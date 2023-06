La nueva gran apuesta de HBO lleva por título The Idol. Se trata de una serie creada por The Weeknd junto a Sam Levinson, el responsable de Euphoria, y protagonizada por Lily-Rose Depp. The Idol se estrenó durante el Festival de Cannes en donde recibió críticas bastante negativas.

Finalmente el primer episodio (de un total de seis) está disponible en la plataforma. Y si bien no podemos juzgar toda una serie sólo por su primer vistazo, hemos de decir que el panorama no se ve muy prometedor. Es decir que si la historia sostiene la narrativa del primer episodio… entonces estamos ante una serie contradictoria y áspera.

Promocional de ‘The Idol’ / Foto: HBO

El primer episodio de The Idol

En The Idol, Jocelyn es la máxima estrella de pop, y en todo momento nos muestran lo atractiva y sensual que es. La serie arranca durante una sesión de fotos en la que ella, asumiendo el control de su cuerpo, decide mostrar de más en contra de los deseos de su disquera (la cual ha establecido una cláusula sobre los desnudos que le impide mostrar sus senos completos).

Al ser una de las personas más famosas del mundo, Jocelyn está rodeada por un equipo de sarcásticos y despiadados agentes que, en teoría, la protegen, pero que en realidad le dicen qué hacer para luego convencerla de que ella es la que está tomando las decisiones.

The Idol plantea el regreso de Jocelyn con un nuevo disco y el próximo lanzamiento de su primer sencillo tras la muerte de su madre. Esta tragedia, entendemos, la mostró extremadamente vulnerable ante la audiencia y en riesgo de perder su carrera en lo que describen como un “brote psicótico”.

Imagen de The Idol / Foto: HBO.

Jocelyn, una fantasía que se consume a sí misma

Es así como una de sus agentes, una mujer madura, dice que “la enfermedad mental es sexy“. Jocelyn es una fantasía. No es una mujer real, no es alguien a quien puedas tener, mucho menos en un sentido sexual. Esa es la imagen que venden de ella. Y The Idol, de una manera un tanto absurda, sustenta su historia en lo que pretenden criticar: la creación de fantasías que deshumanizan a los artistas.

Y eso no es lo peor. Sino que asumen que una mujer tan espectacular e inalcanzable como Jocelyn, podría ser terrenal en la medida que tenga una enfermedad mental. ¿Cuál? La que sea. Pero el punto es que si ella está “loca”, resulta ser mucho más atractiva para la audiencia. “Es un buen punto“, dice su representante.

Lily-Rose Depp como Jocelyn en ‘The Idol’ / Foto: HBO

Pero se equivocan. No es atracción ni deseo lo que la gente siente hacia ella, sino morbo. La atención mediática que un artista recibe tras un episodio que muestre cierta inestabilidad emocional o mental, sacia el hambre del público, y ahora más a través de redes sociales. Pero jamás crea empatía.

En uno de los chistes que pretenden ser críticas hacia la maquinaria de la industria, comparan a Jocelyn con Britney Spears. Dicen que ambas han superado muchas cosas, sobre todo los ataques de la prensa que las “descartan”. A la par, de la manera más tranquila, su equipo lidia con el hecho de que una de las parejas sexuales de Jocelyn filtró una foto de ella durante un encuentro sexual.

The Weeknd y Lily Rose-Depp en ‘The Idol’/Foto: HBO

En The Idol, las estrellas pop son los mismos títeres

No es la primera vez que vemos una producción, de cine o televisión, que muestra a las estrellas de pop como títeres o productos de las grandes corporaciones, las cuales explotan su imagen sin que ellas tengan injerencia en su carrera.

Por lo que The Idol no plantea una historia nueva. El problema es que pretende ser una crítica a esa industria contradiciendo el lugar que ocupa su protagonista.

Durante una noche, Jocelyn conoce a Tedros, dueño de un antro popular de la ciudad que desde el primer momento le aplica el mansplaining y gaslighting. Le dice qué tipo de música debe crear y cuál es el objetivo que debe perseguir.

The Weeknd y Lily-Rose Depp en ‘The Idol’ / Foto: HBO

Jocelyn cae de manera inmediata en la red de Tedros, una especie de líder de culto que comenzará a infiltrarse en su carrera a través de la manipulación sexual.

¿Cómo? Tedros escucha el sencillo que Jocelyn está a punto de lanzar, y la opinión sincera de este sujeto es que canta como si no supiera “coger”. Entonces, Tedros liberará ese poder sexual en Jocelyn para que alcance su máximo potencial.

Cuando Jocelyn cree tener el control y dice que está harta de que todo mundo le mienta, conoce a un hombre que solamente le sabe mentir mejor sin que ella se de cuenta.

Y volvemos a lo mismo. Jocelyn es una fantasía que sus agentes venden, y Tedros tiene los medios para comprarla y moldearla a su gusto. La idea de que ella sea una mujer empoderada es una mentira. Y la idea de que sea manipulada por un hombre se convierte en aquella fantasía (masculina) más cercana al porno que constantemente busca hacerse realidad.