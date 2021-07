20 años de ‘Is This It’: Un instructivo de The Strokes para afrontar la juventud

Este 30 de julio, Is This It, uno de los discos más influyentes de la década de los 2000 cumple 20 años. El poderoso debut que prematuramente le dio a The Strokes gran protagonismo en medio de épocas complicadas. ¿Recuerdas a qué sonó tu canción favorita, cuando la escuchaste por primera vez?, ¿suena igual 20 años después?

Quizá eso te preguntes si esa canción forma parte del primer álbum de la banda neoyorquina, o si has vivido alguna experiencia similar. ¿La música realmente tiene fecha de caducidad? creo que por decisión unánime la música no caduca. Un 2001 donde Gorillaz estrenaba su álbum debut, Radiohead lanzaba su quinto álbum llamado Amnesiac y Blink 182 nos presentaba su Take Off Your Pants and Jacket.

Pero no solo eso, pues además la nueva ola del movimiento nu-metal se encontraba en pleno crecimiento con bandas como Linkin Park, Deftones o System of a Down, parecía no haber espacio para bandas nuevas como los en ese entonces emergentes The Strokes. Sin embargo, aquellos que tenían en mente este pensamiento estaban completamente equivocados.

Los inicios de la banda y la grabación de ‘Is This It’

En la Dwight School de Manhattan, Julian Casablancas conoce a Nick Valensi y a Fabrizio Moretti, posteriormente Julian es enviado a un internado en Suiza llamado Le Rosey donde tendría contacto con el guitarrista Albert Hammond Jr. donde incluso fueron compañeros de cuarto. Por último, en Nueva York, Nikolai Fraiture se hace amigo de Casablancas, formando de esta manera en 1998 la alineación que hasta la fecha la banda conserva.

El disco contó con la producción de Gordon Raphael, quien en ese entonces se encontraba en búsqueda de nuevas propuesta, por lo que en un lounge se encontró con The Strokes. Posteriormente grabaron juntos en tan solo 3 días su EP The Modern Age, y para Gordon le recordaban el sonido a The Velvet Underground; sin embargo, dichas pistas que grabaron juntos estuvieron a nada de perderse hasta que llegaron a los oídos de Geoff Travis el mismo que descubrió a Pulp y a The Smiths y fundador de Rough Trade Records.

¿Los salvadores del rock del siglo XXI?

Gracias a eso e incluso antes de lanzar Is This It, The Strokes ya era una banda que generaba sold outs en su primera gira por Inglaterra. En este momento entra a escena Gil Norton quien había sido productor de Pixies; sin embargo, la banda no quedó satisfechos y decidieron buscar de nuevo a Gordon Raphael rompiendo de esta forma su relación con Rough Trade Records e iniciando una nueva con RCA Records.

Julian solo deseaba una cosa: “Sonar como una banda del pasado que hace un viaje al futuro para hacer su disco”. Al finalizar una gira por Manchester la banda se reúne con Gordon Raphael para iniciar la grabación del disco a través de RCA Records. Finalmente un 30 de julio del 2001 es lanzado este disco y es así como inicia la historia de los “Salvadores del rock en pleno siglo XXI” en medio de uno de los ataques terroristas más fuertes en la historia de los Estados Unidos y de la humanidad.

La influencia innegable en el disco y su aceptación por la crítica

Is This It alcanzó el segundo puesto en la lista de éxitos británica y el número #33 en la lista de éxitos musicales estadounidenses “Billboard 200”, consiguiendo el disco de platino en varios países. Aclamado por la prensa musical por su sonido melódico de influencia pop, The Strokes se ganaron las alabanzas de la crítica y el éxito comercial.

El disco también recibió elogios por su peculiar carisma y ritmo, que en ocasiones recordaba los trabajos de garage rock de las bandas de los años 70. El álbum está considerado como crucial en el desarrollo y evolución de otras bandas alternativas como Interpol, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand o The Killers y de la industria musical del nuevo milenio, apareciendo en varias listas como uno de los mejores álbumes de su década y de todos los tiempos.

Por mencionar algunas publicaciones, la revista Rolling Stone lo posicionó en #199 en su lista de los “500 mejores álbumes de todos los tiempos”, en #22​ en los “100 mejores discos de la década del 2000”, y en #83​ en la lista de los “100 mejores álbumes debut de todos los tiempos”.

Las canciones que se convirtieron en clásicos

Is This It abre con la nostálgica canción homónima del álbum, donde sin duda se destaca un gran bajeo a lo largo de la pieza y de intervenciones de guitarras melódicas para suavizar un poco la crisis melancólica de la canción. Cansado de intentar y llegar a la pregunta ¿qué es esto? Un momento que todo hemos experimentado en medio de un proceso, donde inconscientemente esperamos más pero en ocasiones por cuestiones que no dependen de nosotros, las cosas tienen un final abrupto, tal como suena la canción.

Inmediatamente sigue “The Modern Age” con un inicio agitado que nos hace mover la cabeza y con otro final abrupto, una canción que en los conciertos en vivo de The Strokes suena lo más parecido a estar flotando en medio de pasajes oníricos a través de generaciones, con un poco de rockabilly de los 70’s y de una madura conciencia del siglo XXI.

“Last Nite” y “Someday” son un par de himnos

“Someday”, sin duda es una de las canciones que más eco han hecho durante la trayectoria de la banda y una con la que más nos identificamos, pues a fin de cuentas como la letra dice “Shit, I will try my best” donde a veces ni siquiera hacer nuestro mejor esfuerzo sirve de algo, y que nos deja como resultado pensar en el paliativo no suficiente el: “someday”, un día que quizá dentro de nuestras expectativas nunca llegue en la búsqueda de un objetivo específico.

Posteriormente llega “Last Nite”, una rola donde The Strokes hace referencia al abandono al amor y lo que pasa en el interior de una persona debido al desinterés amoroso. Por otro lado, también podría ser interpretada como aquellos altibajos que hay en la vida, donde en ocasiones se viven momentos únicos y luego experiencias que irremediablemente quisiéramos borrar.

“Last Nite” nos dice que darse a la tarea de entender la vida es una pérdida de tiempo, por lo que es bueno abandonar lo que ya no tiene nuestra sintonía y disfrutar cada momento que nos provoque felicidad o placer.

Finalmente, nos encontramos con otro himno de The Strokes, “Hard To Explain”. Una canción que debutó en el puesto #16 de las listas del Reino Unido y la revista NME la incluyó como la canción número 3 de “Las 100 canciones de la década”,​ y además obtuvo el lugar 56 entre “Las 100 canciones de la década” según la revista Rolling Stone.

Dicha canción tiene un trasfondo curioso debido a que cuando Julian Casablancas se casó con Juliet ​Joslin, él anunció su compromiso en varios eventos públicos como en el Central Park de Nueva York, Estados Unidos, donde antes de interpretar la canción, dijo: “I’m getting married and… It’s ‘Hard to explain”.

Algunos datos clavados de ‘Is This It’ de The Strokes

La canción “New York City Cops” está inspirada en el asesinato de Amadou Diallo de tan solo 23 años, un inmigrante guineano que fue asesinado por cuatro policías de Nueva York. Finalmente los cuatro agentes quedaron libres de toda culpa. Dicha canción de The Strokes fue reemplazada en la versión estadounidense por “When It Started”, después de los atentados del 11 de septiembre ya que la canción tenía la frase “los policías de Nueva York no son muy listos”,

Sin duda, un mensaje que quizá no era muy oportuno para ese momento que sacudió a los Estados Unidos y donde cabe rescatar que los policías actuaron de forma rápida y valiente (ACÁ les contamos la historia completa). Dentro de la estructura del álbum, seis de las once canciones del disco inician con batería, ya sea con un beat o con un redoble, posteriormente las canciones están compuestas por un 1er verso, un coro, y después un pequeño interludio.

La “extraña” obsesión por mantener todo lo más simple posible

Finalmente, se componen por un segundo verso y la repetición del coro y del interludio. Una sencilla fórmula que funcionó de manera brillante y que se convertiría en clave para el éxito de The Strokes. Por otro lado, cabe destacar que siete de las 11 rolas están hechas con prácticamente el mismo BPM que van de los 150 a los 160.

En dicho álbum el rango vocal de Julian Casablancas se pasea por intervalos poco arriesgados dando esa sensación de monotonía pero capaces de llevarnos a lugares nostálgicos y pasajes llenos de furia juvenil. Además, por insistencia del propio Julian, el disco fue grabado en una sola toma con el objetivo de darle una “eficiencia cruda”, acto que fue en un principio muy criticado ya que se pronosticaba que sonarían “poco profesionales” y que Gordon había matado cualquier oportunidad de que la banda triunfará.

¿Por qué existen dos portadas?

Además, Is This It tuvo dos portadas, una para Estados Unidos y otra para el resto del mundo. La portada inicial fue la fotografía de la esposa del fotógrafo Colin Lane; sin embargo, tuvo que ser censurada por su connotación sexual. Posteriormente saldría la portada alternativa que remonta a la curiosidad que ha tenido Julian sobre la astrofísica con una foto en colores azules y amarillos que retratan una partícula subatómica mostrada por la NASA.

Por otro lado, Roman Coppola, fue el encargado de dirigir los cuatro videoclips del álbum, tales como “Last Nite”, “The Modern Age”, “Hard To Explain” y “Someday”. Sin duda es el álbum indicado lanzado en el tiempo indicado, The Strokes parece ser una banda hecha con el material con el que están hechas las leyendas, y este disco es uno de los componentes. Una banda que incluso en su álbum debut suenan como profesionales experimentados.

Un disco que le habla a la juventud

Is This It refleja los sentimientos melancólicos de abandono y desolación que suelen presentarse en plena madrugada, cuando no hay amor, cuando el trabajo y la vida son monótonos y los sueños parecen estarse derrumbando. Sin embargo, también nos recuerda que la vida no es como las series ni las películas, que puede ser difícil y que a veces podemos encontrar sentido en esas pequeñas y efímeras cosas que nos hacen sentir en sintonía con nosotros mismos.

Música con la que crecimos y que ha pasado de generación en generación, llega la pregunta que al final nos hacemos después de cada adiós ¿esto es todo?

Por: Salvador Medina