¡The Vaccines nos da la primera probadita de su nuevo álbum con “Headphones Baby”!

Lo hemos dicho antes y se reafirma la idea: este 2021 es el mero año de los regresos en la industria musical. Varias bandas y artistas se están destapando con todo tipo de lanzamientos, desde rolas hasta álbumes, y The Vaccines no iba a dejar pasar la oportunidad para unirse a la tendencia.

Así como lo leen… La banda británica por fin rompió el largo rato de ausencia que tenían sin lanzamientos y se alista para abrir una nueva etapa en su carrera y así lo harán con el que será su quinto disco de estudio. Y para darnos una primera probadita de lo que tienen preparado, el grupo liberó este viernes la rola “Headphones Baby”.

The Vaccines preparando el terreno para su nuevo disco

¿Ya extrañaban a The Vaccines? Los entendemos y no es para menos… Justin Young y compañía lanzaron su último material discográfico, el aclamado Combat Sports, en 2018. Luego en ese mismo año, liberaron “All My Friends Are Falling In Love”, un track que no pertenecía al álbum antes mencionado como tal, pero que se sentía parte de esa época.

Aunque no se siente que haya pasado mucho tiempo, lo cierto es que aquellos lanzamiento vieron la luz hace ya tres años. Por supuesto, la banda no ha desaprovechado este largo rato de ausencia y desde 2019, comenzaron los preparativos para darle forma al nuevo material… eso sí, todo con calmita.

Llegó “Headphones Baby”, el primer adelanto de su próximo álbum

Entonces llegó el 2020. Durante los primeros meses del año pasado, la banda se trasladó a Texas para darle vuelo al desarrollo de su nuevo disco en el icónico estudio Sonic Ranch y todo parecía avanzar bien. Luego, vino la pandemia y tuvieron que frenar un poquito la producción, pero poco a poco iban avanzando y dando una que otra señal en redes sociales de que no paraban de trabajar.

Ya entrados en 2021, The Vaccines liberó un EP llamado Cosy Karaoke donde ofrecieron seis rolas reversionadas de otros artistas como Queens of the Stone Age y Kacey Musgraves en un estilo medio lounge. ¿Y el nuevo disco? Nomás no se veía un adelanto… hasta ahora.

El grupo británico ya no quiso esperar más y por fin liberó “Headphones Baby”, primer adelanto de lo que será su quinto material de estudio del cual aún no se conoce título ni fecha de lanzamiento. Por ahí, se comenta que arribará a plataformas en el último tramo de este 2021.

La nueva canción destaca por su producción cercana al pop pero sin dejar de lado el estilo de guitarresco que ha marcado el sello de la casa de The Vaccines. El track viene acompañado de un psicodélico video animado donde vemos a la banda pasar el rato tocando frente un montón de extrañas creaturas y a Justin Young teniendo un viaje lisérgico bastante colorido. Checa el clip a continuación.