Hacer una versión de una rola famosa no es algo fácil, sobre todo si se trata de un clásico que es muy querido por mucha gente. Sin embargo, hay quienes se arriesgan tratando de darle un toque a esa canción reconocible. Tal es el caso de The Weeknd, que armó un cover electrónico a “Jealous Guy” de John Lennon y no sabemos qué pensar… así como lo leen.

En las últimas semanas, el cantante canadiense ha estado en la mera polémica tras la llegada de The Idol, su serie en HBO junto a Lily-Rose Depp que desde antes de su estreno ya estaba recibiendo críticas negativas y que el público recibió de manera mixta. A pesar de eso, The Weeknd se la ha pasado compartiendo rolas que han sonado o sonarán en los episodios de esta producción.

The Weeknd y Lily Rose-Depp en ‘The Idol’/Foto: HBO

The Weeknd estrenó un cover electrónico de “Jealous Guy” de John Lennon

A lo largo de estos días, The Weeknd ha estado estrenando un montón de canciones originales que aparecerán en el soundtrack de The Idol. Pero antes de que aparezca el cuarto episodio de la serie de HBO y para calentar motores, acaba de compartir un curioso cover a “Jealous Guy” de John Lennon, la cual ya había adelantado en abril e incluso la cantó en un concierto en Noruega.

¿Y a qué suena este cover? Bueno, pues a diferencia del clásico que John Lennon lanzó en 1971 en el icónico disco Imagine, The Weeknd junto al productor Mike Dean le dieron la vuelta a este rolón cambiando el piano de la versión original por sintetizadores retro. Y aunque escuchamos la voz de Abel Tesfaye procesada por algunos efectos, la onda vocal es muy similar a la del propio Lennon.

The Weeknd como Tedros en la serie ‘The Idol’. Foto: HBO.

Además de esta versión, The Weeknd también estrenó una rola llamada “One Of The Girls”, en la que participan Lily-Rose Depp y Jennie de BLACKPINK. A este par de canciones se suman otras 10 canciones que hasta el momento, han sonado en The Idol, las cuales ha estrenado el cantante canadiense como si se trataran de mini soundtracks de cada episodio.

Aunque eso sí, parece que todas estas rolas las podremos escuchar completitas en un solo lugar, ya que el plan original de Abel era reunirlas en un soundtrack oficial de The Idol, que al parecer estará disponible el 30 de junio. Pero mientras eso pasa, chequen a continuación el cover electrónico que The Weeknd armó a “Jealous Guy” de John Lennon.