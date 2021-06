A 35 años de ‘The Queen is Dead’, el álbum definitivo de The Smiths

Quizás sea algo muy debatible. Después de todo, el arte es muy subjetivo y no a todo mundo le gusta lo mismo. Pero Morrissey y Johnny Marr son probablemente los mejores creadores de canciones que hayan existido en los ochentas y si no, cuando menos es inobjetable, fueron de los más increíbles de esa época.

The Smiths tenían algo que los hacía muy especiales: ellos tenían la capacidad de hacer himnos pop sobre algunos temas bastante deprimentes y obscuros. Las letras del vocalista sobre el desamor, desprecio hacia uno mismo y muchas referencias literarias, eran directas y mucha gente podía identificarse; sentir en carne propia lo que el cantante plasmaba con un muy particular estilo vocal. Y eso fue lo que pasó con The Queen Is Dead, que cumple ahora 35 años.

La creación más significativa de The Smiths

Johnny Marr era un maravilloso guitarrista que hacía cosas bastante complejas con su instrumento y, al mismo tiempo, lograba melodías completamente digeribles con un sonido que hizo su marca registrada. Por su lado, Andy Rourke en el bajo y Mike Joyce en la batería eran una muy solida base rítmica para las composiciones. Y qué decir sobre la mítica presencia de Morrisey en el frente.

Desde su primer disco lanzado en 1984, The Smiths sorprendieron a la escena musical de Mánchester y de todo el Reino Unido con canciones como “This Charming Man”, “Hand in Glove” y “What Difference Does it Make?”, que fueron exitosas e influyentes.

Luego vino Meat is Murder (1985), que alcanzó el número 1 de las listas británicas e incluso llegó a los charts de Estados Unidos y Canadá, aunque en posiciones bajas. Sin embargo, musical y líricamente, su tercer álbum es un auténtico salto hacia adelante. The Queen Is Dead fue lanzado hace 35 años, el 16 de junio de 1986 a través de la emblemática Rough Trade Records.

La mayor parte de las canciones incluidas en este álbum fueron escritas por Johnny Marr durante una gira de la banda por Gran Bretaña en 1985. Ese mismo año, The Smiths entraron al estudio para comenzar a grabar el material. Morrissey y Marr se encargarían de las labores de producción mientras que el trabajo de grabación e ingeniería de sonido correría a cargo de Stephen Street (quien a la postre, grabaría a bandas como Blur, The Cranberries, Kaiser Chiefs y más).

El productor Street habló sobre la atmósfera que se respiró durante la grabación de este álbum: “Morrissey, Johnny y yo tuvimos una relación de trabajo realmente buena. Todos teníamos más o menos la misma edad y nos interesaban las mismas cosas, así que todos se sintieron muy relajados en el estudio“, dijo en alguna entrevista Por supuesto, esto ocurrió antes de que las tensiones entre Marr y Morrissey se volvieran un problema importante dentro de la banda.

‘The Queen Is Dead’, pista por pista

Antes del lanzamiento del álbum, The Smiths lanzaron el sencillo ?The Boy With the Thorn in His Side?, que fue la primer canción grabada en esas sesiones, en julio de 1985, e inicialmente estaba planeada para ser un demo. Por esta razón, la versión del álbum suena diferente.

El track se grabó en un pequeño estudio en Manchester. La letra tiene referencias a la historia de Androcles y el León, en la que todos piensan que dicho animal es agresivo cuando en realidad sufre por una espina clavada en su pata. La letra es una alegoría sobre la industria de la música que no apreciaba mucho a la agrupación.

El disco, sin embargo, comienza con el track que le da nombre, “The Queen is Dead”. Como su nombre lo indica, es una canción completamente anti monarquía y es seguida por la breve “Frankly, Mr. Shankly”, todo para llegar a uno de los mejores tracks del disco.

“I Know It?s Over” es un track con una letra bastante triste. No habla de desamor, sino del simple hecho de que este ni siquiera se pudo concretar en primer lugar. La línea “I know it?s over and it never really began but in my heart it was so real” nos habla de ese sentimiento de conocer a alguien con quien sabemos no sucederá nada, aún cuando en nuestra mente las cosas son muy distintas.

“He Had No One Ever” continúa en la misma tónica a través de una letra que habla sobre la soledad, pero no necesariamente romántica (aunque se puede interpretar así), sino en el abandono general de las personas. Morrissey alguna vez comentó que la canción hablaba de lo frustrado que se sentía a los 20 años cuando aún no se sentía cómodo caminando por las calles de su propia ciudad, una señal de la falta de conexión con el lugar donde nació.

The Smiths, la melancolía más pura y las sensaciones adolescentes

Otro highlight es “Bigmouth Strikes Again”. Originalmente, Marr había hecho una segunda parte vocal para el track, pero le pareció extraño. Al final, se usó una toma acelerada de Morrissey para la segunda voz. El track habla sobre la horrible sensación de decir algo incorrecto y sentir la ansiedad que deviene de esto.

“There is a Light That Never Goes Out” es una canción sublime. Uno de los más icónicos tracks de The Smiths y una de las mejores canciones jamás hechas. Tanto musical como líricamente no tiene falla. Un track que nos habla del deseo sobre el amor eterno y ‘el placer’ de querer morir al lado de la persona que amamos.

Este track, además, describe una sensación completamente adolescente. Hablando con Andrew Billen para el diario The Times en mayo de 2006, Morrissey explicó:

Cuando eres un adolescente y estás en tus primeros veintes parece desesperadamente eterno y doloroso. Cuando comienzas a envejecer te das cuenta de que muchas cosas son terriblemente dolorosas y esa es la condición humana. Muchos de nosotros continuamos sobreviviendo porque estamos convencidos de que en algún punto, con agallas y determinación y perseverancia, terminaremos en una especie de unión mágica con alguien… Es una falacia, por supuesto, pero es una forma de religión. Tienes que creer. ‘Hay una luz que nunca se apaga’ y se llama esperanza.

The Queen is Dead finaliza con ?Some Girls are Bigger Than Others?, con una apática letra sobre el tamaño de los pechos de las mujeres como un tema común en las charlas de los hombres de la clase trabajadora británica.

La importancia del disco a 35 años de su lanzamiento

The Queen Is Dead es una auténtica obra maestra de su época y uno de los mejores discos jamás hechos. La sensibilidad de Morrissey y Marr al realizar la música y letra es palpable; es una pena que este álbum significara prácticamente el principio del fin para una extraordinaria banda que se volvió fundamental para la música popular contemporánea.

35 años han pasado y los sentimientos plasmados en este material aún tienen vigencia y eso es porque nos tocan en lo más profundo de la existencia. Celebremos ahora un aniversario más de un disco que ya es inmortal.