La conciertiza en México no para, pues a cada rato andan anunciando shows y festivales que hacen sufrir a nuestras carteras. Pero aunque ustedes no lo crean, parece que la cosa no se detendrá (ni tampoco gastarnos toda la quincena), pues se acaba de anunciar que The War on Drugs dará un concierto en la CDMX.

Como recordarán, The War on Drugs estuvo recientemente en la CDMX, pues en 2022 tocaron junto a The Strokes y Mac DeMarco en el Foro Sol. Sin embargo, nos quedamos con ganas de que abrieran una fecha más para escucharlos solitos, pero eso nunca pasó y nos tuvimos que resignar a que regresaran pronto.

Adam Granduciel de The War on Drugs tocand en la CDMX/Foto: Stephania Carmona

The War on Drugs dará un concierto en la CDMX y acá van todos los detalles

Pero luego de que se anunciara que Adam Granduciel y compañía formarán parte del cartel de Pulso GNP 2023 como uno de los headliners, empezaron a surgir rumores que, aprovechando que ya andaban en México, anunciarían un show más. Pero después de mucha incertidumbre, ahora sí es un hecho: The War on Drugs dará un concierto en la CDMX.

El próximo 4 de mayo, la banda se presentará en el Teatro Metropólitan junto a Belafonte Sensacional, donde seguramente tocarán rolas de toda su discografía y varias de su más reciente material discográfico, I Don’t Live Here Anymore. Así que si ustedes querían ver a The War on Drugs solitos, esta es su oportunidad para checarlos en uno de los mejores foros de la CDMX.

Póster del concierto de The War on Drugs en la CDMX/Foto: OCESA

Aunque eso sí, tendrán que andar al tiro, porque la preventa para el concierto que The War on Drugs dará en la CDMX arrancará este 3 de marzo, mientras que la venta general iniciará el 4 de marzo en el sitio oficial de Ticketmaster. Pero mientras esperamos a que llegue el día para ver de regreso a esta bandota, escuchemos a continuación este rolón que sacaron en 2021: