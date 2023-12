Lo que necesitas saber: Definitivamente, el próximo año viene con todo. Y si no nos creen, chequen todos estos discos que llegarán a nosotros en 2024.

Parece mentira, pero aunque ustedes no lo crean, se nos terminó el 2023. De plano, este año estuvo lleno de muy buena música, pues varias bandas y artistas que nos laten sacaron discos a lo largo de todos estos meses. Sin embargo, todo indica que el 2024 tampoco se quedará atrás, ya que también tendrá lanzamientos rifados.

Desde antes que cerrara este año, un montón de músicos confirmaron que volverán con música nueva bajo el brazo. Entre ellos hay algunos regresos que de plano no esperábamos, pero de igual manera escucharemos álbumes de figuras que son muy constantes dentro de la industria musical.

Es por eso que para calentar motores y empezar a emocionarnos con el 2024, armamos un listado con 16 de los discos que más esperamos para el próximo año. Y prepárense, porque se nos vienen meses intensos con un montón de música increíble.

Estos son los discos que queremos escuchar en 2024

Kali Uchis – Orquídeas

12 de enero

Arrancamos esta lista con algunos de los discos más esperados del 2024 con una artista que en cuestión de años, se convirtió en representante de la música latina a nivel mundial. Así es, hablamos de Kali Uchis, quien después de presentarnos Red Moon in Venus este 2023, está por sacar un nuevo álbum de estudio.

El nombre de su cuarto material discográfico es Orquídeas y trae el hype durísimo. No solo por el estilo que trae en este álbum, también porque cuenta con colaboraciones de artistas como Karol G, Peso Pluma, Rauw Alejandro y muchos más. Así que prepárense, porque el próximo año escucharemos hasta el cansancio varias rolas del nuevo disco de Kali Uchis.

Green Day – Saviors

12 de enero

Para los que aún no se bajan de la patineta y siguen amando el pop punk, les tenemos excelentes noticias porque Green Day también está en la lista de las bandas que sacarán discos en 2024. Luego del lanzamiento de Father of All Motherfuckers en 2020, y tras salir de gira con Weezer y Fall Out Boy, la banda volverá con música nueva bajo el brazo.

Desde hace un buen rato, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool revelaron que estrenarán su decimocuarto material discográfico, el cual lleva por título Saviors. Para ser honestos, por los primeros adelantos que han estrenado, el sonido y las letras, podemos decirles que seguramente están por presentarnos uno de sus mejores trabajos de los últimos años.

The Vaccines – Pick-Up Full of Pink Carnations

12 de enero

Como verán a lo largo de esta lista, el 2024 será un gran año para el rock, con discos que nos darán una buena dosis de guitarrazos. Y claro que ahí tenemos qué considerar a The Vaccines, pues luego de presentarnos Back in Love City en 2021, este grupazo volverá por lo alto con un nuevo álbum de estudio bajo el brazo.

Justin Young y compañía estrenarán el próximo año su sexto material discográfico, el cual llevará por título Pick-Up Full of Pink Carnations y a juzgar por las rolas que han sacado de este disco, volverán un poco a sus raíces. Y sí, esto nos emociona muchísimo, porque extrañamos tantito el sonido y la vibra que transmitían en sus inicios.

The Smile – Wall Of Eyes

26 de enero

Sí, sabemos que muchos extrañan a Radiohead (nos incluimos). Pero sinceramente no nos podemos quejar, pues The Smile –el proyecto formado por Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner– andan creando cosas muy interesantes y sobre todo, están logrando que por momentos se nos olvide el regreso de la banda británica.

Para 2024 y a casi dos años del lanzamiento de su disco debut, A Light for Attracting Attention, el grupo lanzará su segundo material discográfico, Wall Of Eyes. De este álbum de estudio ya hemos escuchado la rola homónima y “Bending Hectic” (que estrenaron durante sus shows en México), las cuales solamente lograron que el hype por escuchar esta placa se fuera por los cielos.

Future Islands – People Who Aren’t There Anymore

26 de enero

Parece que en el último fin de semana de enero de 2024, tendremos varios estrenos importantes. Y sin duda, uno de ellos es el nuevo disco de Future Islands, quienes luego de casi cuatro años y tras lanzar un par de sencillos recientemente, nos presentarán un material discográfico recién salido del horno.

El nombre de este álbum de estudio es People Who Aren’t There Anymore y desde ya tiene toda nuestra atención, porque la banda estadounidense declaró que será el mejor en su carrera. Así que podemos esperar un disco emotivo e impresionante de este grupazo que para serles honestos, jamás decepcionan en lo que hacen.

Brittany Howard – What Now

2 de febrero

Después de la impresionante presentación que se aventó en el Corona Capital 2023 y a cinco años del lanzamiento de su disco debut, Brittany Howard está por lanzar su segundo álbum de estudio al cual le aventamos todos los reflectores, pues lo que hizo en su primer trabajo como solista nos dejó sin palabras.

Este disco se llamará What Now, que contó con la producción de la propia Brittany y Shawn Everett (con quien ya había trabajado en Alabama Shakes) y del que hemos escuchado un par de canciones que nos transmitieron una vibra íntima y funky que necesitamos echarle oído por completo. Porque esta gran artista siempre saca pura cosa de calidad.

The Last Dinner Party – Prelude to Ecstasy

2 de febrero

No podíamos dejar de lado a proyectos un tanto más nuevos que en poco tiempo se han ganado la atención tanto de la prensa especializada como de la escena alternativa (sobre todo en el Reino Unido). Tal es el caso de The Last Dinner Party, una banda con todo el girl power que sonará macizo el próximo año.

En 2024 y luego de presentar varios sencillos a lo largo del 2023, la agrupación originaria de Londres lanzará su material discográfico debut, el cual llevará por título Prelude to Ecstasy y desde ya lo tenemos en el radar, pues contó con el mismísimo James Ford y les apostamos lo que quieran a que será uno de los discos más rifados del siguiente año.

IDLES – TANGK

16 de febrero

IDLES se ha convertido en una de nuestras bandas favoritas de los últimos años y sin duda, es uno de los proyectos más constantes de la actualidad. Es por eso que en 2024 y después de Crawler, la poderosa agrupación de Bristol festejará San Valentín estrenando un nuevo álbum de estudio que promete muchísimo.

El nombre de este disco es TANGK, del cual ya escuchamos varias rolas –entre ellas “Dancer” en colaboración con LCD Soundsystem– y no podemos negar que. es uno de esos álbumes que esperamos con muchas ansias, porque estamos seguros que Joe Talbot y compañía nos van a entregar un trabajo impecable que sonará brutal en vivo.

MGMT – Loss Of Life

23 de febrero

MGMT son otro de los grupos que nos encantan que tenían un ratote desaparecidos. Para ser exactos, desde Little Dark Age de 2018 y la gira que se aventaron para promocionarlo, Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser prácticamente se desaparecieron. Sin embargo, volverán con nuevo disco en 2024.

Hace algunos meses, la banda estadounidense confirmó los detalles de Loss Of Life, su quinto material discográfico y del cual ya hemos escuchado un par de sencillos que nos han dejado con un gran sabor de boca. Y la verdad es que ya estamos contando los días para checar las rolas que grabaron (una en colaboración con Christine and the Queens) que seguro será uno de los mejores discos del año.

Chromeo – Adult Contemporary

24 de febrero

Parece que el Día de la Bandera nos la pasaremos sacando los prohibidos y bailando como si no hubiera un mañana. Y es que no es para menos, pues tras cuatro años de la llegada de Head over Heels y luego de rifarse como los grandes en el Corona Capital 2023, Chromeo regresará con su siguiente y festivo álbum de estudio.

Dave 1 y P-Thugg anunciaron con bombo y platillo que a mediados de febrero verá la luz su nuevo disco, que se llamará Adult Contemporary y cuenta con participaciones especiales, como la de La Roux. Así que prepárense, porque la vibra funky nos va a poseer cuando llegue este álbum completo en 2024.

Yard Act – Where’s My Utopia?

1 de marzo

Seguimos con los actos que nos volaron la cabeza en el Corona Capital 2023 y no nos cansaremos de decirles que Yard Act es una de las bandas más emocionantes de la actualidad. Es por eso que andamos felices porque el próximo año, este grupazo originario de Leeds, Reino Unido sacará un nuevo disco.

A dos años del lanzamiento de su álbum debut, The Overload, la agrupación abanderada del nuevo post-punk británico nos presentará su segundo material discográfico, Where’s My Utopia? De este trabajo ya hemos escuchado un par de rolas que nos dejan muy claro que esta bandota va por todas las canicas.

The Jesus and Mary Chain – Glasgow Eyes

8 de marzo

Claro que en esta lista teníamos que incluir uno de los discos que de plano esperamos para el próximo año. Después de seis años sin sacar absolutamente, The Jesus and Mary Chain lanzarán un nuevo álbum de estudio para celebrar como se debe sus cuatro décadas de carrera.

Los hermanos Jim y William Reid confirmaron que su siguiente material discográfico llevará por título Glasgow Eyes y contará con 12 rolas inéditas grabadas en en el estudio Castle of Doom (el cual pertenece a Mogwai). Y aunque ya escuchamos el primer sencillo, no podemos esperar a que esté disponible todo el disco para echarle oído completo.

The Libertines – All Quiet On The Eastern Esplanade

8 de marzo

Como ya se habrán dado cuenta, en 2024 regresarán varias bandas que llevaban un buen rato sin sacar música nueva. Y entre entre ellos están ni más ni menos que The Libertines, quienes tras ocho años del lanzamiento de Anthems for Doomed Youth y pasársela tocando por gran parte del mundo, regresarán con un disco inédito.

Pete Doherty, Carl Barat, John Hassall y Gary Powell confirmaron que en el primer trimestre del próximo año llegará su cuarto material discográfico, el cual se llamará All Quiet On The Eastern Esplanade y del que ya escuchamos dos rolas que nos dejaron con las ganas y la emoción a tope, pues es una excelente noticia tener un álbum de estudio nuevecito de esta bandota, ¿no lo creen?

Los discos que podrían llegar en 2024

Little Jesus

En los últimos años, Little Jesus ha sacado un montón de sencillos, pero nomás no anuncian oficialmente el lanzamiento de un nuevo disco. Para ser exactos, desde Disco de Oro de 2019, la banda mexicana no ha estrenado un álbum de estudio en forma.

Sin embargo, parece que el 2024 será el momento perfecto para que este grupazo saque su siguiente material discográfico, pues han retrasado por un buen rato la llegada de este trabajo. Así que estén al pendiente, porque hay muchas probabilidades de que en una de esas, Little Jesus nos sorprenda con su cuarto disco.

Lorde

Aunque en 2021 rompió una racha de cuatro años sin presentar música nueva, Lorde ha causado muchas expectativas sobre un posible nuevo disco. En particular porque en las últimas semanas, regresó a Instagram con un par de publicaciones que nos daban a entender que estaba trabajando en rolas inéditas.

A pesar de que sus fans han armado teorías al respecto, la cantautora neozelandesa reveló que por el momento no tiene planeado lanzar música. Sin embargo, esto solo podría ser un despiste para sacar en 2024 su cuarto material discográfico. Pero conociéndola, lo más seguro es que este álbum llegue más tarde, pero uno nunca sabe.

Lorde en su primera noche en el Pepsi Center WTC en la gira Solar Power/Foto: Stephania Carmona

Billie Eilish

Por último pero no menos importante, cerramos este listado de los discos que más esperamos en 2024 con una de las artistas más grandes de los últimos tiempos. Sí, nos referimos a Billie Eilish, quien luego del estreno de Happier Than Ever hace dos años, podría regresar con su tercer álbum de estudio... así como lo leen.

Lo decimos porque recientemente, en entrevista en The Tonight Show de Jimmy Fallon, la cantante confirmó que ya casi tenía terminado su siguiente material discográfico. Y aunque no soltó detalles, hay chance de que Billie lo estrene el próximo año, pues dijo que más adelante revelaría información al respecto. Solo queda esperar a que se rife con el anuncio oficial.

Billie Eilish es una de las artistas que sacarían nuevo disco en 2024/Foto: Getty Images

