Fue un fin de semana con el calor recio, de esos que pegan fuerte. Ya estamos prácticamente en primavera y junto con ello, llegó el Vive Latino 2024, que fue una edición atípica del festival pues, por primera vez, no se realizó en el Foro Sol propiamente.

¿Se siente raro que se hiciera en el Autódromo Hermanos Rodríguez? Un poco. Imagínense; son más de 20 años que el festival se hacía en el viejo estadio y sus alrededores.

Y bueeeeno, tampoco es que la zona sea extremadamente diferente, ¿verdad? Pero ustedes entienden a qué nos referimos.

Imagen ilustrativa. Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA.

Pero el ambiente, eso sí, estaba pintoresco, muy ecléctico… Para el sábado, las playeras de Bad Religion y Belanova paseaban por todos lados. Punks y amantes del pop mexa en un mismo espacio puede parecer extraño, pero esa es la magia de un festival como Vive Latino que ha ido abriéndose musicalmente a más público (para el gusto de algunos y el desagrado de otros).

Crónica del Vive Latino 2024

Más allá de los escenarios: Un espacio para los amantes de los discos

Vive Latino no solo se trata de venir a ver a tu banda favorita, por más extraño que parezca… El festival se mantiene como un espacio que abre sus puertas para diferentes negocios y ONG’s. Los puestos colocados a manera de tianguis se pusieron sobre el camino a la curva 4 del Autódromo, entrando por la puerta 15.

Marcas de ropa para el outfit rockero y tiendas de discos se veían por ahí. Y en ese sentido, destaca mucho cómo se mantienen los espacios para aquellos que siguen confiando en los discos como manera de consumir música.

“Tengo ya bastantes trabajando en el Vive Latino, no recuerdo desde cuándo exactamente; por ahí del segundo asistí quizá”, nos cuenta el jefe de Discos Donovan, el reconocido comerciante que muchos seguro ubicarán por su largo rato de vender en el Chopo e incentivar el consumo de rock mexicano.

Así lucía el stand de discos en el VL2024. Foto: Andrés Salgado.

“Antes teníamos un colectivo, había disqueras independientes. He visto pasar muchas disqueras. Nosotros empezamos en el Vive Latino y hacíamos la firma de autógrafos. Muy pocos se acuerdan que poníamos un stand gigante… Como vendedor y amante del rock, ha sido una experiencia increíble“, nos dice el jefazo de Discos Donovan.

Ahora bien, ¿el Vive Latino se ha estancado en lo que se refiere al gusto de la gente? Existe esta idea de que el festival cayó en una espiral de ‘reciclar bandas’ en los line-ups, pero este comerciante nos explica que, al menos para él, hay público que sigue buscando nuevas alternativas de bandas para escuchar.

“La gente que viene con la necesidad de escuchar rock, viene a buscar bandas nuevas. A los que realmente nos gusta el rock, venimos a eso… Yo creo que un 20 o 30 por ciento de gente viene y busca algo nuevo, y eso es lo que le da plus a estos eventos”, menciona Donovan.

Protección animal, presente en el Vive Latino 2024

Se habla poco de ello, pero también el Vive Latino 2024 se abrieron estos espacios para las organizaciones no gubernamentales contra la violencia, adicciones grupos de ayuda y sí, también para protección animal. Después de dar la vuelta por la sección de venta de discos, pasamos a platicar con Nitin México, que ya tiene su tiempo de colaboración con el festival.

“Llevamos más de 11 años viniendo… Somos una ONG de protección animal y ahora podemos hacer ventas y recaudar donativos para campañas de esterilización porque somos una asociación civil sin fines de lucro”, nos cuenta uno de los representantes.

Nitin México, presentes en el VL2024. Foto: Andrés Salgado.

Nitin cuenta con más de 200 animalitos a su cuidado. Y además, tienen un programa llamado ‘Perro de Nadie, Perro de Todos’ con la que se encargan de rescatar a animales en situación de maltrato extremo. Los proyectos de la organización se desarrollan en tres vertientes: concientización, educación y control ético de sobrepoblación canina y felina.

Entre otras cosas, también coordinan equinoterapias para ayudar a niños vulnerables con enfermedades psicológicas o psicomotrices. “Gracias al Vive Latino, hemos hecho campañas a bajo costo y gratuitas porque todo lo que se recauda, es exclusivamente para eso poder pagar los gastos de la asociación”, cuenta la gente de Nitin.

“Con el apoyo del festival, hacemos milagros. Lo que no juntamos en unos meses, en dos días se recaba“, agregan. Si les sirve el dato, encuentran a Nitin México en redes sociales. Ahí la importancia de abrir estos espacios dentro de un festival como lo es el Vive.

Nitin México representa compañas de protección animal gracias al Vive Latino. Foto: Andrés Salgado.

Los fans nos hablan de la nueva generación de artistas

Una buena parte del atractivo del Vive Latino son las bandas hispanohablantes que llevan años en la industria. Y en ese sentido, de repente se habla de que quizá no hay una generación nueva de artistas que pueda tomar la batuta para convertirse en los futuros headliners.

Pero honestamente, creemos que en esta edición hubo algunos artistas que forman parte de una nueva camada que está refrescando la industria musical. ¿Y cómo sabemos que lo hacen? Bueno, pues porque fueron los propios fans quienes nos hablaron de ellos.

En su primer Vive Latino, allá en el 2020, Bratty tocó en la Carpa Intolerante y era considerada una artista emergente. Ahora, cuatro años después, tuvo un escenario más grande prácticamente lleno. “Escucho a Bratty porque me gusta apoyar a las mujeres mexicanas y porque su música me hace sentir menos sola”, nos contaba una fan entre el público.

“Yo escucho a Bratty porque siempre es bueno tener compañía con la que te identifiques en la parte de nostalgia. Su bedroom pop me ha llegado al corazón“, nos contaba otra fan.

Y del bedroom pop, pasamos al hard rock de alto calibre con The Warning. “Son tres chicas en una industria donde la mayoría son hombres. Lo mejor es que son mexicanas”, platicaba un seguidor al micrófono de Sopitas.com mientras esperaba el show de las hermanas Villarreal en el Vive Latino 2024.

“Nos encanta The Warning porque empezaron super chavitas… eso es muy inspirador”, agregaba otra fan más de la tercia regiomontana que en este año, sacará nuevo material de acuerdo con lo que revelaron en su presentación.

Y claro que también hay proyectos españoles de la nueva ola que merece la pena escuchar. Depresión Sonora, encabezado por Marcos Crespo, ha ganado una enorme notoriedad en México desde que empezó a componer en el 2020. Por ello, no es raro que llegará al Vive Latino 2024.

“Para mí es increíble. ‘El verano se acabó’ es una canción genial… Es un chavo que escribe letras mu profundas… Para mí es un reflejo de todo lo que fue Joy Division“, nos contaban otros fans sobre el proyecto español.

Los sopistickers le pusieron más color al Vive Latino 2024

Como a ustedes, a nosotros también nos agrada celebrar el Vive Latino con regalitos especiales. Y seguro que muchos de ustedes se encontraron con las sopibecarias que estuvieron repartiendo los increíbles sopistickers para esta edición del festival.

Si encontraron el suyo, ahí nos etiquetan. Y si les gustaron, atentos que seguramente tendremos más sorpresas para próximos festivales. ¿Listos o qué onda?

Los sopistickers llegaron al Vive Latino 2024. Foto: Especial.

¡Y que nos encontramos con Ojitos de Huevo una vez más! Un rifado en la Casa Comedy

Lanzarse a la Casa Comedy en el Vive Latino también es una joya. Y debemos decir que en esta ocasión, nuestra presentación favorita fue… ¡Ojitos de Huevo!

Sí, el buen Alexis vino a echarse un set para atascarse de la risa con el humor que lo caracteriza. Y de hecho, para ponerse ad hoc con el modo musical, por ahí se echó una versión muuuy ácida de “La planta”. Ya era momento de que alguien hiciera algo diferente con esa canción de Caos, jajaja.

Pero la otra parte maravillosa de todo es que Alexis tuvo un show que incentivó la inclusión con un intérprete de Lenguaje de Señas Mexicano y chalecos vibradores para que la gente pudiera disfrutar de las secciones musicales que el comediante agregó a su presentación.

Ojitos de Huevo es nuestro mero cuate, así que pasó a saludarnos a nuestro stand de prensa. Nunca olvidaremos cuando nos acompañó a hacer el termómetro de accesibilidad en el Corona Capital 2023, y tampoco este momento cool con él en el Vive Latino 2024.

Las mejores presentaciones del Vive Latino 2024

Sábado con Fito Páez, Prayers, Bad Religion, el Columpio Asesino y más

El calor estaba denso el sábado en el Vive Latino 2024, pero ni eso nos detuvo de ver a Fito Páez con este show especial que realizó en el escenario principal en torno a ese icónico disco llamado El amor después el amor. Eso sí, ya no le dio tiempo de tocar “Mariposa Teknicolor”, pero qué hermoso que entre el público por donde andábamos, hasta una propuesta de matrimonio.

Fito Páez en el Vive Latino 2024. Foto: David Barajas.

Pero no todo lo mejor se concentró en el escenario grande… También había que echarle ojo a los escenarios gemelos de la Carpa Intolerante, donde Prayers se confirmó como un acto que tiene en México a su público más fiel. “Aunque algunas palabras estén en inglés, esta es música mexicana”, decía Rafael Reyes a medida que tocaba temas como “Black Leather”, “Young Gods Never Dies” y “From God to God”.

El Vive Latino 2024 vivió un momento épico con la poderosa presencia de Prayers y su fenómeno Cholo Goth! ? Leafar Seyer, también conocido como Rafael Reyes, hizo vibrar al público de la Carpa Intolerante #ViveLatino #VL24 pic.twitter.com/gxWVs1iE2D — SopitasFM (@sopitasfm) March 17, 2024

Por otro lado, nos lanzamos a Bad Religion. El combo punk fue tratado como leyenda por supuesto, con una fanaticada fiel que se encargó de armar el mosh pit, de celebrar con cervezas al aire y de saltarse la valla de seguridad continuamente para ser sacados por los de seguridad.

Con todo y eso, los fans se veían felices mientras eran arrastrados fuera de la zona, solo para volver al montón de gente e intentar de nuevo saltarse. Mucha energía punk en el Vive Latino 2024, definitivamente.

Bad Religion en el Vive Latino 2024. Foto: David Barajas.

La noche con El Columpio Asesino vino cargada de nostalgia… La legendaria banda española se despide de los escenarios, pero además, aprovecharon el momento para rendir homenaje a Daniel Ulecia, su bajista recientemente fallecido. Nos llevamos en el corazón esta presentación quienes pudimos verla.

¡Una noche agridulce en el Vive Latino 2024 con El Columpio Asesino! ? Sus leales seguidores se reunieron en la Carpa Little Caesar para despedir a esta bandota que nos ha acompañado por más de dos décadas. ? #VL24 #ViveLatino pic.twitter.com/aIEfzUMoge — SopitasFM (@sopitasfm) March 17, 2024

Domingo en el Vive Latino 2024 con…

16años pasaron para que Los Lobos regresaran a un Vive Latino. Y no fue una presentación cualquiera, pues están celebrando más de 40 años de carrera como una banda que ayudó a moldear el rock latino.

Lo malo: el audio les jugó una mala pasada en algunas rolas, y “La Bamba” fue una de ellas. Sin embargo, eso no mermó una presentación que, ahí bajita la mano, era de las más esperadas de festival, donde incluso tuvieron a Rubén Albarrán de Café Tacvba de invitado.

¡El regreso de Los Lobos al Vive Latino después de casi 16 años fue simplemente épico! ?? Celebrando cuatro décadas de carrera, la banda nos brindó una fiesta llena de rock, blues y hasta cumbia, culminando su presentación con el icónico tema "La Bamba" acompañados de Rubén… pic.twitter.com/s9c0p40QqL — Sopitas (@sopitas) March 18, 2024

Ya más nochecita, vivimos un momento muy especial en el Escenario Telcel, primero, con Silvana Estrada que regresó convertida en una de las compositoras más importantes de México. Este fue su segundo Vive Latino y al igual que con Bratty, pudimos ver cómo ha crecido pasando de la Carpa Intolerante una tarima de mayor amplitud.

Escenario lleno con canciones como “Si me matan”, la cual dedicó al Mes de la Mujer y en la que aprovechó para pedir que haya más mujeres, arreglistas y productoras en los carteles de festivales. Incluso subió a Kevin Kaarl como invitado para “Al norte”… y luego, el propio cantante chihuahuense tomó el escenario una hora después.

Kevin va para un Coachella en este mismo año, confirmándose como uno de los artistas jóvenes mexicanos con mayor proyección internacional, al igual que Silvana Estrada. Par de crack. Aquí la reseña completa de sus shows.

#VL24 | En el momento más épico del show de @silvanaestradab, @kevinkaarl apareció en el escenario para cantar juntos una versión inolvidable de "Al norte".



Revive este momento especial ??



Sigue la cobertura: https://t.co/gpi4O2bxjp#ViveLatino #SilvanaEstrada #KevinKaarl pic.twitter.com/NC5EF6YObt — SopitasFM (@sopitasfm) March 18, 2024

Puedes revivir acá los shows de Kings Of Leon, James y Future Islands, y aquí nuestra lista con los mejores actos completitos. ¿Cuál fue su show favorito del festival?

Bueno, pues se nos fue una edición más del Vive Latino… Ahora, a esperar al año que viene para la vuelta al Foro Sol y ver qué nos depara. ¡Hasta el 2025!

