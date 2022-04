¡The Smile anuncia los detalles y la fecha de estreno de su disco debut!

Agárrense, porque en todo el 2022 tendremos música increíble. Desde hace ya un buen rato sabíamos que este año, un montón de bandas y artistas que nos encantan estrenarían discos recién salidos del horno y estamos seguros que en los próximos meses vendrán otros álbumes espectaculares. Sin embargo, hay algunos proyectos que recientemente se formaron y que ya traen grandes noticias bajo el brazo, como el caso de The Smile, que por fin soltaron los detalles de su material discográfico debut.

Como recordarán, desde el año pasado nos enteramos que Thom Yorke y Jonny Greenwood decidieron dejar un rato de lado a Radiohead para iniciar una nueva banda junto a Tom Skinner, baterista de Sons of Kemet. Su primera presentación fue durante la edición virtual de Glastonbury 2021, pero desde hace algunas semanas dieron varios algunos shows en vivo en el Reino Unido y lo más importante, estrenaron varias canciones que nos dejaron con la boca abierta por lo impresionantes que suenan.

También puedes leer: 5 COSAS QUE NOS EMOCIONAN DE THE SMILE, EL PROYECTO DE THOM YORKE Y JONNY GREENWOOD

The Smile por fin confirmó los detalles de su disco debut

Sin embargo, aunque nos emocionaba muchísimo la música y la idea de The Smile, aún faltaba algo muy importante: que anunciaran la fecha de estreno y detalles de su material discográfico debut. Pero después de un montón de espera y anticipación, este proyectazo por fin confirmó toda esta información y más les vale que estén preparados, porque su primer álbum incluirá un número considerable de rolas. Pero lo mejor de todo es que estará disponible en unas cuantas semanas y en distintos formatos.

Para empezar, el disco llevará por nombre A Light For Attracting Attention y estará conformado por 13 canciones, las cuales contaron con la producción y mezcla de Nigel Godrich (POR ACÁ pueden checar nuestra entrevista con este genio de la industria musical). Por si esto no fuera suficiente, en los temas también colaboraron grandes músicos como la London Contemporary Orchestra y una sección de metales de músicos contemporáneos de UK jazz, como Byron Wallen, Theon y Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael y más.

Como cereza en el pastel, The Smile también estrenó el videoclip de su nuevo sencillo llamado “Free in the Knowledge”, el cual fue dirigido por Leo Leigh y cuenta con una historia intensa llena de imágenes que los dejarán con la boca abierta. Recuerden que podrán escuchar el álbum debut de este proyecto en plataformas digitales el próximo 13 de mayo, mientras que las versiones en vinilo y CD estarán disponibles a partir del 17 de mayo (que pueden conseguir ACÁ).

Pero mientras esperamos a que llegue el día y para que vayan calentando motores, chequen a continuación su más reciente video y el tracklist oficial del álbum con el que debutan:

Tracklist de ‘A Light For Attracting Attention’