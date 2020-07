¡The Rolling Stones estrenan un tema inédito llamado “Criss Cross”!

Esta cuarentena nos ha traído un montón de sorpresas, algunas malas pero también muchas buenas. Afortunadamente en estos días de encierro, muchas bandas y artistas además de dar conciertos en streaming desde sus casas, se han puesto guapos estrenando rolas casi casi recién salidas del horno para mantenernos cuerdos en estos días donde la música nos sirve para distraernos, y The Rolling Stones no se han quedado atrás.

Como recordarán, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood han estado un tanto activos este año. Durante el concierto One World: Together At Home tocaron una versión en cuarentena de “You Can’t Always Get What You Want”, que sin duda fue de lo mejor de aquel show. Sin embargo, hablando específicamente de música nueva, las leyendas también han sorprendido y para bien.

También puedes leer: ¡THE ROLLING STONES ACABAN DE ANUNCIAR SERIE ESPECIAL POR YOUTUBE!

Los Stones regresaron con música nueva

Desde 2006 con A Bigger Bang, The Rolling Stones no ha estrenado un disco con canciones completamente originales. Sí, en 2012 lanzaron un sencillo llamado “Doom and Gloom” y un año más tarde salió a la venta el álbum Blue & Lonesome, pero en él únicamente incluyeron covers de algunos de los artistas de blues que los inspiraron, como Buddy Johnson, Howlin’ Wolf, Memphis Slim y más.

Afortunadamente la sequía terminó a mediados de abril de 2020, cuando sorprendieron al mundo con “Living In A Ghost Town”, una rola que estuvieron trabajando antes de la pandemia y que terminaron desde sus casas, que sin duda podría ser el soundtrack de esta cuarentena. Y ahora, la banda vuelve a lanzar un tema inédito llamado “Criss Cross”, que quizá a muchos fanáticos les sonará conocido.

También puedes leer: ¡THE ROLLING STONES ESTÁN DE VUELTA CON LA ROLA “LIVING IN A GHOST TOWN”!

¿De qué va “Criss Cross”?

A través de sus redes sociales, con bombo y platillo la banda dijo que estrenaría este tema, sin embargo, parece que esta canción no fue compuesta durante la pandemia. Resulta que en el álbum que los Stones lanzaron en 1973, Goats Head Soup, muchas canciones se quedaron fuera de la lista oficial que salió en el disco, que incluye temas como “Angie”, “Silver Train” y “Coming Down Again”

Una de ellas es “Criss Cross”, que por años apareció en box sets y ediciones especiales del disco como “Criss Cross Man”. Pero ahora y aprovechando la cuarentena, han decidido estrenarla para todos nosotros. Esta es una canción que suena por completo a aquella época de la banda, con Keith Richards tocando riffs potentes mientras Jagger aprovecha su voz para rogarle casi casi a una mujer que lo salve.

“Criss Cross” viene acompañado de un video dirigido por la realizadora Diana Kunst, quien ha trabajado con un montón de artistas, desde Madonna, Rosalía y A$AP Rocky. En él vemos las locas aventuras de una mujer por Nueva York y California, donde pasa de todo, desde estar en contacto con la naturaleza, hasta toparse con los desafíos de vivir en ciudades como estas. De verdad, se enfrenta a toda clase de cosas.

Pero mejor no les contamos más, inicien el día checando el video y escuchando a continuación “Criss Cross”, lo nuevo de The Rolling Stones: