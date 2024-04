Lo que necesitas saber: La banda mexicana de las hermanas Villarreal dará uno de los más grandes headline shows de su carrera en el 'Coloso de Reforma'

Para muchos artistas, llegar a tocar en el Auditorio Nacional significa un avance enorme en su carrera. Y ahora, es el turno de The Warning de confirmar por qué ha crecido tanto su carrera en la escena rock internacional.

La banda de las hermanas Villarreal, que vienen de una serie de presentaciones en festivales como Vive Latino y Tecate Pa’l Norte, anunciaron este concierto que sin duda pinta para ser uno de los más grandes de su carrera.

The Warning e el Tecate Pal Norte 2024. Foto: Raúl Fernández.

Tendremos a The Warning en el Auditorio Nacional; aquí la preventa y precios

Será el próximo 6 de febrero del 2025 (sí, todavía falta un año jeje) la fecha en que se realice el concierto de The Warning en el Auditorio Nacional. El trío viene de una etapa bastante genial luego del disco Error del 2022, con el que lograron llevar su proyecto a diferentes partes del mundo.

Incluso, a dos años de ese disco, el desempeño del grupo llevó a que Drumeo, el reconocido canal especializado en batería, nombrara a Paulina Villarreal la mejor baterista del mundo recientemente. Además, en el 2023 celebraron 10 años como banda con un show muy cool en el Pepsi Center WTC.

Si le van a caer al concierto, vayan preparando el ahorrita ya que la preventa iniciará el próximo lunes 22 de abril para abrir paso a la venta general al día siguiente. Aún no se liberan los precios, pero se los actualizaremos acá en cuanto salgan. Por acá pueden estar atentos al inicio de la venta.

Anuncio oficial de The Warning en el Auditorio Nacional. Foto: OCESA.

La banda lanzará pronto un nuevo disco

El anuncio de este concierto llega justo en el momento en que The Warning se prepara para el lanzamiento de su próximo disco. El material se llamará Keep Me Fed y saldrá al mercado el 28 de junio próximo.

Ya en el Vive Latino pasado, tuvimos chance de escuchar alguna rolita del material que las hermanas Villarreal decidieron mostrar para darnos una probadita… y pues como se imaginarán, viene con mucho punch el álbum. Aquí les dejamos la portada.

Portada del disco ‘Keep Me Fed’. Foto: Republic Records.

Te puede interesar