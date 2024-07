Lo que necesitas saber: The Voidz ya tiene preparado el disco con el que regresarán tras seis años desde que entregaron 'Virtue'.

Y luego de la era de The New Abnormal con The Strokes, Julian Casablancas está listo para retomar actividades con otro de sus proyectos más queridos. The Voidz anunció recién su nuevo disco Like All Before You.

Este será el tercer material discográfico de larga duración de la banda y ya conocemos varios detalles, desde su fecha de lanzamiento para dentro de un par de meses, la portada y más.

Imagen ilustrativa. Foto: vía Facebook.

The Voidz anuncia su nuevo disco, ‘Like All Before You’; aquí la fecha de lanzamiento

Bueno, no es como que la banda haya estado muy desaparecida en realidad. Apenas en el 2023, volvieron a los escenarios y hasta se dieron chance de tocar en el Primavera Sound, donde Julian Casablancas incluso elogió la presentación de Rosalía en el festival.

Desde entonces, con algo de intermitencia, The Voidz han compartido algunas nuevas canciones como “Prophecy Of The Dragon” o hace poco “All The Same”. Y pues claro que eso despertaba la curiosidad… ¿Por fin lanzarían un disco para romper los seis años de ausencia desde el disco Virtue?

Julian Casablancas tocando con The Voidz en 2018/Foto: Getty Images

Como decíamos al inicio, The Voidz acaba de anunciar su nuevo disco, Like All Before You, que está listo para lanzarse de manera digital el 20 de septiembre próximo. Además, el álbum tendrá un lanzamiento físico de edición especial el 18 de octubre.

Para este material, se dejaron ir con todo en cuanto a las colaboraciones con productores. De acuerdo con un comunicado, Ivan Wayman (que ha trabajado con Father John Misty y The War On Drugs), Justin Raisen (Charli XCX, Sky Ferreira) Yves Tumor y Sad Pony tienen créditos de producción en el disco.

The Voidz compartió el anuncio junto con un tráiler en el que se puede escuchar una rola instrumental llamada “Overture”.

Aquí la portada y el tracklist

Bueno, ya tienen el dato de The Voidz y su nuevo disco Like All Before You. Y para que no se les pase, igual les compartimos la portada y la lista de canciones que componen este álbum. ¿Emocionados o qué onda?

1. Overture

2. Square Wave

3. Prophecy of The Dragon

4. 7 Horses

5. Spectral Analysis

6. Flexorcist

7. Perseverance–1C2S

8. All The Same

9. When Will The Time of These Bastards End

10. Walk Off

Portada de ‘Like All Before You’. Foto: RCA.

