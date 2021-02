Las referencias del show de medio tiempo de The Weeknd en el Super Bowl

Después de mucha expectativa y rumores de invitados musicales, The Weeknd tomó el escenario del Super Bowl LV para armar un show de medio tiempo que sin duda dió de qué hablar. Y no exageramos cuando decimos esto, pues contra todo pronóstico, la estrella pop que la rompió completamente en 2020 con “Blinding Lights” rompió algunas tradiciones que cada año veíamos en el partido más importante de la NFL.

De entrada, se aventó a hacer esta presentación completamente solo, confiando en su talento y en el concepto que quería presentarle a miles de personas que lo vieron en todo el mundo. Aunque también, y en vista de la crisis sanitaria que estamos viviendo a causa del coronavirus, tuvo que ponerse creativo al pensar de qué manera podría impactar su show: una de ellas fue utilizar algunas zonas específicas del Raymond James Stadium.

Al final, The Weeknd tomó el estadio de los Tampa Bay Bucaneers junto a varios bailarines y demostró que no necesitaba de otro artista para sacar adelante un espectáculo de este tamaño. Aunque generó un montón de memes y opiniones en el internet de las cosas, porque a unos les encantó y otros pensaron que Abel Tesfaye quedó a deber, pero lo que sí nos quedó muy claro es que planeó muy bien todo lo que presentaría en el súper domingo.

La estresante parte de “Can’t Feel My Face”

Uno de los puntos altos del show de The Weekend fue cuando entró a un cuarto lleno de espejos y luces. Y no lo decimos a la ligera, porque justo después de eso aparecieron un montón de bailarines vestidos como Abel, que al final se mezclaron para regalarnos unos cuantos minutos de tensión que parecía salido de una película de suspenso. Sin duda, un momento que a muchos nos dejó con el ojo cuadrado.

E inevitablemente relacionamos esa peculiar escena con Us, la cinta de Jordan Peele protagonizada por Lupita Nyong’o, Winston Duke y Elisabeth Moss. Si bien no hay algún punto en particular al que rinda homenaje el cantante canadiense, es bastante claro que se inspiró en esta historia no solo para el espectáculo de medio tiempo, también para parte de la estética visual de After Hours. Si no nos creen, chequen los trajes y la máscara de Pluto.

El baile en medio de la cancha

De este no estamos seguros pero con The Weeknd nada es coincidencia. En redes sociales, un montón de personas encontraron que la coreografía que se aventaron todos los bailarines en el centro de la cancha del Raymond James Stadium mientras sonaba “Blinding Lights” era una especie de referencia al show de medio tiempo que Beyoncé dio en el Super Bowl XLVII, el 3 de febrero de 2013. Sí, el mismo donde se fue la luz.

¿Ustedes qué dicen? ¿Abel quiso rendirle tributo a la cantante de “Single Ladies”?

Y a todo esto, ¿por qué las vendas en la cara?

Una de las grandes incógnitas en esta nueva faceta en la carrera de The Weeknd es el personaje que adoptó. Si bien lo identificamos por usar siempre un traje rojo, después vimos a Abel con vendas en la cara, y al principio nadie entendía qué significaba esto (porque de un día para otro en los American Music Awards apareció así, de la nada), a Tesfaye no le quedó de otra mas que explicar al mundo qué significaba esto.

Para no hacerles el cuento más largo, explicó en entrevista a Variety que usaba estas dichosas vendas para criticar la cultura superficial de Hollywood y a las personas que se operan por razones superficiales para agradar y ser validadas. Ahí lo tienen, ahora que lo saben pueden dormir en paz.

The Weeknd es fan de Michael Jackson

Quizá esto fue lo más obvio durante el medio tiempo del Super Bowl LV, pero no está de más recordarlo. Todos los artistas pop que existen en estos momentos, tienen influencias de Michael Jackson; algunos lo aceptan abiertamente y otros prefieren demostrarlo a su manera, pero en el caso de The Weeknd, en su presentación nos dejó muy claro que quiso rendirle tributo al ‘Rey del Pop’.

¿Por dónde empezar? El personaje que bajó desde el techo del estadio de Tampa Bay claramente tiene que ver con la forma en que Michael cerraba sus presentaciones del Dangerous World Tour –donde simulaba que se iba volando con un cohete–. De ahí salen otras cosas más peculiares, como la forma de cantar y moverse en el escenario, hasta el color del traje (y hay quien dice que hasta cantan parecido).

Siouxsie and The Banshees también estuvo en el Super Bowl

Hay referencias sumamente obvias y otras que pasaron desapercibidas en el show de The Weeknd, porque también demostró que es un gran fan de la música de los 80 –y no lo decimos por el punto anterior–. Justo cuando bajó a la cancha y antes de echarse “Blinding Lights, comenzó a cantar un fragmento de “House of Ballons” del primer mixtape que el cantante lanzó en 2011, pero bajita la mano en ese momento incluyó “Happy House” de Siouxsie and The Banshees.

Y esta rola cae como anillo al dedo, porque al igual que el hitazo con el que Abel Tesfaye la rompió en 2020, habla sobre huir de la realidad y jugar con las apariencias. Lo único que hizo fue mezclar la canción de Siouxsie y darle un tono sumamente oscuro para que sonara como parte de la banda sonora de una película de terror, ¿lo notaron?