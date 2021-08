The Weeknd nos regresa a los 80 con su nueva rola “Take My Breath”

Pensábamos que nomás no llegábamos pero contra todo pronóstico, por fin llega el fin de semana pero antes de armar el plan, es viernes de estrenos musicales. Mientras todas las cosas vuelven a la normalidad en la industria, con el regreso de conciertos y festivales en todo el mundo, varios artistas continúan trabajando en proyectos sumamente especiales. Tal es el caso de The Weeknd que al parecer, se está preparando para lanzar un nuevo disco.

Como recordarán, Abel Tesfaye fue el amo y señor del 2020 con su cuarto material discográfico, After Hours, y gracias a sencillos enormes como “Blinding Lights” o “Save My Tears”. Sin embargo, a pesar de que la rompió por todos lados, no se quedó con los brazos cruzados pues hace unos días dio una entrevista donde mencionó que ha estado componiendo el posiblemente sea el álbum que siempre quiso hacer (ACÁ les contamos qué onda).

The Weeknd vuelve con “Take My Breath”

Pero mientras revela información sobre su siguiente disco, este 6 de agosto despertamos con una excelente noticia para los fans de The Weeknd, pues luego de casi un año volvió con una rola recién salida del horno. Esto ya lo había anticipado en sus redes sociales, pero por fin podemos escuchar su nuevo sencillo en plataformas digitales, el cual lleva por nombre “Take My Breath” y que seguramente les levantará el ánimo.

Se trata de un tema que una vez más, está fuertemente influenciado por el synthpop ochentero. Sin embargo, en esta ocasión incluyó un beat que parece ser influencia por el trabajo del enorme Giorgio Moroder y por momentos suena como si la hubiera sacado del soundtrack de TRON. Así que lo más probable es que esta canción los transportará directamente hacia esa década o quizá los haga sentir como en una película de ciencia ficción.

Por si esto no fuera suficiente, Abel Tesfaye también estrenó el videoclip de su nueva rola, el cual de acuerdo con NME contó con la dirección de RJ Sanchez y Pasqual Gutierrez –mejor conocidos como Cliqua–, quienes ha trabajado junto a Rosalía, J Balvin, Cuco, Bad Bunny y C. Tangana. En este visual podemos ver al cantante. en el visual podemos ver a Tesfaye en una fiesta clandestina donde encuentra seducción, peligro y más, aunque las cosas no terminan bien para él.

Hasta el momento no ha confirmado los detalles sobre un posible nuevo disco, pero todo indica que es cuestión de días para que revele información al respecto. Pero mientras esperamos a que eso pase y para ir calentando motores, chequen a continuación el video oficial de su más reciente sencillo, “Take My Breath”: