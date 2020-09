¡The Shins están de vuelta con una rola llamada “The Great Divide”!

El 2020 está siendo un año muy extraño. Más allá del coronavirus que aún nos tiene encerrados en casa, muchas otras cosas están pasando alrededor del mundo que nos hacen sentirnos desanimados, pero por fortuna, la música nos ha levantado el humor cuando más lo necesitamos. En estos meses, muchas bandas han aprovechado el tiempo para componer rolas y regresar de formar triunfal, y ese es justo el caso de The Shins.

Hace un año, la banda de indie rock estadounidense comandada por James Mercer lanzó “Waimanalo” y “Trapped By the Sea”, dos rolas muy especiales porque las dedicaron a Richard Swift, uno de los músicos que los acompañó durante todas sus giras. Aunque esta fue una maravillosa pero a la vez triste noticia, desde 2017 con su disco Heartworms no han estrenando nada nuevo, así que tenían a sus fans ilusionados esperando noticias emocionantes.

The Shins regresan con “The Great Divide”

Pero ahora, deciden volver en un momento bastante complicado, en medio de una pandemia y con problemas sociales alrededor del mundo, aunque sus canciones parecen ser lo que muchos necesitan justo ahora. Resulta que este 23 de septiembre, The Shins anunciaron el lanzamiento de una canción llamada “The Great Divide”, la cual luce ideal para describir a través de la música todo lo que está ocurriendo en este año.

En esta canción, se siente como si el sonido de la banda hubiera sido filtrado para aparecer en un remix de electrónica. La voz de Mercer brilla con la pureza de siempre, mientras que una serie de aplausos digitalizados y los sintetizadores crean una atmósfera retro, misteriosa. A pesar de tener tantas influencias electrónicas, la canción sigue teniendo la calidez innata de una rola del grupo, en parte gracias a la melodía que guía todo el tiempo.

Además estrenaron un increíble videoclip

De acuerdo con Consequence of Sound, el líder de The Shins mencionó que para grabarla utilizaron lo que tenían a la mano, desde equipo moderno hasta instrumentos antiguos y también dijo de qué va esta rola: “Usamos de todo, desde sintetizadores vintage hasta iPhones, desde una batería Ludwig de los sesenta hasta un caja de ritmos 808. Es una epopeya sobre el anhelo y el amor en un mundo roto. Supongo que queríamos intentar llevar un poco de calor y sentimiento en tiempos difíciles”.

Por si esto no fuera suficiente, también lanzaron un videoclip hipnótico dirigido por Paul Trillo –quien ha trabajado con B.o.B., Jennifer Hudson y Steve Aoki–. En él vemos un viaje surrealista creado a través de gráficos de neón, imágenes religiosas, la naturaleza y prácticamente todo lo que ha aparecido en este planeta en continuo movimiento. Si tienen ganas de debrayarse –sanamente– este visual es ideal.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y tómense unos cuantos segundos para escuchar a continuación “The Great Divide”, la rola con la que The Shins regresa después de tres años: