5 cosas que nos emocionan de The Smile, el proyecto de Thom Yorke y Jonny Greenwood

Apenas va agarrando forma el 2022 y ya tenemos noticias emocionantes dentro de la industria musical. De entrada ya teníamos muy claro que regresarían varios artistas y bandas que nos encantan –algunos de ellos hasta con discos nuevos bajo el brazo–. Aunque también este año veremos el estreno de proyectos bastante interesantes que nos tienen muy emocionados, tal es el caso de The Smile, una superbanda que traen grandes noticias.

Fue a mediados de mayo de 2021, dentro de la versión virtual del festival Glastonbury, cuando debutó este grupazo conformado por ni más ni menos que Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead junto al baterista Tom Skinner. En aquella ocasión, actuaron como acto sorpresa y por supuesto que le volaron la cabeza a todos los que se conectaron para verlos tocar a distancia, pero desde entonces prácticamente pasaron desapercibidos.

The Smile es un proyecto que les volará la cabeza

Sin embargo, en las últimas semanas, The Smile volvió a dar de qué hablar porque después de mucha espera, por fin estrenaron un par de canciones que nos dejaron un gran sabor de boca. Empezaron con “You Will Never Work In Television Again”, con un sonido más crudo y casi tirándole al punk, pero más tarde presentaron “The Smoke”, la cual tiene una vibra un tanto experimental e hipnótica que te deja sin aliento.

Y como sabemos que por acá aún hay muchas dudas sobre el nuevo proyecto de Yorke, Greenwood y Skinner, por acá les contaremos sobre algunos puntos que nos emocionan sobre lo que están haciendo estos tres musicazos juntos. Sobre todo porque parece que a lo largo del 2022 no dejaremos de hablar sobre ellos, ya que todo indica que este año están de vuelta y con algunos planes bastante grandes, ¿están listos? Ahí vamos.

Thom Yorke y Jonny Greenwood por fin nos presentan música nueva

Quizá este punto sea bastante obvio, pero no lo podíamos dejar pasar. Desde el lanzamiento del A Moon Shaped Pool de Radiohead en 2016, Thom Yorke y Jonny Greenwood no habían creado rolas mano a mano. Sí, cada uno trabajo en sus propios proyectos y desde su trinchera continuaron estrenando música en distintos lados, pero con The Smile unen fuerzas para una vez más, reinventarse y componer canciones alucinantes.

Estos musicazos se siguen reinventando

Sabemos de la calidad que podemos esperar en los trabajos de Jonny Greenwood y Thom Yorke, siempre hacen cosas espectaculares. Sin embargo, en The Smile y en colaboración con Tom Skinner, están haciendo algo completamente nuevo. Al menos con los sencillos que han estrenado hasta el momento, nos ha quedado claro que a pesar de tener una enorme carrera dentro de la industria musical, siguen experimentando y evolucionando como músicos.

Sus presentaciones en vivo están en otro nivel

El pasado 29 de enero tuvimos chance de ver una de las presentaciones de The Smile en streaming desde el Magazine de Londres, y podemos decirles que sus conciertos en vivo serán una verdadera maravilla. Basta con tener a estos tres artistas en el escenario, cambiándose de instrumentos y simplemente tocando sus rolas para tener un show en el que una vez más, los tres integrantes demuestran su enorme talento arriba del escenario.

Además tocan una que otra rareza

El setlist de estas presentaciones de The Smile estuvo repleto de las canciones que han compuesto a lo largo de estos últimos años, incluidos los sencillos que estrenaron este año. Sin embargo, dentro de su concierto también se dieron la oportunidad de tocar varias rarezas como “Skirting on the Surface” de Radiohead, “Open the Floodgates” de Thom Yorke y hasta cerraron con su propia versión de “It’s Different For Girls” del músico británica, Joe Jackson.

Es probable que nos sorprendan con un disco

Por ahora, los planes de The Smile –así como el nacimiento del proyecto– son un tanto inciertos. A pesar de que han estrenado rolas e incluso dieron un par de shows en vivo y a todo color, no sabemos cuál será su siguiente paso. Aunque por lo que vimos en estos conciertos y a las canciones que tocaron, parece inevitable el lanzamiento de un material discográfico de Yorke, Greenwood y Skinner, solo es cuestión de tiempo para que lo anuncien.