Hace dos años, en el ya lejano 2021, The Smile se presentó ante el mundo durante una edición completamente digital del popular festival Glastonbury.

El panorama lucía bastante crudo. En medio de la pandemia y en las inmediaciones de un festival que fue forzado a cancelar su versión presencial, en aquel momento, el grupo conformado por Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner realizó su debut rodeado de cámaras digitales y no frente a un público real.

En medio de este escenario desesperanzador, The Smile tenía un importante mensaje que compartir a la humanidad: todos somos iguales, vivimos las mismas incertidumbres y necesitamos mediar nuestras diferencias para evitar nuestra extinción.

Un año después y luego de realizar unas cuantas presentaciones en vivo, The Smile finalmente estrenó A Light For Attracting Attention, un álbum que reafirma el mensaje que mandaron en aquella ocasión y que, con todo y el fin de la pandemia, aún conserva el mismo sentimiento de urgencia.

A Light For Attracting Attention: Un álbum urgente para tiempos modernos

La producción nos encantó en Tutti Frutti Podcast y se convirtió en uno de nuestros favoritos del 2022 (por acá hablamos brevemente de él). Definitivamente creemos que el disco representa perfectamente bien los tiempos en que vivimos y que será explorado en el futuro como una obra que definió a detalle las ansiedades sociales de la actualidad.

Al igual que Ok Computer en los años 90 y Hail To The Thief en los 2000, el álbum de los miembros de Radiohead y Sons Of Kemet conforma un fuerte discurso político que busca inspirar al cambio en una época en la que los derechos humanos se ven amenazados por sesgos ideológicos que nos podrían llevar a la extinción.

“Please, people in the streets, we are all the same” o “por favor, gente de las calles, todos somos iguales”, canta Thom Yorke a manera de imploración en The Same, la canción que da inicio al álbum.

Más adelante, en The Smoke, Yorke y compañía hacen un llamado para hacer consciencia sobre los peligros que implica el calentamiento global: “we set ourselves on fire, we should give ourselves another chance” o “nosotros mismos nos prendimos fuego, deberíamos darnos otra oportunidad”.

En la misma sintonía, Free In The Knowledge ofrece una idea esperanzadora, tal vez esto no tenga que ser así para siempre: “was just a bad moment, we were fumbling around, but we won’t get caught like that” o “fue sólo un mal momento, estábamos despistados, pero no terminaremos de esta forma”.

The Smile: Punk actual e innovador para la era digital

El álbum puede entenderse como un grito fuerte y desesperado en respuesta a los tiempos en que vivimos, el cual musicalmente es bastante coherente con su lírica.

El trío utiliza al post-punk y también a sofisticados arreglos orquestales para enviar su mensaje. La diversidad expresiva es síntoma de la multitud de sentimientos que la banda tenía ahogados desde hace tiempo y que finalmente fueron compartidos de forma extremadamente honesta y directa en este proyecto alterno.

Thom Yorke y Jonny Greenwood suenan y se ven revitalizados, con una energía interpretativa que bien podríamos comparar con las agrupaciones actuales Black MIDI o Fontaines D.C.

Las mentes detrás de Radiohead vuelven a sus orígenes

Algo de lo que más nos llama la atención de The Smile es que los exintegrantes de Radiohead volvieron a ser una banda emergente y nuevamente realizan sesiones de radio y presentaciones para medios de comunicación: se presentan en KEXP y Tiny Desk, luego de verse como una banda casi inalcanzable en años anteriores.

Greenwood y Yorke lucen sumamente contentos y más cercanos con la gente. Los host se encuentran maravillados por estar frente a sus ídolos en un ambiente tan íntimo y el hecho de que actualmente podamos ver a The Smile en un recinto de menos de 5 mil personas es un milagro si consideramos la monumental carrera de Radiohead.

The Smile se presentará esta semana en el Auditorio Nacional

La nueva agrupación realizará dos conciertos en el Auditorio Nacional los próximos 21 y 22 de junio. Aún hay unos cuantos boletos para la primera fecha, así que corre para que no te pierdas de este show: desde ahora te avisamos, se trata de uno de los conciertos más esperados y que seguramente formará parte de los conteos de fin de año.

¡Gracias por llegar hasta acá! ¡Disfrutemos el regreso de Thom Yorke y compañía a la Ciudad de México!

