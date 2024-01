Si algo tenemos muy claro es que el 2024 será un gran año para la música, pues desde hace un buen rato se anunciaron varios discos de bandas y artistas que nos encantan, que sin duda esperamos con muchas ansias. Y afortunadamente ya están empezando a salir todos esos álbumes, uno de ellos el nuevo de The Vaccines.

Como recordarán, fue en 2021 y en plena pandemia cuando la agrupación británica estrenó su más reciente material discográfico, Back in Love City, un álbum donde los de West London reinventaron su sonido e intentaron experimentar en el estudio. Sin embargo, el mundo ahora es distinto y por supuesto que la banda también.

Justin Young de The Vaccines/Foto: Luis Avilés.

The Vaccines está de regreso con ‘Pick-Up Full of Pink Carnations’ y platicamos con Justin Young

Desde finales del 2023, The Vaccines confirmó que traían bajo el brazo un nuevo álbum de estudio, el cual lleva por título Pick-Up Full of Pink Carnations y del que soltaron varias rolas para calentar motores, como “Heartbreak Kid”, “Sometimes, I Swear”, “Lunar Eclipse” o ” Love to Walk Away”. Y definitivamente, nos dejaron un gran sabor de boca y con ganas de echarle oído al disco completo.

Sin embargo, después de mucha espera, este 12 de enero por fin podemos escuchar lo nuevo de esta bandota. Y aprovechando el estreno de su sexto material discográfico, tuvimos chance de platicar con el vocalista y guitarrista de la banda, Justin Young, quien entre otras cosas nos contó sobre el proceso de grabación de estas canciones, volver un poco a sus raíces, su regreso a México para la edición 2024 de Tecate Pa’l Norte y más.

Portada del nuevo disco de ‘The Vaccines’. Foto: Thirty Tigers/Super Easy.

La influencia de un nuevo lugar donde vivir

Para entender el contexto en el que nace el nuevo disco de The Vaccines, debemos saber una cosa. Durante el periodo entre su más reciente álbum y el que nos presentan ahora, Justin Young se mudó del Reino Unido a Los Ángeles, California. Y fue en esa ciudad donde no solo empezó a componer las canciones del siguiente disco de los británicos, también las grabaron.

Así que definitivamente, cambiar de aires fue un factor importante para lo que Justin quería decir con este disco. O bueno, mejor dejemos que él mismo explique qué tanto impactó este facto en el nuevo trabajo de la banda británica.

“Creo que cada vez que haces un álbum te impacta e influye el lugar en el que te encuentras en tu vida, cómo te sientes, dónde vives y conoces tus circunstancias y tu entorno. Así que pienso que definitivamente estar aquí en Los Ángeles afectó eso, al igual que, supongo, lanzar el último álbum ‘Back in Love City’ durante la pandemia y no poder hacer una gira adecuada. Así que creo que todavía estoy intentando descifrar todo esto (refiriéndose al cambio de ciudad)”. “Es difícil encontrar la manera correcta de decir esto, pero creo que cada vez que escribes una canción, incluso si te toma cinco minutos hacerlo, te está tomando toda tu vida llegar a ese conjunto de circunstancias y ese conjunto de sentimientos. Ya sabes, encontrarte en ese momento y lugar para trabajar en ese tipo de creación, una pieza musical o algo así. Así que creo que debido a que es algo constante que todos estamos evolucionando como humanos todo el tiempo y el mundo cambia a nuestro alrededor diario, creo que eso influye en cómo escribo, pero también podría darle material para escribe algo increíble a quien sea”.

Justin Young tocando con The Vaccines en el festival The One-Day Festival 2023/Foto: Getty Images

Encontrar la catarsis y liberación a través de la música

Definitivamente, los artistas tienen herramientas más efectivas para lidiar con sus emociones y pensamientos, en comparación con nosotros los simples mortales. Son capaces de abrirse por completo en una canción y hablar abiertamente de lo que están pasando, creando en el camino momentos de liberación que conectan con millones de personas en todo el mundo a través del lenguaje universal de la música.

Y eso justo pasa en el nuevo disco de The Vaccines. “Heartbreak Kid” fue el primer sencillo del sexto álbum de estudio de la banda, una rola que de plano, será de mucha ayuda para aquellos que sienten que no tienen un lugar en el mundo y no saben quiénes son, un tema constante en el disco. Y por supuesto que para Justin Young, componer esta canción refleja el lugar en el que se encuentra, pero también sirve como acompañamiento para quienes están pasando por estos momentos de crisis existencial.

“Tengo suerte porque consigo escribir canciones y eso crea un poco de catarsis, pero realmente no sé cómo lo manejo (el tema de la identidad y no saber a dónde perteneces), No sé cómo lo enfrenta alguien más, pero pienso que en esos momentos intentas rodearte de la mayor cantidad de personas que amas y te amanm y supongo que creas un espacio seguro para ti. Pero creo que esa es una pregunta interminable. Pienso que, sí, ciertamente es un tema que recorre todo el disco y un tema que recorre las vidas de la mayoría de las personas que conozco, así que no creo que tenga la respuesta a esa pregunta. Todavía estoy tratando de descifrarlo”.

Los retos a la hora de terminar una canción como banda

A pesar de que llevan años tocando y haciendo música juntos, y toda la experiencia que tienen dentro de la industria, The Vaccines se siguen encontrando con retos y hasta complicaciones a la hora de trabajar en sus discos. Y es que para Justin Young, a veces no basta con llevarse bien y tener gustos en común para terminar un disco. Sin embargo, en esta etapa de sus vidas como personas y artistas, la banda se encontró con el proceso de grabación más sencillo de toda su historia.

“Buena pregunta, lo más difícil, mmm… Hubo un par de canciones que pasaron por, ya sabes, algunas versiones diferentes y no pudimos hacerlas como nos imaginábamos. Y creo que tal vez nos gustaría volver a grabarlas, así que probablemente lo hagamos. Digamos que todo este álbum fue muy indoloro y muy fácil desde el primer día. Quiero decir, las canciones aparecieron bastante rápido. Creo que desde el principio tuve una idea de qué tipo de disco estaba tratando de hacer y escribir. Y pienso que la banda sabía cómo quería representar eso y presentarlo. Así que estábamos todos en la misma página, todos tirando y empujando en la misma dirección”. “Y sí, todo se sintió realmente fácil y realmente agradable, pienso que estaba destinado a ser así. Pero no siempre es de esa manera, ya sabes, creo que hay álbumes que hemos hecho como ‘Combat Sports’, que se llama así porque fue un proceso muy difícil que definitivamente no se compara con el nuevo disco. Pero este, yo diría que es probablemente el más fácil de hacer desde el primer disco en términos de lo sencillo que resultó todo. Ya sabes, alguien simplemente toca algo y piensas: Oh, eso suena muy bien. Eso es lo que deberíamos hacer”. Y luego quizás lo definas un poco o lo cambies, pero no lo sé. Simplemente todo se dio para que trabajáramos de manera tranquila”.

The Vaccines nos presenta uno de los discos más fáciles de componer y grabar de toda su carrera/Foto vía Facebook de la banda

Una rola con la que muchos se sentirán acompañados

Como ya lo mencionó Justin Young, la incertidumbre y crisis de identidad son factores que se repiten dentro del nuevo disco de The Vaccines. Sin embargo, en lugar de dejarnos con esa inseguridad, a través de las rolas crean un sentimiento de entendimiento muy importante y fuerte. Y eso se nota en canciones como “Sometimes, I Swear”, de la cual, el vocalista de la banda nos contó más o menos de dónde surgió la inspiración de este temazo que se convertirá en un clásico instantáneo de la banda.

“¡Muchas gracias por tus palabras! Tim (Lanham) y yo escribimos esto en mi sofá en mi casa en Londres, donde hacemos muchas canciones juntos, pero normalmente terminamos dificultándonos Así que compusimos muchas canciones de Halloween, pero de repente nos dimos cuenta que estábamos escribiendo una canción de The Vaccines ese día. Y creo que esa clase de frases (refiriéndose a los riffs de guitarra) simplemente… a veces simplemente caen del cielo. Es raro. Estoy seguro de que has oído a otros compositores hablar de eso y no sabes realmente de dónde vienen. Y creo que esa frase fue la primera parte de esa canción que apareció de la nada. Entonces pudimos construir esto con una melodía que tenía un sentimiento bastante eufórico, ya sabes música esperanzadora con una letra que suena bastante desesperada”. “Y luego creo que el resto se sumó hasta que tuvimos esa clase de pieza central. Sí, recuerdo que se lo envié a la banda y todos estaban emocionados, supongo que Tim estaba allí, de eso si no me acuerdo, pero los demás estaban muy entusiasmados con eso. Así que desde el principio parecía bastante obvio que iba a quedar grabada. Y creo que debido a esa introducción y al hecho de que los cuatro colaboramos en diferentes puntos que te presentan a cada miembro en un momento ligeramente diferente, parecía una canción realmente obvia para abrir el tracklist. He visto, a algunas personas en línea decir que sería una buena canción para iniciar los conciertos de este disco, y también lo creo. Pero no estoy seguro, ya lo veremos”.

El mensaje detrás de ‘Pick-Up Full of Pink Carnations’

Por supuesto que cada quien es libre de interpretar un álbum como se le dé la gana, pues a final de cuentas, esa es una de las tantas cosas maravillosas de la música. Sin embargo, aunque Justin Young no quiere dejarle un mensaje tan claro a los fans de The Vaccines con Pick-Up Full of Pink Carnations, piensa que con todas estas rolas, la banda busca recordarle a sus fans y a quienes los escuchan que no están solos en este mundo.

“Creo que sigue siendo eso el mensaje central, que en realidad no estás solo. Y creo que hay esperanza, y que las personas, ya sabes, cuya música admiras y escuchas y esas cosas, están pasando por las mismas cosas que tú. Ciertamente, como fan de la música, encuentro que eso hace la vida un poco más fácil cuando, ya sabes, escucho una canción de alguien a quien realmente amo y puedo darme cuenta que está pasando por algo similar a mí y consigo conectar con ellos gracias a una frase de la letra o melodía. Pienso que la única diferencia entre la buena y la mala música es si alguien cree o no que lo que se dice es verdad o no. En realidad, no toda la música logra provocar eso en la gente, supongo, pero, ya sabes, es esa autenticidad y la idea de decir la verdad lo que queremos compartir en este disco”.

El pequeño (pero importante) consejo que Flea le dio a The Vaccines

Cambiando un poco de tema, The Vaccines han tenido la oportunidad de ser teloneros de grandes bandas y artistas. Una de ellas fue Red Hot Chili Peppers, a quienes acompañaron en una gira por Europa y aprovechando que eran invitados especiales de la banda británica, Justin Young nos contó de un breve pero grande consejo que el mismísimo Flea les dio para seguir unidos a pesar de las broncas que pueda existir conviviendo con varias personas por mucho tiempo.

“Bueno, salimos de gira con ellos hace bastantes años y no pasamos mucho tiempo juntos. Pero sí, ya sabes, tuvimos algunas interacciones breves con ellos. Y ese consejo que nos dio fue que la forma en que vamos a tener una carrera es asegurándonos de que, cuando las cosas no vayan bien, sigamos reuniéndonos en un cuarto todos los días, escribiendo y ensayando. Eso realmente resonó en mí, porque creo que no siempre es fácil estar en una banda. Y pienso que a medida que envejeces, te alejas más y más de la gente y de la persona que eras cuando empezaste la banda. Creo que realmente con el paso del tiempo cada quien se define a sí mismo como individuo. Y es probable que, en muchos sentidos (cuando pasan los momentos complicados) lo primero que la mayoría piensa es en separarse, pero eso no significa que no puedan seguir siendo compañeros, mejores amigos, hermanos o lo que quieran, incluso ver todo como una relación de socios“. “Esa dinámica no siempre es fácil y requiere mucho sacrificio, y creo que este es el mejor trabajo del mundo, pero no siempre es cómodo. Entonces, pienso que simplemente la clave es ser conscientes del hecho de que tienes que pasar por eso para pasar al otro lado, ya sea escribiendo un disco, grabándolo o haciendo una gira para promocionarlo. Es un consejo valioso, creo que hemos tenido la suerte de hacer una gira con algunos artistas increíbles mucho más exitosos y longevos que nosotros, y aprendes, aprendes mucho de ellos cada vez que los ves”.

Flea de los Red Hot Chili Peppers aconsejó muy bien a The Vaccines/Foto: Getty Images

El recuerdo más especial de la banda en México

A lo largo de su carrera, The Vaccines han visitado México en varias ocasiones. El año pasado estuvieron en el Palacio de los Deportes de la CDMX junto a Franz Ferdinand y este 2024 volverán para tocar en el festival Tecate Pa’l Norte. De plano es increíble la conexión que la banda ha logrado con un montón de personas en este país a través de su música. Y por supuesto que Justin Young tiene varios recuerdos maravillosos de los shows que han dado de este lado del charco.

“Creo que tienes razón. Tenemos una conexión realmente especial con México. Probablemente sea nuestro lugar favorito para ir a tocar. Para ser honesto contigo, creo que siempre nos han hecho sentir muy bienvenidos. Siempre lo hemos pasado increíble. Siempre hemos tenido conciertos increíbles. Estoy tratando de pensar en el show más loco, ya sabes, hay uno… ya me acordé de algo. Recuerdo que cuando tocamos en el Vive Latino no estaba realmente seguro de qué esperar, porque no había muchos actos europeos o americanos en el cartel. Entonces no sabía si necesariamente la gente en ese festival sería fan de The Vaccines”. “Pero tocamos ante quizá ante el público más ruidoso de todos los tiempos en una carpa que estaba desbordada. Pero a pesar de que era un espacio pequeño, se sintió mucho poder ahí, fue una experiencia muy poderosa. Eso realmente me tomó por sorpresa y realmente me sentí querido por la gente de México, más de lo que jamás imaginé. Cada que damos un concierto en México supera mis expectativas, pero eso fue bastante especial. También el show que dimos en el Pepsi Center de la Ciudad de México en 2018, fue increíble. Siempre es especial tocar para nuestros fans mexicanos”.

La felicidad de hacer lo que más amas en la vida

Por supuesto que con el paso del tiempo, formar parte de The Vaccines le ha enseñado mucho a cada uno de los integrantes, pues han aprendido cosas importantes como artistas y seres humanos. Sin embargo, en este punto de su vida, Justin Young considera que la mayor lección que la ha dejado la música y estar en esta banda es que por fin aprendió a disfrutar de hacer lo que más le gusta.

“Creo que somos muy afortunados de hacer lo que amamos y tenemos el privilegio de seguir haciéndolo. Y pienso que cuando te pasa algo así en la vida, no puedes creer que esté sucediendo. Entonces sientes un gran estrés al tratar de asegurarte de que no termine de la noche a la mañana. Y ya sabes, significa que, en algunos aspectos, no lo disfrutas tanto como deberías. Pero siento que he aprendido en los últimos años, probablemente desde el ‘Combat Sports’ de 2018 es que es importante disfrutar cada segundo de este camino. Y creo que soy bastante bueno en eso. Obviamente hay momentos en los que es difícil ver esa parte, sobre todo cuando estás cansado, enfermo o extrañas tu hogar, pero la mayoría de las veces estoy muy feliz de estar allí, haciendo lo que más me gusta”.

