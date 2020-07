The Rolling Stones estrena la rola “Scarlet”, su colaboración inédita con Jimmy Page

Puede que en estos momentos, la música esté pasando por un momento complejo gracias a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, varios músicos se han mantenido activos en estos días para traernos una que otra sorpresa que pueda alegrarnos la cuarentena. Entre ellos están The Rolling Stones, quienes además de sacar rolas nuevas, están desempolvando algunas joyitas que tenían guardadas.

Este 2020, Mick Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards y Charlie Watts regresaron por la puerta grande con “Living In A Ghost Town”, su primera canción original en casi ocho años. Desde entonces, la legendaria banda lanzó un disco de covers, Blue & Lonesome, y se dedicó a dar sus enormes giras por todas partes del mundo, rockeando duro y demostrando que a pesar de su extensa trayectoria, aún tienen mucho que ofrecer.

Aunque esa rola marcó su regreso oficial, eso no es lo único que The Rolling Stones tienen para nosotros. Resulta que hace algunos días anunciaron que lanzarían una reedición de su álbum de 1973, Goats Head Soup, el cual incluye algunas canciones importantes en su discografía como “Angie”, “Coming Down Again”, “Dancing With Mr. D”, “Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)” y más.

Pero quizá lo más interesante de todo es que sus ‘satánicas majestades’ también sacarían del baúl de los recuerdos algunas rolas que se quedaron fuera de aquel disco. El primer vistazo de este material nunca antes escuchado llegó hace algunas semanas, cuando nos mostraron “Criss Cross” con todo y video oficial. Pero ahora, nos dejan con el ojo cuadrado estrenando “Scarlet”, un tema con el mismísimo Jimmy Page.

Jimmy Page y The Rolling Stones se juntaron para hacer magia

En entrevista para NME, Mick Jagger contó cómo fue que Page terminó tocando con ellos, pues así como las colaboraciones más extraordinarias de la historia, surgió de una sesión donde se juntaron para echarse un palomazo: “Recuerdo que primero improvisé esto con Jimmy y Keith (Richards) en el estudio que tiene Ronnie en su sótano. Fue una gran sesión”.

A todo esto, Keith Richards añadió: “Recuerdo que entramos al final de una sesión de Zeppelin. Ellos ya se iban, y nosotros estábamos reservados para la siguiente y creo que Jimmy decidió quedarse. En realidad no lo contábamos como una canción: era básicamente un demo, una demostración, ya sabes, sólo para tener la sensación de lo que había pasado. Pero salió bien, con una formación como esa, ya sabes, lo mejor era usarla”.

Esta no fue la única colaboración entre los Stones y Jimmy Page, pues en 1986 apareció en el álbum Dirty Work la rola “One Hit (To The Body)”. Sin embargo, lo que hace especial a esta rola que la legendaria banda acaba de lanzar con uno de los mejores guitarristas de la historia es que, surgió en un momento donde ambos estaban en la cima de sus carreras, y en esta canción derrochan puro blues.

La reedición del Goats Head Soup llegará el próximo 4 de septiembre y puedes preordenarlo por acá. Pero mientras llega esa fecha, inicien el día de buenas escuchando a continuación “Scarlet”, la espectacular colaboración inédita entre The Rolling Stones y Jimmy Page: