres aseguraban que la letra de “Smack My Bitch Up” era misógina.

El título de la canción siempre le trajo problemas y polémica a la banda

Con el título de la canción y el contenido de la letra, “Smack My Bitch Up” parecía incitar a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la banda siempre negó la controversia y dijo que el título no era literal y sólo significa el “hacer algo con vigor e intensidad”

La cuestión es que si bien en ese entonces The Prodigy no le dio importancia a la ‘funa’ –que al final ayudó de una u otra forma a que el disco fuera todo un éxito–, la banda parece haberse redimido, ya que en un show reciente cambiaron la letra de “Smack My Bitch Up”.

Maxim de The Prodigy. Foto: Getty Images

26 años después, The Prodigy cambió la letra de “Smack My Bitch Up”

Fue en uno de los conciertos que The Prodigy dio en el Alexandra Palace de Londres, el pasado 24 y 25 de noviembre, donde se escuchó que el vocalista de la banda canta varias veces la línea “Change my pitch up” y se salta el “Smack my bitch up”.

Vean uno de los videos que captaron en un concierto de The Prodigy en Londres:

Hasta el momento la banda no ha dado a conocer su postura respecto al cambio en la letra, aunque seguramente lo harán considerando que muchos buscamos conocer por qué decidieron hacer el cambio después de casi tres décadas. ¿Qué les parece?

